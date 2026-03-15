Kínai Nagydíj: Verstappen évtizedes mélyponton, Antonelli még hosszabb átkot törne meg

Magyar idő szerint vasárnap reggel 8 órakor kezdődik el a Forma–1-es idény második futama, az 56 körös Kínai Nagydíj. A korábbi 18 sanghaji versenyből 11-szer a pole-pozícióból induló pilóta a futamon is győzelemnek örülhetett, a 19 éves Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) pedig szeretne a többséghez csatlakozni. Az olasz versenyző tavaly sprintidőmérőt már nyert, három dobogója is volt, ám George Russell-lel együtt 2026 elején a leggyorsabbnak tűnő autót vezetheti, így nagy esély előtt áll. Brit csapattársa mellőle indul, mögöttük pedig a két Ferrari, majd a két McLaren próbálja megszorítani őket a várhatóan száraz körülmények között rendezett futamon.

Miután a legfiatalabb pole-pozíciós lett, a Kínai Nagydíj megnyerésével Andrea Kimi Antonelli a Forma–1 történetének második legfiatalabb futamgyőztese lehetne (Max Verstappen mögött). Fotó: AFP/Greg Baker

Antonelli 2006 óta az első olasz futamgyőztes lehet

Olasz pilóta legutóbb szinte napra pontosan húsz éve nyert a Forma–1-ben, Antonelli elvenné ezt a címet Giancarlo Fisichellától: – Szép megszerezni a pole-pozíciót, de szépen is kell lezárni. Tudom, milyen lehetőség áll előttem holnap, és igazán szép lenne visszavezetni Olaszországot a dobogó tetejére, szóval mindent meg fogok tenni! – mondta a legfiatalabb pole-szerzővé vált versenyző, aki a szelet és a gumik szemcsésedését is fontos befolyásoló tényezőnek tartja.

Russell egy hete Ausztráliában az időmérőt és a futamot, Sanghajban pedig a sprintkvalifikációt és a sprintfutamot is megnyerte, így éles helyzetben idén először talált legyőzőre szombaton. Ezt részben technikai hibának is köszönhette, erről is beszélt a 28 éves vb-éllovas: – A Q2 végén az első szárny romlott el, és a csapat nem volt benne biztos, hogy elromlott-e vagy sem. Én meg voltam győződve róla, hogy igen.

Volt egy kis feszültség emiatt, és lecseréltük az első szárnyat.

Aztán ahogy kimentem a pályára, tudtam, hogy valami nincs rendjén. Megálltam a pályán, próbáltam újraindítani az autót, de nem indult. Később újraindítottam, de nem tudtam váltani. Másodperceken múlt csak, hogy pályára tudtunk hajtani, szóval igazán hálás vagyok, hogy itt lehetek most, mert könnyen a tizedik helyen találhattam volna magam, mért kör nélkül – értékelt Russell az időmérőt követő sajtótájékoztatón.