Több ezer magyart érint a közel-keleti háború, a harci cselekmények egyre aktívabbak

A közel-keleti konfliktus kapcsán Szijjártó Péter elmondta, hogy több ezer magyar állampolgár tartózkodik a térségben, miközben egyre több országban hosszabbítják meg légtérzárat és a szigorú biztonsági intézkedéseket. A magyar kormány folyamatos kapcsolatban áll a külképviseletekkel, miközben a helyzet egyelőre nem mutatja a deeszkaláció jeleit.

2026. 03. 02. 16:55
Szijjártó Péter rendkívüli ülést hívott össze (Fotó: Facebook)
Szijjártó Péter közösségi oldalán számolt be a közel-keleti helyzet romlásáról. A bejegyzésben kifejtette, hogy ma videokonferenciát tartottak az összes térségben működő nagykövetség vezetőjével. Jelenleg 5059-en regisztráltak konzuli védelemre a térségben, a legtöbben közülük 2667-en az Egyesült Arab Emirátusokban, alapvetően Dubajban. Ahogy arról lapunk is beszámolt, az iráni rezsim rakétazáport zúdított az egész régióra, a Hezbollah is csatlakozott.

A közel-keleti helyzet romlásáról számolt be Szijjártó Péter külügyminiszter
A közel-keleti helyzet romlásáról számolt be Szijjártó Péter külügyminiszter
Fotó: AFP

„Az egyre fokozódó iráni csapások miatt a légtérzárakat meghosszabbították azokban az országokban, ahol a legtöbb magyar tartózkodik, köztük az Egyesült Arab Emirátusokban. A helyi hatóságok továbbra is arra kérnek mindenkit, hogy maradjanak a szállodáikban, lehetőleg ne induljanak útnak. Omán és Szaúd-Arábia felé szárazföldi úton el lehet hagyni az országot, de a helyi hatóságok azt kérik az emberektől, hogy ne tegyék ezt. Ennek oka, hogy az átjutási idő kifejezetten hosszú és ezen országokból is korlátozottak a hazajutási lehetőségek.”

„A légitársaságok tekintetében az Emirates holnap délután háromig egészen biztosan nem kezd el üzemelni. Az Etihad még gondolkodik egy korlátozott üzemelésen a nap folyamán, de ennek a valószínűségét nem tudják igazából megmondani. Katarban, Bahreinben, Kuvaitban szintén légtérzár van érvényben, ami azt jelenti, hogy ezekben az országokban sem engedélyezik a le- és felszállást. A szaúdi és az ománi légtér nyitva van, ugyanakkor a járatokra olyan magas az igény, hogy a következő napokra nagyon nehéz új repülőjegyet vásárolni, emellett a jegyárak is sokszorosra nőttek a következő napokra. ”

„Ha valaki szeretne átmenni Ománba, azzal számoljon, hogy a szálláskapacitások nem biztos, hogy még sokáig rendelkezésre állnak, illetve a határátlépés nagyon hosszú időt vehet igénybe. Kuvaitban most rendkívül sokat romlott a biztonsági helyzet, továbbra is légtérzár van érvényben, folyamatosak a támadások. Izraelben március 4-ig hosszabbították meg a légtérzárat, így Egyiptom és Jordánia irányába is csak a szárazföldi határátkelőkön lehet eljutni.”

A helyzet tehát sajnos nem mutatja a javulás jeleit és a harci cselekmények is egyre aktívabbak. Arra kérek minden magyart a térségben, hogy kövessék a helyi hatóságok figyelmeztetéseit! Természetesen a nagykövetségeinken folyamatos a munkavégzés és a konzuli részlegeink is rendkívüli ügyeletben működnek

– zárta a bejegyzést a külügyminiszter.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

