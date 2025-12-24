mol - esztergomkézilabdamagyar kupa

Igazi kézilabdadráma, majdnem kiesett az egyik nagy esélyes

Meglegyintette a kiesés szele a Mol-Esztergom női kézilabdacsapatát a Magyar Kupában. Elek Gábor együttese kedden este Székesfehérváron az Alba ellen játszott, a tét a legjobb nyolc közé jutás volt. A női kézilabda Magyar Kupa egyik esélyese azonban majdnem elcsúszott a banánhéjon.

Magyar Nemzet
2025. 12. 24. 7:14
Az esztergomi lányok a továbbjutást ünneplik Fotó: MOL Esztergom
A női kézilabda Magyar Kupának van egy speciális szabálya: abban az esetben, ha mérkőzés döntetlenre végződik, az idegenben játszó csapat jut tovább. Nos, ennek a szabálynak és a 22-22-es döntetlennek köszönhette az Esztergom, hogy tovább tudott jutni. Kétségtelen, hogy a női kézilabda Magyar Kupa legizgalmasabb nyolcaddöntője a székesfehérvári találkozó volt.

női kézilabda Magyar Kupa
A női kézilabda Magyar Kupában az Esztergom jutott tovább. 
Fotó: Mol-Esztergom KC

Női kézilabda Magyar Kupa: ez volt a nagy dráma

Ám ez a 22-22 sem mindennapi módon alakult ki. Tizenhárom másodperccel a vége előtt az Esztergom támadott, de eladták a labdát. Az ellentámadásból az Alba gyors indítással próbálkozott, de a bírók belemenés miatt elvették a hazaiaktól a labdát. Ez pecsételte meg a székesfehérvári csapat dolgát.

