Itt a fordulat az ausztrál terrortámadás után

Chris Minns, az állam miniszterelnöke újságíróknak azt mondta, nem biztos, hogy Új-Dél-Wales összes lakosa örömmel fogadja majd a szigorításokat, kormánya azonban mindent megtesz az emberek biztonságáért.

Szigorítás jön az ausztrál terror után (Fotó: AFP)

Sydney és Új-Dél-Wales örökre megváltozott amiatt a terrortámadás miatt

– szögezte le.

Az újonnan elfogadott jogszabály négyre korlátozza az egy fő által tartható tűzfegyverek számát, bizonyos csoportok, például gazdák esetében pedig tízben állapította meg a felső határt.