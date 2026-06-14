„A zene ösztönösen terápiává vált az életemben” – mondja Ács Dominika

– Talán éppen azért, mert a szüleim nem ebből a közegből érkeztek, sokkal szabadabban tudtam gondolkodni a pályáról. Nem volt előttem egyetlen kijelölt út. Horgas Eszter példája is azt erősítette bennem, hogy lehet saját ösvényt építeni. Ő nagyon korán meglátta bennem az alkotót. Meghatározó élmény volt számomra Eszter öccsével, Horgas Ádám rendezővel dolgozni a Vérnászban 2013-ban, ahol tulajdonképpen gyerekként kaptam zeneszerzői feladatokat.

Közel állt hozzám a színház, az éneklés, a mozgás, az összművészeti gondolkodás, de a dalszerzést csak jóval később mertem igazán felvállalni. Az első valódi áttörés 2023-ban történt meg, amikor a ConnectTrio formációval ráadásként eljátszottuk egy saját dalomat a Zeneakadémia Solti-termében. Úgy éreztem, mintha akkor indult volna el igazán a koncert. Olyan autentikus hangon tudtam megszólalni, amire addig nem volt példa a pályámon, s ez nagy erőt adott.

– A munkásságában hangsúlyosan jelen van az összművészet is. Mit ad hozzá a mozgás, az ének vagy a performansz ahhoz, amit a zene önmagában nem tud elmondani?

– Van egy kifejezés, amit Esztertől tanultam: kreatív önismeret. A klasszikus zene ad egy keretet, de ha az emberben nagyon erős a történetmesélési vágy, akkor ez a keret időnként szűknek bizonyulhat. Sokszor éreztem azt, hogy vannak történetek vagy érzelmi állapotok, amelyeket nem tudok kizárólag egy klasszikus mű interpretációján keresztül megmutatni. Ilyenkor váltak természetessé azok az eszközök, amelyeket az évek során a mestereimtől tanultam: egy mozdulat, egy kimondott szó vagy akár egy szöveg. Ezek nem helyettesítik a zenét, inkább kiegészítik, együtt válnak teljessé.

– A Breathing című album központi motívuma a légzés, az ön alkotásaiban azonban mélyebb jelentéssel is telítődik…

– Az alkotás nálam mindig valamilyen belső krízishelyzetből született meg. A zene ösztönösen terápiává vált az életemben. Volt egy időszak, amikor újra kellett értelmeznem önmagamat, a hitemet, a jövőmet. Ekkor kezdtem pszichológushoz járni, aki légzésterapeutaként is segített. Nagyon erőteljesen tapasztaltam, hogy minden érzelmi történetnek testi, szomatikus lenyomata is van. E hosszú önismereti folyamat eredménye lett a Breathing album.