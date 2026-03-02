Több ezer magyart érint a közel-keleti háború, a harci cselekmények egyre aktívabbak

Szijjártó Péter közösségi oldalán számolt be a közel-keleti helyzet romlásáról. A bejegyzésben kifejtette, hogy ma videokonferenciát tartottak az összes térségben működő nagykövetség vezetőjével. Jelenleg 5059-en regisztráltak konzuli védelemre a térségben, a legtöbben közülük 2667-en az Egyesült Arab Emirátusokban, alapvetően Dubajban. Ahogy arról lapunk is beszámolt, az iráni rezsim rakétazáport zúdított az egész régióra, a Hezbollah is csatlakozott.

A közel-keleti helyzet romlásáról számolt be Szijjártó Péter külügyminiszter

Fotó: AFP

„Az egyre fokozódó iráni csapások miatt a légtérzárakat meghosszabbították azokban az országokban, ahol a legtöbb magyar tartózkodik, köztük az Egyesült Arab Emirátusokban. A helyi hatóságok továbbra is arra kérnek mindenkit, hogy maradjanak a szállodáikban, lehetőleg ne induljanak útnak. Omán és Szaúd-Arábia felé szárazföldi úton el lehet hagyni az országot, de a helyi hatóságok azt kérik az emberektől, hogy ne tegyék ezt. Ennek oka, hogy az átjutási idő kifejezetten hosszú és ezen országokból is korlátozottak a hazajutási lehetőségek.”