Bajban Brüsszel: az amerikai kormány elkezdte büntetni az európai cenzúrarendszer főszereplőit

Mint írta: Imran Ahmed, a CCDH szervezet vezetője. A Center for Countering Digital Hate (CCDH) számos véleményvezér, illetve médium online elhallgattatásán dolgozott – többek között a jelenlegi amerikai egészségügyi miniszter elhallgattatásán.
Clare Melford, a Global Disinformation Index vezetője. Korábban a Biden-kormányzat megbízásából is feketelistát vezetett olyan személyekről és médiumokról, akiket cenzúrázni kell.
Anna-Lena von Hodenberg, a HateAid alapítója és vezetője. Szervezete az EU-s Digitális Szolgáltatásokról szóló Rendelet (DSA) szerint kijelölt „megbízható bejelentő" (trusted flagger). Vagyis olyan szervezet, amelyre az EU támaszkodik az online tartalmak eltávolításában.
Josephine Ballon, a HateAid társ-vezetője.
A szólásszabadság láthatóan egyre fontosabb kérdés a transzatlanti kapcsolatokban. Ez már J. D. Vance amerikai alelnök müncheni biztonságpolitikai konferencián elmondott beszédében is hangsúlyos volt, de az európai balliberális politikusok nem akarták meghallani az üzenetet, inkább megsértődtek. Mivel nem történt semmi, most szankciós lépéseket hozott az amerikai kormány
– tette hozzá László András.
Kiemelte: Az EU-s cenzúrahálózat egyébként egy kiterjedt hálózat, amelynek magyar szereplői is vannak. Idén ősszel jelentette be Ursula von der Leyen, hogy ezt tovább fogják erősíteni az úgynevezett Európai demokráciapajzs programmal. Az Európai Parlament is kiemelten kezeli az ügyet és külön szakbizottságot hozott létre a demokráciapajzs számára. Mindent elmond róla, hogy egy francia liberális politikus vezeti és a DK-s Molnár Csaba az egyik alelnöke.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!