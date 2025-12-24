„Keresd a békét és járj a nyomában!” – Karácsonyi interjú Székely János püspökkel

– „Amilyen az advent, olyan a karácsony” – mondják, de sajnos sokaknak nem sikerül a lelki felkészülés az adventi kisböjt idején. Mit jelent a valódi karácsonyi készület? Mit tehet az, akinek elmaradt, de él benne az őszinte szándék a Megváltó születésének ünneplésére?
– Egyszer egy harminchat éves író adott le egy novellát egy könyvkiadónál. A kiadó igazgatója, miután elolvasta a remekbe szabott, igazi, mély üzenetet hordozó novellát, megkérdezte az írót: „Mennyi idő alatt írta meg ezt a nagyszerű novellát?” Az író elgondolkodott, majd így válaszolt: „Harminchat év alatt.” Valóban így van. Egész eddigi életünk a készület az idei ünnepre. Ahogyan átéltük az adventet, ahogyan éljük az életünket, úgy tudunk majd ünnepelni is. Amennyire nyitogatjuk a szívünket és az életünket az Ég felé, annyit tudunk majd befogadni az Égi Ajándékból, az ünnepből.
Ugyanakkor az is igaz, hogy az ünnep ingyenes, az ünnep ajándék. Nem mi alkotjuk, nem mi hozzuk létre. Az ünnep leglényege mégsem a mi felkészülésünk. Ha valakinek elmaradt az igazi, mély felkészülés, de az ünnep napjaiban el tud csendesedni, tud egy-két órát egyedül a Teremtője jelenlétében eltölteni, akkor kisvártatva érezni fogja, hogy Valaki nézi őt, Valaki szól hozzá, Valaki csendesen átöleli őt. Meg fogja érezni, hogy mindez érte történt. Akkor a szívében igazi karácsony lesz.
– A nyugati világban egy kettősség figyelhető meg karácsonykor. Erre a pár napra sokszor még a „maguk módján" vallásosak is meglátják a Megváltás karácsonyi vezércsillagának fényét, amit utána rendre gyorsan el is veszítenek és újra az üresség következik. Mit tehetnek azért, hogy mégis megmaradjon az életükben a kegyelem?
– Karácsony napjait a betlehemi Gyermek véglegesen elhódította az év napjai közül. Alig-alig van ember, aki képes kivonni magát a karácsony varázsából, ezeknek a napoknak a különleges fényéből és melegéből.
Hogyan lehetne az egész évünk karácsonyibb? Éljünk a tiszta források közelében, merítsünk gyakran belőlük, éljünk Ég felé kinyitott életet! Ilyen tiszta források: a csend, az ima, a természet, a Biblia, amely nem betű, hanem Lélek és élet. Ilyen tiszta források az élő testvéri közösségek, azután a szentségek, a bűnbánat szentsége vagy az Eucharisztia, amelyeken keresztül a Betlehemben született Megváltó ma is jelen van, táplál, megtisztít, fölemel. Ilyen tiszta forrás a szeretet gyakorlása is családtagjaink, a hozzánk közel állók, és különösen a szegények, szenvedők felé.
