Közbeszólt a háború: döntöttek, két Forma–1-es futam is elmarad

A közel-keleti biztonsági helyzet romlása miatt elmarad a Forma–1 két áprilisi futama: a Bahreini és a Szaúdi Nagydíjat sem rendezik meg a tervezett időpontban. A döntést a világbajnoki sorozat vezetése és a Nemzetközi Automobil-szövetség hozta meg a térségben kialakult katonai konfliktus és az ezzel járó biztonsági kockázatok miatt: több országban is fokozott készültséget rendeltek el, és a régióban található katonai létesítmények is potenciális célponttá váltak.

Két Forma–1-es verseny törléséről döntöttek Fotó: Ayman Yaqoob/Anadolu/AFP

A Forma–1 nem megy a háborús övezetbe

– A közel-keleti régióban fennálló helyzet miatt a bahreini és a szaúd-arábiai nagydíjak nem kerülnek megrendezésre áprilisban, és bár több alternatívát is fontolóra vettünk, végül az a döntés született, hogy a jövő hónapban nem kerül sor helyettesítő versenyekre – áll az autós gyorsasági versenysorozat közleményében.

A bahreini futamra április 12-én, a szaúdira pedig egy héttel később került volna sor. Nem ez az első alkalom, hogy politikai és biztonsági okok miatt marad el verseny a térségben: 2011-ben a bahreini futamot törölték a helyi zavargások miatt.

– Bár a döntés nehéz volt, a jelenlegi közel-keleti helyzetet figyelembe véve sajnos ez volt a helyes lépés – mondta Stefano Domenicali elnök-vezérigazgató.

Az FIA a bejelentés során nem használta a lemondás és az elhalasztás szavakat, tehát lehetséges, hogy a futamokat később pótolják az eredeti helyszíneken.

A bahreini és szaúdi versenyek lemondása azt jelenti, hogy öt hét szünet lesz a március 29-i Japán Nagydíj és a következő verseny, a május 3-i Miami Nagydíj között.