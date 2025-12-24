kamionokGulyás Gergelytüntetés

Gulyás Gergely: Hiába a kamionosok érdeksérelme, a kormány célkitűzése helyes

Olyan megoldást tudunk elfogadni, ami a zajterhelést és a közúti terhelést a legkisebb településeken megszünteti – szögezte le közösségi oldalán Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Mint ismert, az Építési és Közlekedési Minisztérium megegyezett december 19-én minden fuvarozói érdekképviselettel, kivéve egyel, aki tüntetéseket szervezett a napokban. A tárcavezető leszögezte: a gyorsforgalmi úthálózat az, amit a fuvarozóknak elsősorban igénybe kell venniük. Ez a célkitűzés a kormány szerint helyes, akkor is, ha okoz érdeksérelmet.

Magyar Nemzet
2025. 12. 24. 9:41
Fotó: Balogh Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Nem a kormány áll a fuvarozók ellen, hanem azok az emberek, akik kisebb településeken laknak, és ők ott haladnak el – szögezte le közösségi oldalán Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter rámutatott: nekik jogos igényük az, hogy miközben a kormány az elmúlt években a gyorsforgalmi úthálózatot egyedülálló mértékben bővítette, terelje oda a kamionforgalmat. Ugyanis a kamion nagy és veszélyes jármű, elég egyetlen hiba a sofőr vagy a körülötte közlekedők részéről, és ez könnyen valakinek az életébe kerülhet. 

Mint ismert, pár száz kamionos és a fuvarozó demonstrációba kezdett, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) decemberben bejelentette, 50 százalékkal emelné az útdíjakat január 1-jétől. Később az eredetihez képest annyival módosították a javaslatot, hogy 50 helyett 35 százalékkal növelnék az útdíjakat.

 

Az ÉKM nyitott a tárgyalásra

Az Építési és Közlekedési Minisztérium végül megegyezett december 19-én a nyolcból hét meghatározó fuvarozói érdekképviselettel, amelyek a szakma kicsivel több mint kétharmadát tömörítik. Bár volt a fuvarozóknak egy kis csoportja, amely eleinte nem ment bele a megállapodásba és tüntetést szervezett, végül a minisztérium fogadta a tüntető kamionosokat is, akik sikeresnek ítélték a tárgyalást, és arra szólítottak fel mindenkit, hogy békésen térjenek haza.

Kamionos tüntetők a Hősök terén (Fotó: Balogh Zoltán / MTI)
Kamionos tüntetők a Hősök terén (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Gulyás Gergely emlékeztetett: az ÉKM készen állt arra, hogy az érdekképviseleti szervekkel megegyezzen, és a legnagyobbakkal, amelyek a szakma 70 százalékát képviselik, meg is egyezett. Vannak még olyan érdekképviseleti szervek, akik ennek ellenére is a tiltakozás mellett döntöttek, a minisztérium velük is nyitott az egyeztetésre. 

Olyan megoldást tudunk elfogadni, ami a zajterhelést és a közúti terhelést a legkisebb településeken megszünteti és a fuvarozókat az úthálózat azon részére tereli át, ahol ilyen terhelést nem eredményeznek

– emelte ki. 

Mint írta, a gyorsforgalmi úthálózat az, amit a fuvarozóknak elsősorban igénybe kell venniük. Ez a célkitűzés a kormány szerint helyes, akkor is, ha okoz érdeksérelmet.

 

Nem a bevételnövelés a cél

Ahogy arról a Magyar Nemzet is felhívta a figyelmet, bár a tüntető kamionosoknak az utóbbival volt problémájuk, Deák Dániel elemző a közösségi oldalán rámutatott: a díjemelés célja nem a költségvetési bevétel növelése, hanem hogy a kamionokat az autópályákra tereljék, ugyanis 

az eddigi gyakorlat szerint a teherautók olcsóbban használták az alacsonyabb rendű utakat, ami súlyos terhelést jelentett a vidéki településeknek és veszélyt az ott élőkre nézve.

Tehát a kormány és a szakmai szervezetek megállapodásának köszönhetően hárommillió ember élete lesz biztonságosabb, hiszen várhatóan kevesebb kamion lesz a fő- és mellékúthálózatokon.

Borítókép: A fuvardíjak emelése ellen tüntető kamionosok haladnak a fővárosi Árpád hídon 2025. december 22-én (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

