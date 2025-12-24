„Keresd a békét és járj a nyomában!” – Karácsonyi interjú Székely János püspökkel

– Ön az elmúlt évtizedekben a cigányság lelkiéletének felkarolásával eredményesen foglalkozott. Milyen tapasztalatai voltak ebben a misszióban?

– Magyarország lakosságának 8-10 százaléka roma. A nemzetünk nagy sorskérdése (a demográfiai katasztrófa egyre inkább fenyegető réme mellett) pontosan az, hogy megtanulunk-e – romák és nem romák – egymást segítve, egymás jogait tiszteletben tartva, testvérként élni ebben a közös hazában. A romák felzárkózásának három fontos oszlopa van: az oktatás, a munka és a szív. Szükség volna minőségi oktatásra mindenütt, különösen is az ország leghátrányosabb régióiban. Szükség volna elérhető, vonzó munkalehetőségekre mindenütt, Borsod és Szabolcs északi és keleti vidékein, Baranya déli, határ menti övezetében, Nógrádban és Somogy belső, leszakadó kistérségeiben is.

Forrás: Facebook/Székely János szombathelyi megyés püspök

Az egyház leginkább a harmadik területen, a szív területén tud sokat tenni a roma közösségért. Ha valaki befogadja a szívébe Isten szeretetét, ha rádöbben, hogy ő is Isten végtelenül szeretett gyermeke, a bőre színével, a kultúrájával együtt, Krisztus érte is meghalt a kereszten, akkor az egész élete kezd átalakulni: szenvedélybetegségekből szabadul, másképpen áll hozzá a munkához, tanuláshoz, a másik emberhez, a családjához. A katolikus egyház jelenleg 95 tanodát és nyitott házat tart fenn, ahol az oda betérők egy nagyon széles szolgáltatásban részesülnek: délutáni tanulás a gyermekek és fiatalok számára vidám, családias légkörben; mosási és tisztálkodási lehetőség; jogi és szociális tanácsadás; segítségnyújtás munkakeresésben; sport- és zenei csoportok; ingyen konyha rászorulók számára; bibliaóra; ünnepek, találkozók a szülők számára; baba-mama klub stb. Ez az egyházunk legjelentősebb szolgálata a roma közösség felé. De jelen vagyunk sok olyan iskolában is, ahol a tanulók jó része hátrányos helyzetű. Szervezünk roma zarándoklatokat, lelkigyakorlatokat, ünnepeket. A magyar katolikus egyház elkészítette – elsőként a világon – a teljes Biblia lovari nyelvű fordítását, és hamarosan kiadásra kerül a lovari nyelvű misekönyv is.

A romák nagyon sok értéket hordoznak. Ilyenek a család- és gyermekszeretet, az ünnepelni tudás és érzelemgazdagság, tehetség a zenéhez és a tánchoz, az Istenhez való különleges közelség. Jelenlétük elsősorban nem probléma, hanem lehetőség és ajándék. Az utóbbi 60-80 évben a romák óriási utat tettek meg a felzárkózás terén. Jelenleg a roma fiatalok kb. 91 százaléka elvégzi a 8 osztályt, és a felsőoktatásban tanuló diákok 2-3 százaléka is roma.

Ezek egész Európában a legjobb adatoknak számítanak, talán csak a spanyolországi romák iskolázottsági arányai hasonlóak. Ha a felzárkózási folyamathoz a többségi társadalomban is meglesz a kellő türelem, megértés, szeretet és befogadás, a romákban is a jóakarat és törekvés, akkor 60-80 év múlva semmifajta problémát vagy hátrányt nem fog jelenteni az, ha valaki roma családba születik Magyarországon. Ennek eléréséhez kellene nagyon sok olyan pedagógus és munkaadó, akik megértéssel, bölcsességgel, nyitottsággal és szimpátiával fordulnak a roma diákok és munkavállaók felé, és kellene sok olyan roma szülő is, aki gyermekeit a tanulás fontosságára, a becsületes munkára, a többségi társadalom iránti nyitottságra, közös hazánk iránti szeretetre neveli.

– Mint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2025 szeptemberében megválasztott elnöke, hogyan foglalná össze, melyek azok a legfontosabb célok, amelyeket a püspöki kar a következő időszakban megvalósítani, képviselni szándékozik Magyarországon?

– Szeretném mindenekelőtt a keresztény üzenet szívét, az Isten és a felebarát iránti szeretet üzenetét megjeleníteni, minél érthetőbben és hitelesebben megszólaltatni az egész magyar társadalom számára. Elsősorban ezt a célt szolgálja az a podcastsorozat is, amelyet „A szeretet dallama” címmel indítottunk el.

Rendkívül fontos volna a szomszédos országok püspöki konferenciáival való kapcsolat erősítése. A kelet-közép-európai népek olyan történelmi tapasztalattal rendelkeznek, amely nagyon fontos egész Európa számára. Szeretnénk ezt a hangot, a kelet-közép-európai kereszténység hangját erősebben megszólaltatni.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 1996-ban adott ki egy nagyszerű körlevelet „Igazságosabb és testvériesebb világot!” címmel az akkori magyar társadalmi valóságról, annak keresztény szemmel való értékeléséről. A körlevél 30. évfordulójára, 2026 őszére szeretnénk egy hasonló, nagyobb lélegzetű körlevelet kiadni, amely a társadalmunk mostani helyzetét elemzi majd az evangélium fényében.

Jelen vagyunk az oktatás területén és a szociális területen, segítve ezzel, hogy egész társadalmunk igazságosabb, testvériesebb, szeretettel telibb legyen. Mindenekelőtt azonban az evangélium átadásával és hiteles keresztény közösségeken keresztül szeretnénk kovászai lenni a magyar társadalomnak.