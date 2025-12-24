terrortámadáshamászbondi beach

Itt a fordulat az ausztrál terrortámadás után

Az ausztráliai Új-Dél-Wales állam parlamentje szerdán jóváhagyta az új, a fegyvertartás szigorítására és a gyűlöletbeszéd kiterjesztésére vonatkozó törvényjavaslatot, amelyet a sydney-i Bondi Beach tengerpartján rendezett hanukafesztivál elleni terrortámadás nyomán terjesztettek a testület elé.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 24. 8:39
Rendőrségi helikopter a Bondi Beach felett (Fotó: AFP)
Chris Minns, az állam miniszterelnöke újságíróknak azt mondta, nem biztos, hogy Új-Dél-Wales összes lakosa örömmel fogadja majd a szigorításokat, kormánya azonban mindent megtesz az emberek biztonságáért. 

Szigorítás jön az ausztrál terror után (Fotó: AFP)
Sydney és Új-Dél-Wales örökre megváltozott amiatt a terrortámadás miatt

 – szögezte le. 
Az újonnan elfogadott jogszabály négyre korlátozza az egy fő által tartható tűzfegyverek számát, bizonyos csoportok, például gazdák esetében pedig tízben állapította meg a felső határt. 

Emellett szélesebb jogköröket ad a rendőrségnek is a tüntetések korlátozására, illetve betiltja az olyan szervezetek zászlainak nyilvános használatát, mint például a Hamász vagy a Hezbollah. 

A december 14-i vérengzésben 15 ember vesztette életét, többtucatnyian megsérültek; az áldozatok többsége zsidó származású volt.

 Borítókép: Rendőrségi helikopter a Bondi Beach felett (Fotó: AFP)

