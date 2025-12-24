férfi kézilabdamol tatabányafilip taleski

Nem mindennapi igazolásra készül a férfikézilabda NB I meglepetéscsapata

A 28 éves északmacedón válogatott kézilabdázó, Filip Taleski a Mol-Tatabánya játékosa lehet. Filip Taleski október óta keresi új csapatát.

Magyar Nemzet
2025. 12. 24. 8:49
Filip Taleski Tatabányára tart Fotó: TOM WELLER Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Több, egymástól független forrás is beszámolt arról, hogy az északmacedón Filip Taleski a Mol Tatabánya együtteséhez igazol. A tatabányai csapat ebben a bajnokságban eddig várakozáson felül szerepelt, hazai pályán legyőzte a Szegedet. Egyetlen vereséget szenvedett csak el, amikor Budapesten a Ferencváros ellen lépett pályára.

Filip Taleski
Az északmacedón Filip Taleski lehet a Tatabánya újabb nagy fogása. Fotó: AFP/Andreas Gora

Filip Taleski nagy fogás lehet Tatabányán

A 202 cm magas, 28 éves Filip Taleski érkezésével tovább erősödik a Tatabánya csapata. Korábban játszott az SL Benfica, az RK Metalurg és a Rhein Neckar Löwen csapatában is. Ezt a bajnokságot a Vardar Skopje csapatában kezdte, de onnan két hónap után távozott. Most arra vár, hogy a tatabányai szerződés létrejöjjön.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekmagyar péter

Magyar Péter megkapta élete legszörnyűbb karácsonyi ajándékát

Csépányi Balázs avatarja

Erre nem számított.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.