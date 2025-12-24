Itt a fordulat az ausztrál terrortámadás után

Chris Minns, az állam miniszterelnöke újságíróknak azt mondta, nem biztos, hogy Új-Dél-Wales összes lakosa örömmel fogadja majd a szigorításokat, kormánya azonban mindent megtesz az emberek biztonságáért.
Sydney és Új-Dél-Wales örökre megváltozott amiatt a terrortámadás miatt
– szögezte le.
Az újonnan elfogadott jogszabály négyre korlátozza az egy fő által tartható tűzfegyverek számát, bizonyos csoportok, például gazdák esetében pedig tízben állapította meg a felső határt.
