Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – Hihetetlen helyzet: Magyar Péter emlegetett ígérgetést és ócska hazugságot

Rá jellemző interjút adott 2025 februárjában a Tisza Párt elnöke a HVG-nek. A Magyar Péterrel készült írásnak most csak egy részletét emeljük ki: azt, amelyikben az anyák élethosszig tartó adómentessége került szóba. A téma kapcsán ugyanis Magyar azzal kezdte: a női szavazók jobban teszik, ha összehasonlítják a két politikai közösség, vagyis a Tisza és a Fidesz ajánlatát. Szavaiból arra lehet következtetni, hogy az összehasonlításból szerinte ő és pártja jön ki jobban. Azt most csak apró lábjegyzetként említjük meg, hogy Magyart politikai színre lépése óta kísérik a botrányok, amelyek egy része amiatt robbant ki, mert elítélhető módon viselkedett nőkkel: a feleségével, a barátnőjével, máskor egy gyermekotthon vezető asszonyával, megint máskor a jegybank női alkalmazottjával. Amire most koncentrálunk, az az, hogy ócska hazugságról és szavazatvásárló intézkedésről beszélt az anyák adómentessége kapcsán. „Csak négyévente a választásokkor dobnak oda ilyen koncokat, amivel próbálják meggyőzni a hölgyeket. Reméljük, mindenkinek felnyílik a szeme” – fogalmazott, majd hozzátette: „Bejelenteni bárki bármit be tud, én is tudok 2033-ról beszélni. Ez egy ócska hazugság, valaki bemond valamit: 2027, 2028, 2029.” A miniszterelnökre utalva pedig azt mondta: „Annak, hogy most a csillagokat is leígéri az égről, semmi relevanciája nincs.” De megjegyezte azt is: „Nem ígérgetni kell, hanem koherens politikát folytatni”.

Magyar Péter brüsszeli főnöke, Manfred Weber láthatóan retteg a szuverenista fordulattól (Fotó: AFP)

Tehát konc, hazugság, ígérgetés, mindez következetesség nélkül.

Egymillió nő búcsút mond

Ehhez azért érdemes hozzátenni, hogy az egykulcsos, családokat támogató személyi jövedelemadó-rendszer 2011-ben lépett életbe, amit az Orbán-kormány időről időre új elemekkel egészített ki. 2015-től él az első házasok adókedvezménye, 2022-től a 25 évnél fiatalabbak és 2023-tól a 30 év alatti anyák szja-kedvezménye. Fontos dátum 2020. január elseje, akkor vezették be a négy- vagy többgyermekes anyák szja-mentességét, a kormány pedig azóta várta a megfelelő pillanatot arra, hogy az intézkedést kiterjessze a háromgyermekes anyákra is. Ez tavaly el is jött. Október elsején lépett életbe ugyanis az a passzus, amely az életük végéig szja-mentességet garantál a háromgyermekes nőknek. De a kétgyermekesek is csatlakoznak az adómentes anyák köréhez, mégpedig több lépcsőben. Január elseje óta a negyven év alatti kétgyerekes anyák nem fizetnek jövedelemadót, a sor jövő januárban az ötven év alattiakon lesz, 2028 első napjától pedig a hatvan év alattiak is elfelejthetik az szja-t. A program 2029-ben válik teljessé, akkor a hatvan felettiek is csatlakoznak a klubhoz.

Összességében mintegy egymillió nőt mentesít a kormány a 15 százalékos szja alól. Magyar Péter értelmezésében ez lenne a választási „konc”.

Hatszáz oldalas megszorítócsomag

De érdemes a Tisza elnöke által emlegetett ígérgetésre és hazugságra is kitérni. Magyar Péter ugyanis a tavalyi HVG-interjúban és azóta is azt ígérte, hogy az anyák adómentességéhez nem nyúlnak, ha kormányra kerülnek. Csakhogy erősen átszínezi Magyar szavait a Tiszából nemrégiben kiugrott egyházügyi munkacsoport-vezető nyilatkozata. Csercsa Balázs ugyanis január végén arról beszélt, hogy a Tisza kamuprogrammal készül a választási kampányra. Ezt a volt kabinetvezető így írta le: miután tavaly nyár végén kiszivárogtak a tiszás tervek, „akkor roham tempóban elkezdtek egy új gazdasági programot kidolgozni. (…) Kellett egy olyan programot megalkotni, amelyet a kampányban fel lehet használni, amiben olyan elemek vannak, amelyek népszerűek. Ezzel megnyerjük a választást, és aztán végrehajtjuk a konvergencia-programot.”

A konvergencia-program alapja pedig Csercsa szerint az a hatszáz oldalas megszorítócsomag, amely tavaly novemberben szivárgott ki a sajtóhoz. Ebben súlyos szja-emelés mellett a legtöbb ma élő kedvezmény eltörlése is szerepel. A kormányváltást tehát nemigen élné túl az anyák szja-mentessége sem.

Nem ő dönt

És ha valaki azt hinné, hogy Magyar Péter nem engedne bizonyos döntéseket, azt éppen a pártelnök egyik nyilatkozata bizonytalaníthatja el. Magyar Péter a Partizánban, Gulyás Mártonnak szintén 2025 februárjában ugyanis éppen az adórendszer, a többkulcsos adó kapcsán azt mondta: a szakkérdések dolgában nem ő, hanem a szakértők döntenek majd.

Így fogalmazott: „Ezt már eljátszottuk ezt a kérdést, és elmondtam neked többször, hogy nem Magyar Péter fogja eldönteni. Dolgoznak a szakpolitikai munkacsoportjaink.” Később Magyar – immár ingerülten – úgy válaszolt: „Teljesen mindegy Marci, hogy Magyar Péternek mi az álláspontja.” „Nem én döntöm el.”

A szakértők felsorakoztak

Hanem ezek szerint a szakértők. A Tisza eddig gondosan titkolta, hogy kik a szakértői, azonban a jelek szerint számos közgazdász igen közel került a párthoz. Az ő véleményük pedig ismert, és több mint egyértelmű. Ilyen például Petschnig Mária Zita, aki az első tiszásnak is nevezett Kéri László felesége és aki tizenhat hónap alatt férjével 103 előadást tartott a Tisza-szigeteknél. Petschnig szerint eszement dolog a kétgyermekes anyáknak járó élethosszig tartó személyijövedelemadó-mentesség. Rengeteg gond van a két- és többgyermekes anyák szja-mentességével – ezt már Bod Péter Ákos volt jegybankelnök vallja, aki a többkulcsos adózásról egyeztetett is a Tisza stábjával. Surányi György a gazdasági szerkezetben sürget azonnali változást, nyilván egy új tiszás kormánytól. Surányi szintén volt jegybankelnök, szintén beszélt már tiszás rendezvényen és szintén egyeztetett a pártvezetéssel.