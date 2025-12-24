Bajban Brüsszel: az amerikai kormány elkezdte büntetni az európai cenzúrarendszer főszereplőit

Azt írják, hogy Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere szerint az öt érintett személy „szervezett erőfeszítéseket vezetett annak érdekében, hogy amerikai platformokat kényszerítsenek az általuk nem kívánatos amerikai nézetek cenzúrázására és elnyomására”.

Kezdetben nem nevezték meg a vízumtilalommal sújtott személyeket, ám Sarah Rogers, a közdiplomáciáért felelős államtitkár később egy közösségi médiában közzétett bejegyzésben azonosította őket.

Rogers Bretont az Európai Unió digitális szolgáltatásokról szóló törvényének (DSA) „zseniális ötletgazdájaként” jellemezte. A jogszabály tartalommoderálási és egyéb előírásokat ír elő az Európában működő nagy közösségimédia-platformok számára. Az amerikai külügyminisztérium közölte: a HateAid a DSA végrehajtásában „megbízható bejelentőként” működik közre.

Breton a vele szembeni intézkedést „boszorkányüldözésnek” nevezte.

„Amerikai barátainknak üzenem: a cenzúra nem ott van, ahol gondoljátok” – írta az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében.

„Thierry Breton volt európai biztos, aki az EU Digitális Szolgáltatásokról szóló Rendelet (DSA) atyja és nyilvánosan megzsarolta Elon Muskot, amikor bejelentette, hogy Donald Trumppal fog interjút készíteni, amit az X oldalon lehet majd megnézni. Már az interjú előtt egy nyílt levélben arra utalt, hogy az interjú illegális lehet az európai szabályok értelmében és büntetést vonhat maga után. Az amerikai elnökválasztási kampányban az egyik jelölttel készítendő amerikai platformon közvetített interjút próbált meg meghiúsítani az európai biztos” – fogalmaz bejegyzésében László András, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője.