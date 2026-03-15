Kínai Nagydíj: Verstappen évtizedes mélyponton, Antonelli még hosszabb átkot törne meg

Andrea Kimi Antonelli pályafutása első Forma–1-es pole-pozíciója után az első futamgyőzelmét is megszerezheti a száguldó cirkuszban. A Mercedes olasz versenyzőjének saját csapattársa, George Russell lehet a legnagyobb kihívója Sanghajban, de a szombaton történtek alapján a Ferrari is bizakodhat a vasárnapi Kínai Nagydíj előtt.

Wiszt Péter
2026. 03. 15. 5:40
Russell, Antonelli és Hamilton (b–j). Közülük nyeri meg valaki a Kínai Nagydíjat? Fotó: NurPhoto/Artur Widak
Magyar idő szerint vasárnap reggel 8 órakor kezdődik el a Forma–1-es idény második futama, az 56 körös Kínai Nagydíj. A korábbi 18 sanghaji versenyből 11-szer a pole-pozícióból induló pilóta a futamon is győzelemnek örülhetett, a 19 éves Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) pedig szeretne a többséghez csatlakozni. Az olasz versenyző tavaly sprintidőmérőt már nyert, három dobogója is volt, ám George Russell-lel együtt 2026 elején a leggyorsabbnak tűnő autót vezetheti, így nagy esély előtt áll. Brit csapattársa mellőle indul, mögöttük pedig a két Ferrari, majd a két McLaren próbálja megszorítani őket a várhatóan száraz körülmények között rendezett futamon. 

Miután a legfiatalabb pole-pozíciós lett, a Kínai Nagydíj megnyerésével Andrea Kimi Antonelli a Forma–1 történetének második legfiatalabb futamgyőztese lehetne (Max Verstappen mögött). Fotó: AFP/Greg Baker

Antonelli 2006 óta az első olasz futamgyőztes lehet

Olasz pilóta legutóbb szinte napra pontosan húsz éve nyert a Forma–1-ben, Antonelli elvenné ezt a címet Giancarlo Fisichellától: – Szép megszerezni a pole-pozíciót, de szépen is kell lezárni. Tudom, milyen lehetőség áll előttem holnap, és igazán szép lenne visszavezetni Olaszországot a dobogó tetejére, szóval mindent meg fogok tenni! – mondta a legfiatalabb pole-szerzővé vált versenyző, aki a szelet és a gumik szemcsésedését is fontos befolyásoló tényezőnek tartja.

Russell egy hete Ausztráliában az időmérőt és a futamot, Sanghajban pedig a sprintkvalifikációt és a sprintfutamot is megnyerte, így éles helyzetben idén először talált legyőzőre szombaton. Ezt részben technikai hibának is köszönhette, erről is beszélt a 28 éves vb-éllovas: – A Q2 végén az első szárny romlott el, és a csapat nem volt benne biztos, hogy elromlott-e vagy sem. Én meg voltam győződve róla, hogy igen. 

Volt egy kis feszültség emiatt, és lecseréltük az első szárnyat.

Aztán ahogy kimentem a pályára, tudtam, hogy valami nincs rendjén. Megálltam a pályán, próbáltam újraindítani az autót, de nem indult. Később újraindítottam, de nem tudtam váltani. Másodperceken múlt csak, hogy pályára tudtunk hajtani, szóval igazán hálás vagyok, hogy itt lehetek most, mert könnyen a tizedik helyen találhattam volna magam, mért kör nélkül – értékelt Russell az időmérőt követő sajtótájékoztatón.

Lehet a Ferrari Russell és a Mercedes kihívója?

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff Antonellit és Russellt is megdicsérte, azonban a rajt miatt aggódhatnak az Ezüstnyilak: a melbourne-i versenyen és a Kínai Nagydíj sprintfutamán is jobban kapta el a Ferrari a startot, így erre most is minden esély megvan. Az olasz istálló ráadásul a korábbi napokhoz képest az időmérőn közelebb került a riválishoz, emiatt is reménykedhetne Lewis Hamilton és Charles Leclerc. A hétszeres világbajnok brit pilóta mégsem látja reálisnak a győzelmet: – Szerintem nagyon valószínűtlen, hogy legyőzzük őket a versenyen. A mi számaink alapján valahol négy és hat tizedmásodperc között lehet az előnyük a versenyen körönként. Akár láttuk ezt az első versenyen, akár nem, tiszta levegőben szerintem előttünk járnak – mondta Hamilton, aki úgy véli, a Mercedes nem adott bele mindent az időmérőn.

Lewis Hamilton ismét megcélozhatja első ferraris dobogóját Fotó: AFP/Greg Baker

Verstappen tíz éve nem látott mélyponton

A tavaly világbajnoki címért harcoló Lando Norris, Oscar Piastri, Max Verstappen trió közül a két McLaren-versenyző nem volt teljesen elégedetlen a harmadik sorbeli pozíciójával, a négyszeres világbajnok holland viszont továbbra sem élvezi az új szabályok okozta változásokat: – Egész hétvégén kerestük a megfelelő beállításokat. Az autó vezethetetlen. Nem is tudok semmilyen viszonyítási alapot megadni, minden kör egy túlélés. Egyáltalán nem tudok tempót menni, mert az autó nem engedi. 

Mióta bejöttek az új szabályok, azóta nem élvezem a vezetést.

Remélem, hogy más pályákon kicsit közelebb kerülhetünk az élmezőnyhöz, jelenleg a negyedik helyen állunk. Ahol én vagyok, onnan ez biztosan nem lesz egy szórakoztató verseny – nyilatkozta a nyolcadikként rajtoló Red Bull-pilóta, aki 2016 közepe óta először zárt egymás után két időmérőt is a top 7-en kívül.

Az egyéni pontverseny élén Russell előnye tizenegy pont Antonelli és Leclerc előtt – a Kínai Nagydíj egyik fő kérdése, hogy a március végi Japán Nagydíj előtt miként változik ez a különbség.

A Forma–1-es Kínai Nagydíj tervezett rajtsorrendje:

  1. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
  2. George Russell (brit, Mercedes)
  3. Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
  4. Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
  5. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
  6. Lando Norris (brit, McLaren)
  7. Pierre Gasly (francia, Alpine)
  8. Max Verstappen (holland, Red Bull)
  9. Isack Hadjar (francia, Red Bull)
  10. Oliver Bearman (brit, Haas)
  11. Nico Hülkenberg (német, Audi)
  12. Franco Colapinto (argentin, Alpine)
  13. Esteban Ocon (francia, Haas)
  14. Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)
  15. Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls)
  16. Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)
  17. Carlos Sainz (spanyol, Williams)
  18. Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
  19. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
  20. Valtteri Bottas (finn, Cadillac)
  21. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
  22. Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
