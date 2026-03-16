Nem a sportsajtó és nem is a brazilverés okozta a magyarok vesztét Mexikóban

„Jobb lett volna, ha a brazilok rúgnak nekünk egy hármast.” Ezt a meglepő mondatot halála előtt nem sokkal mondta Mezey György, a magyar labdarúgó-válogatott 1986-os szövetségi kapitánya, aki a brazilok elleni mérkőzésen ült a Népstadion kispadján. Az első olvasásra furcsa kijelentést Benedek Szabolcs vetette papírra a Mezey című monográfiájában, amely szintén 2025-ben látott napvilágot. Ez a könyv, amely tökéletesen mutatta meg a mexikói világbajnokságra vezető tévút összes stációját, leleplezte volna azt, amiről eddig legendaként beszélünk? Beletromfolt volna a szurkolók lelkivilágába, akik negyven éve olyan ostoba versikéket harsogtak, hogy „Itt a húsvét, itt a nyúl, magyar–brazil 3-0!”.

Mezey György, akinek az utolsó nagy dobása a brazilok legyőzése volt Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Harminckilenc évvel később Mezey György ugyanazt mondta

Nem, szó sincsen itt semmiféle tromfolásról, Mezey ugyanaz mondta, mint két nappal a nagy győzelem után, 1986. március 18-án, amikor hivatali szobájában fogadta Várkonyi Sándort, a Népsport újságíróját. Várkonyi cikkében jól festi le az őrületet: 48 órával a mérkőzést követően is szüntelenül csengett Mezey doktor MLSZ-ben lévő telefonja, úgyhogy a szövetségi kapitány a beszélgetés alatt kénytelen volt a készülék zsinórját kihúzni a falból. Kik telefonáltak? Inkább az a kérdés, hogy kik nem. Szurkolók, szimpatizánsok, drukkerek ezrei akarták hallani Mezey jellegzetes hangját a telefonban.

Vállalatvezetők és szakszervezeti bizalmik dicsekedtek azzal, hogy nekik megvan a mester irodai száma. Tényleg őrület volt az a pár nap.

Ennél azonban sokkal érdekesebb, milyen mondatokat tudott Várkonyi kihúzni Mezeyből. Akik olvasták a korabeli beszélgetést, talán csalódottan tették le az újságot. A szövetségi kapitány ugyanis egyáltalán nem járt a föld felett és nem osztozott abban a hangulatban sem, ami a csapat körül kialakult. Arról beszélt, hogy ez a győzelem semmi más nem volt, mint egy állomás. Örömét fejezte ki, hogy a csapat látványosan játszott és emlékeztett mindenkit arra, hogy a Népstadionban ezt megelőző válogatott meccsen mennyire más volt a hangulat. Igen, a nagy mámorban kevesen emlékeztek az 1985 májusában, Hollandia ellen lejátszott vb-selejtezőre, amelyen a magyarok 1-0-ra kikaptak, s amely után a feldühödött és csalódott közönség lincshangulatot teremtett a Népstadion körül. A mester azt is hozzátette, hogy ebből az eredményből, mármint a brazilok legyőzéséből sem szabad semmiféle messzemenő következtetést levonni, mert ugyan szép ez a diadal, de az 1986-os világbajnokságra semmiféle relevanciája nincsen.