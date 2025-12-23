Jamie Carragher elfelejtette Szoboszlait, a szurkolók durván nekimentek a szakértőnek

Szoboszlai DominikLiverpoolJamie CarragherPremier ­League

A Premier League mostani idényében abból aligha van vita, hogy a Liverpool legjobb játékosa Szoboszlai Dominik volt, Arne Slot vezetőedző bizalma is töretlen a 25 éves magyar labdarúgóban, játsszon a pályán bárhol. Ehhez képest hétfő este a Sky Sports műsorában Jamie Carragher, a Liverpool korábbi játékosa elfelejtette Szoboszlai Dominikot, amikor a mostani idény álomcsapatát rakta össze 17 forduló után.

2025. 12. 23. 7:44
Szoboszlai Dominik nem fért be Jamie Carragher csapatába
Szoboszlai Dominik nem fért be Jamie Carragher csapatába Fotó: MI News/Steven Halliwell
Karácsonyig már 17 forduló ment le az angol Premier League-ből, így a Sky Sports szakértője, a Liverpool korábbi játékosa, Jamie Carragher a Monday Night Football című műsorban hirdette ki két fordulóval a féltáv előtt az eddigi idény álomcsapatát. 

Jamie Carragher Szoboszlait és más Liverpool-játékost sem nevezett az álomcsapatába
Jamie Carragher Szoboszlait nem nevezte az álomcsapatába. Forrás: X

Carragher az újonc Sunderland kapusával kezdte, majd ahogy a képen is látszik, a védelembe két Arsenal-játékost – Gabrielt és Ricardo Calafiorit – és két Crystal Palace-labdarúgót jelölt. A középpályán aztán feltűnik még egy arsenalos Declan Rice személyében, mellette pedig az Ágyúsok korábbi játékosa, jelenleg a Sunderland motorja, Granit Xhaka van – itt Carragher elmondta, hogy a másik jelölt nála Moisés Caicedo volt a svájci mellett. 

Gondolhatnánk, hogy ezután a támadó középpályás helyén Szoboszlai Dominik neve fog következni, de nem. Carragher a Manchester Unitedből Bruno Fernandest rakta be a csapatába.

 

Bruno Fernandes vagy Szoboszlai Dominik?

A szakértő szerint a portugál sérülés miatt egy mérkőzést sem hagyott idáig ki – a sors fintora, hogy a hétvégén, az Aston Villa elleni 2-1-es vereség során az első félidő után cserét kért, minden bizonnyal sérülés miatt –, emellett a számok önmagukért beszélnek, tette hozzá. Fernandes alakítja ki a bajnokságban a legtöbb helyzetet, 17 PL-mérkőzésen öt gólt és hét gólpasszt jegyzett. 

Ha persze a nyers számokat nézzük, akkor a portugál valóban eredményesebb idáig, mint Szoboszlai – két gól és egy gólpassz a PL-ben –, ugyanakkor a csapatra gyakorolt hatását nézve a magyar játékos is legalább ennyire meghatározó. 

Szoboszlai emelkedett ki idáig szinte mindig az elmúlt meccseken magára találó Liverpoolból. Carragher viszont ezt nem így látta, sőt meg sem említette a válogatott csapatkapitányát mint lehetséges jelölt. 

A támadósorba nem meglepő módon a gólkirályi cím első számú várományosát, a 19 gólos Erling Haalandot tette. A bal szélre Antoine Semenyót a Bournemouth-ból, míg a jobb oldalra a harmadik Aston Villa egyik legjobbját, az angol Morgen Rogerset nevezte. A fél szezon álomcsapatának edzője pedig szintén a birminghamiektől Unai Emery Carraghernél.

Erling Haaland helye megkérdőjelezhetetlen volt az álomcsapatban
Erling Haaland helye megkérdőjelezhetetlen volt az álomcsapatban. Fotó: AFP/Ben Stansall

Egy álomcsapatba bekerült Szoboszlai is

A műsorban ezután további két keretet mutattak be. Az elsőben a Fananalysis nevű statisztikai oldal értékelései alapján hirdettek álomcsapatot – Liverpool-játékos ebben sem volt –, majd a Monday Night Football statisztikai csapata nevezte meg a csapatát, ugyanakkor ebben azok a játékosok nem szerepelhettek, akik az előző két csapatban ott voltak. 

Ebben már Szoboszlai Dominik neve is feltűnik, igaz, a jobb szélen. Ez Carraghernek is szemet szúrt, aki mosolyogva megjegyezte, nem is az a posztja. Majd a műsorvezető hozzátette, hogy mostanában ott is játszott – a Leeds United ellen például erről a posztról szerzett gólt. 

 

A szurkolók nekimentek Carraghernek

Az angol szakértő a közösségi médiában is megosztotta a csapatát, amely alatt a drukkerek gyorsan szóvá tették Szoboszlai kimaradását. 

Szoboszlai sehol, miután a csapatát a hátán vitte? Érdekes

– olvasható a legtöbb kedvelést kapó kommentelő. A szurkolók a magyar játékos mellett még azt sem értik, hogy az Arsenal jobbhátvédjét, Jurrien Timbert hogyan előzte meg a Crystal Palace-játékosa, Daniel Munoz.

A Premier League következő fordulóját karácsonykor rendezik, vagyis idén csak egy meccset játszanak le december 26-án. A Liverpool egy nappal később, szombaton fogadja a sereghajtó Wolverhamptont, eltiltás miatt ugyanakkor Szoboszlai nem lehet ott a pályán.

Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
