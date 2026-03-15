Közbeszólt a háború: döntöttek, két Forma–1-es futam is elmarad

Az iráni háborúval kapcsolatos biztonsági aggályok miatt áprilisban elmarad a Forma–1-es nagydíj Bahreinben és Szaúd-Arábiában. Az FIA a bejelentés során nem használta a lemondás és az elhalasztás szavakat, tehát lehetséges, hogy a Forma–1-es futamokat később pótolják az eredeti helyszíneken.

Magyar Nemzet
2026. 03. 15. 7:34
Jelen állás szerint nem lesz F1-es futam idén Bahreinben Fotó: Giuseppe Cacace Forrás: AFP
A közel-keleti biztonsági helyzet romlása miatt elmarad a Forma–1 két áprilisi futama: a Bahreini és a Szaúdi Nagydíjat sem rendezik meg a tervezett időpontban. A döntést a világbajnoki sorozat vezetése és a Nemzetközi Automobil-szövetség hozta meg a térségben kialakult katonai konfliktus és az ezzel járó biztonsági kockázatok miatt: több országban is fokozott készültséget rendeltek el, és a régióban található katonai létesítmények is potenciális célponttá váltak.

Két Forma–1-es verseny törléséről döntöttek Fotó: Ayman Yaqoob/Anadolu/AFP

A Forma–1 nem megy a háborús övezetbe

– A közel-keleti régióban fennálló helyzet miatt a bahreini és a szaúd-arábiai nagydíjak nem kerülnek megrendezésre áprilisban, és bár több alternatívát is fontolóra vettünk, végül az a döntés született, hogy a jövő hónapban nem kerül sor helyettesítő versenyekre – áll az autós gyorsasági versenysorozat közleményében.

A bahreini futamra április 12-én, a szaúdira pedig egy héttel később került volna sor. Nem ez az első alkalom, hogy politikai és biztonsági okok miatt marad el verseny a térségben: 2011-ben a bahreini futamot törölték a helyi zavargások miatt.

– Bár a döntés nehéz volt, a jelenlegi közel-keleti helyzetet figyelembe véve sajnos ez volt a helyes lépés – mondta Stefano Domenicali elnök-vezérigazgató.

Az FIA a bejelentés során nem használta a lemondás és az elhalasztás szavakat, tehát lehetséges, hogy a futamokat később pótolják az eredeti helyszíneken.

A bahreini és szaúdi versenyek lemondása azt jelenti, hogy öt hét szünet lesz a március 29-i Japán Nagydíj és a következő verseny, a május 3-i Miami Nagydíj között.

A teljes 2026-os Forma–1-es versenynaptár

  • március 6–8. Ausztrál Nagydíj, Melbourne
  • március 13–15. Kínai Nagydíj, Sanghaj
  • március 27–29. Japán Nagydíj, Szuzuka
  • május 1–3. Miami Nagydíj, Miami
  • május 22–24. Kanadai Nagydíj, Montréal
  • június 5–7. Monacói Nagydíj, Monaco
  • június 12–14. Barcelonai Nagydíj, Barcelona
  • június 26–28. Osztrák Nagydíj, Spielberg
  • július 3–5. Brit Nagydíj, Silverstone
  • július 17–19. Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps
  • július 24–26. Magyar Nagydíj, Mogyoród
  • augusztus 21–23. Holland Nagydíj, Zandvoort
  • szeptember 4–6. Olasz Nagydíj, Monza
  • szeptember 11–13. Spanyol Nagydíj, Madrid
  • szeptember 24–26. Azeri Nagydíj, Baku
  • október 9–11. Szingapúri Nagydíj, Szingapúr
  • október 23–25. Egyesült Államok Nagydíj, Austin
  • október 30.–november 1. Mexikói Nagydíj, Mexikóváros
  • november 6–8. Brazil Nagydíj, Sao Paulo
  • november 19–21. Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
  • november 27–29. Katari Nagydíj, Loszail
  • december 4–6. Abu-Dzabi Nagydíj, Jas Marina

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
