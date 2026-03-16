A közel-keleti háború határozza meg a hét piaci eseményeit

A mostani hét a szokásosnál kevésbé lesz izgalmas hazai statisztikai adatközlések szempontjából, inkább a közel-keleti eseményekre lesz érdemes figyelni – mondta lapunk megkeresésére Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. Az olajlétesítmények és tankerek támadása ugyanis további aggodalmakat kelthetnek, ami nővelheti az olaj árát. A Magyar Nemzet heti munkaerőpiaci és globális makrogazdasági előrejelzése.

Noha számos nemzetközi statisztika megjelenik, a piac leginkább a közel-keleti helyzetre figyel

Az Eurostat a hét közepén közli a munkaerőpiaci adatokat

A hazai piacmozgató események sorából, azon belül is a Magyar Nemzeti Bank közléseiből a hétfőn megjelenő januári fizetési mérlegadatokat emelte ki az elemző. Decemberben a folyó fizetési mérleg 181,2 millió eurós hiánnyal zárt az előző havi 360,6 millió eurós hiány után. A szolgáltatások 950,3 millió eurós egyenlege nem tudta kompenzálni az áruk 499,1 millió eurós és az elsődleges jövedelmek 474,1 millió eurós, valamint a másodlagos jövedelmek 158,3 millió eurós hiányát.

Kifejezetten sok adatot közöl viszont az Eurostat – hívta fel a figyelmet Regős Gábor. Szerdán a februári infláció második becslése és az üres álláshelyek negyedik negyedéves adatai látnak napvilágot. Az első becslés alapján az eurózóna inflációja a januári 1,7 százalékról 1,9 százalékra gyorsult, a maginfláció 2,2 százalékról 2,4 százalékra nőtt. Az eurózóna inflációja tehát a 2 százalékos cél környékén van – persze ebben várható változás, ha az olaj- és gázárak emelkedése tartós marad. A harmadik negyedévben az eurózónában az üres álláshelyek aránya két százalék volt az előző negyedéves 2,1 és az egy évvel korábbi 2,3 százalék után, azaz a munkaerőpiac feszessége érezhetően csökkent. Az adatot szolgáltató tagállamok közül a legnagyobb az üres álláshelyek aránya Hollandiában (4,1 százalék), Belgiumban (3,8 százalék) és Máltán (3,4 százalék) volt, azaz ezen országokban volt legfeszesebb a munkaerőpiac. A legkisebb az üres álláshelyek aránya Romániában (0,6 százalék), Bulgáriában és Lengyelországban (egyaránt 0,8 százalék) volt.

Csütörtökön az építőipar januári adatait és a negyedik negyedéves munkaerőköltség adatokat ismerhetjük meg. Decemberben az építőipar teljesítménye az eurózónában 0,9 százalékkal nőtt a novemberihez képest és ugyanennyivel csökkent az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Az Európai Unió tagországai között igen vegyes kép rajzolódik ki az ágazat teljesítményét tekintve. Az egy évvel korábbihoz képest a legnagyobb növekedés Szlovákiában (11,6 százalék), Szlovéniában (10,2 százalék) és Finnországban (6,6 százalék) történt, míg a legnagyobb visszaesést Ausztria (12,3 százalék), Belgium (4,3 százalék) és Spanyolország (3,9 százalék) szenvedte el. A harmadik negyedévben a munkaerőköltség az eurózónában 3,3 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest – sorolta Regős Gábor. Az órabéreket tekintve a legnagyobb növekedés

Bulgáriában (12,4 százalék),

Litvániában (9,7 százalék),

Horvátországban (9,1 százalék) és

Magyarországon (8,8 százalék)

történt, míg a legkisebb emelkedés Franciaországot (1,3 százalék), Szlovéniát (1,6 százalék), Spanyolországot (2,0 százalék) és Ausztriát (2,1 százalék) jellemezte, Máltán pedig 1,4 százalékkal csökkent átlagosan a munkaerőköltség.