Magyar Péter

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – Hihetetlen helyzet: Magyar Péter emlegetett ígérgetést és ócska hazugságot

Konc, hazugság és ígérgetés – Magyar Péternek ezek a szavak jutottak korábban eszébe, amikor az anyáknak szóló élethosszig tartó adómentességről kérdezték. A tiszás önleleplező nyilatkozatokat bemutató cikksorozatunk legújabb részében egyrészt felidézzük a kormány anyákat segítő adóintézkedéseit, másrészt egymás mellé tesszük a tiszás választási kamuprogramról szóló nyilatkozatot, a pártnak készült megszorítócsomagot és Magyar Péter egy másik állítása miatt azokat a Tisza-körüli szakértőket, akik valósággal harcolnak az anyák adómentessége ellen.

Munkatársunktól
2026. 03. 16. 5:32
Fotó: Hatlaczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Rá jellemző interjút adott 2025 februárjában a Tisza Párt elnöke a HVG-nek. A Magyar Péterrel készült írásnak most csak egy részletét emeljük ki: azt, amelyikben az anyák élethosszig tartó adómentessége került szóba. A téma kapcsán ugyanis Magyar azzal kezdte: a női szavazók jobban teszik, ha összehasonlítják a két politikai közösség, vagyis a Tisza és a Fidesz ajánlatát. Szavaiból arra lehet következtetni, hogy az összehasonlításból szerinte ő és pártja jön ki jobban. Azt most csak apró lábjegyzetként említjük meg, hogy Magyart politikai színre lépése óta kísérik a botrányok, amelyek egy része amiatt robbant ki, mert elítélhető módon viselkedett nőkkel: a feleségével, a barátnőjével, máskor egy gyermekotthon vezető asszonyával, megint máskor a jegybank női alkalmazottjával. Amire most koncentrálunk, az az, hogy ócska hazugságról és szavazatvásárló intézkedésről beszélt az anyák adómentessége kapcsán. „Csak négyévente a választásokkor dobnak oda ilyen koncokat, amivel próbálják meggyőzni a hölgyeket. Reméljük, mindenkinek felnyílik a szeme” – fogalmazott, majd hozzátette: „Bejelenteni bárki bármit be tud, én is tudok 2033-ról beszélni. Ez egy ócska hazugság, valaki bemond valamit: 2027, 2028, 2029.” A miniszterelnökre utalva pedig azt mondta: „Annak, hogy most a csillagokat is leígéri az égről, semmi relevanciája nincs.” De megjegyezte azt is: „Nem ígérgetni kell, hanem koherens politikát folytatni”.

Magyar Péter brüsszeli főnöke, Manfred Weber láthatóan retteg a szuverenista fordulattól (Fotó: AFP)

Tehát konc, hazugság, ígérgetés, mindez következetesség nélkül.

 

Egymillió nő búcsút mond

Ehhez azért érdemes hozzátenni, hogy az egykulcsos, családokat támogató személyi jövedelemadó-rendszer 2011-ben lépett életbe, amit az Orbán-kormány időről időre új elemekkel egészített ki. 2015-től él az első házasok adókedvezménye, 2022-től a 25 évnél fiatalabbak és 2023-tól a 30 év alatti anyák szja-kedvezménye. Fontos dátum 2020. január elseje, akkor vezették be a négy- vagy többgyermekes anyák szja-mentességét, a kormány pedig azóta várta a megfelelő pillanatot arra, hogy az intézkedést kiterjessze a háromgyermekes anyákra is. Ez tavaly el is jött. Október elsején lépett életbe ugyanis az a passzus, amely az életük végéig szja-mentességet garantál a háromgyermekes nőknek. De a kétgyermekesek is csatlakoznak az adómentes anyák köréhez, mégpedig több lépcsőben. Január elseje óta a negyven év alatti kétgyerekes anyák nem fizetnek jövedelemadót, a sor jövő januárban az ötven év alattiakon lesz, 2028 első napjától pedig a hatvan év alattiak is elfelejthetik az szja-t. A program 2029-ben válik teljessé, akkor a hatvan felettiek is csatlakoznak a klubhoz. 

Összességében mintegy egymillió nőt mentesít a kormány a 15 százalékos szja alól. Magyar Péter értelmezésében ez lenne a választási „konc”.

