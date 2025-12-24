Nem mindennapi igazolásra készül a férfikézilabda NB I meglepetéscsapata

Több, egymástól független forrás is beszámolt arról, hogy az északmacedón Filip Taleski a Mol Tatabánya együtteséhez igazol. A tatabányai csapat ebben a bajnokságban eddig várakozáson felül szerepelt, hazai pályán legyőzte a Szegedet. Egyetlen vereséget szenvedett csak el, amikor Budapesten a Ferencváros ellen lépett pályára.

Az északmacedón Filip Taleski lehet a Tatabánya újabb nagy fogása. Fotó: AFP/Andreas Gora

Filip Taleski nagy fogás lehet Tatabányán

A 202 cm magas, 28 éves Filip Taleski érkezésével tovább erősödik a Tatabánya csapata. Korábban játszott az SL Benfica, az RK Metalurg és a Rhein Neckar Löwen csapatában is. Ezt a bajnokságot a Vardar Skopje csapatában kezdte, de onnan két hónap után távozott. Most arra vár, hogy a tatabányai szerződés létrejöjjön.