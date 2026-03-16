Visszafoglalás – A forró emlékezetből kikopik 1956? + videó

Ha Megadja Gáborék vendéget hívnak a műsorukba, mindig vitatott történelmi eseményekről esik szó. Most 1956 történéseit elemezték. Van-e konszenzus a történészek között? – tette fel a kérdést Molnár Attila Károly. Földváryné Kiss Réka úgy fogalmazott, hogy két párhuzamos dolgot lát, mert miközben az elmúlt harminc évben felszínre kerültek dolgok, aközben jönnek újabb vitatémák, ami a szakmát illeti, de a közgondolkodásban vagy akár az emlékezetpolitikában két egymással ellenkező folyamatot lát – tette hozzá. Kiemelte, azért kell küzdeni, hogy ne kopjon ki 1956 a közgondolkodásból, ugyanis most külföldön is gond nélkül jelennek meg olyan kézikönyvek, ahol a XX. századról szóló írásokból, például a sztálinizmussal kapcsolatos kiadványokból kimarad a forradalmunk. A történész szerint azon ment a vita, hogy mi volt ebben Nagy Imre szerepe és kinek a forradalma volt 1956. A szakértő szerint a legtöbb vita a megtorlás kérdéskörében jön elő, amit részletesen kifejtett a Visszafoglalásban.