Hatszáz oldalas megszorítócsomag

De érdemes a Tisza elnöke által emlegetett ígérgetésre és hazugságra is kitérni. Magyar Péter ugyanis a tavalyi HVG-interjúban és azóta is azt ígérte, hogy az anyák adómentességéhez nem nyúlnak, ha kormányra kerülnek. Csakhogy erősen átszínezi Magyar szavait a Tiszából nemrégiben kiugrott egyházügyi munkacsoport-vezető nyilatkozata. Csercsa Balázs ugyanis január végén arról beszélt, hogy a Tisza kamuprogrammal készül a választási kampányra. Ezt a volt kabinetvezető így írta le: miután tavaly nyár végén kiszivárogtak a tiszás tervek, „akkor roham tempóban elkezdtek egy új gazdasági programot kidolgozni. (…) Kellett egy olyan programot megalkotni, amelyet a kampányban fel lehet használni, amiben olyan elemek vannak, amelyek népszerűek. Ezzel megnyerjük a választást, és aztán végrehajtjuk a konvergencia-programot.” 

A konvergencia-program alapja pedig Csercsa szerint az a hatszáz oldalas megszorítócsomag, amely tavaly novemberben szivárgott ki a sajtóhoz. Ebben súlyos szja-emelés mellett a legtöbb ma élő kedvezmény eltörlése is szerepel. A kormányváltást tehát nemigen élné túl az anyák szja-mentessége sem.

Nem ő dönt

És ha valaki azt hinné, hogy Magyar Péter nem engedne bizonyos döntéseket, azt éppen a pártelnök egyik nyilatkozata bizonytalaníthatja el. Magyar Péter a Partizánban, Gulyás Mártonnak szintén 2025 februárjában ugyanis éppen az adórendszer, a többkulcsos adó kapcsán azt mondta: a szakkérdések dolgában nem ő, hanem a szakértők döntenek majd. 

Így fogalmazott: „Ezt már eljátszottuk ezt a kérdést, és elmondtam neked többször, hogy nem Magyar Péter fogja eldönteni. Dolgoznak a szakpolitikai munkacsoportjaink.” Később Magyar – immár ingerülten – úgy válaszolt: „Teljesen mindegy Marci, hogy Magyar Péternek mi az álláspontja.” „Nem én döntöm el.”

A szakértők felsorakoztak

Hanem ezek szerint a szakértők. A Tisza eddig gondosan titkolta, hogy kik a szakértői, azonban a jelek szerint számos közgazdász igen közel került a párthoz. Az ő véleményük pedig ismert, és több mint egyértelmű. Ilyen például Petschnig Mária Zita, aki az első tiszásnak is nevezett Kéri László felesége és aki tizenhat hónap alatt férjével 103 előadást tartott a Tisza-szigeteknél. Petschnig szerint eszement dolog a kétgyermekes anyáknak járó élethosszig tartó személyijövedelemadó-mentesség. Rengeteg gond van a két- és többgyermekes anyák szja-mentességével – ezt már Bod Péter Ákos volt jegybankelnök vallja, aki a többkulcsos adózásról egyeztetett is a Tisza stábjával. Surányi György a gazdasági szerkezetben sürget azonnali változást, nyilván egy új tiszás kormánytól. Surányi szintén volt jegybankelnök, szintén beszélt már tiszás rendezvényen és szintén egyeztetett a pártvezetéssel. 

De Bod és Surányi csak finomkodott Horn Gáborhoz képest, aki egyenesen úgy vélekedett, hogy belerokkan az ország az anyáknak adott adómentességbe és más jóléti intézkedésekbe. Ergo el kell törölni azokat. Horntól, az SZDSZ volt államtitkárától persze nem várható más, ám a Tisza körül mozgó szakemberek szövege alapján nagyon úgy fest, hogy Magyar Péter pártjától sem.

A tiszás önleleplező nyilatkozatokat bemutató cikksorozatunkban kitérünk még a Tisza körül tekeredő SZDSZ-es szálakra.

(Folytatjuk.)

 

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekdonald trump

Oroszfrász az amerikai fősodorban

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

A 2016-os Russiagate-botrány Donald Trump nézőpontjából egy álhír volt, amiben Hillary Clinton kampánya is felelős.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
