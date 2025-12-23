Jamie Carragher elfelejtette Szoboszlait, a szurkolók durván nekimentek a szakértőnek

Karácsonyig már 17 forduló ment le az angol Premier League-ből, így a Sky Sports szakértője, a Liverpool korábbi játékosa, Jamie Carragher a Monday Night Football című műsorban hirdette ki két fordulóval a féltáv előtt az eddigi idény álomcsapatát.

Jamie Carragher Szoboszlait nem nevezte az álomcsapatába. Forrás: X

Carragher az újonc Sunderland kapusával kezdte, majd ahogy a képen is látszik, a védelembe két Arsenal-játékost – Gabrielt és Ricardo Calafiorit – és két Crystal Palace-labdarúgót jelölt. A középpályán aztán feltűnik még egy arsenalos Declan Rice személyében, mellette pedig az Ágyúsok korábbi játékosa, jelenleg a Sunderland motorja, Granit Xhaka van – itt Carragher elmondta, hogy a másik jelölt nála Moisés Caicedo volt a svájci mellett.

Gondolhatnánk, hogy ezután a támadó középpályás helyén Szoboszlai Dominik neve fog következni, de nem. Carragher a Manchester Unitedből Bruno Fernandest rakta be a csapatába.

Bruno Fernandes vagy Szoboszlai Dominik?

A szakértő szerint a portugál sérülés miatt egy mérkőzést sem hagyott idáig ki – a sors fintora, hogy a hétvégén, az Aston Villa elleni 2-1-es vereség során az első félidő után cserét kért, minden bizonnyal sérülés miatt –, emellett a számok önmagukért beszélnek, tette hozzá. Fernandes alakítja ki a bajnokságban a legtöbb helyzetet, 17 PL-mérkőzésen öt gólt és hét gólpasszt jegyzett.

Ha persze a nyers számokat nézzük, akkor a portugál valóban eredményesebb idáig, mint Szoboszlai – két gól és egy gólpassz a PL-ben –, ugyanakkor a csapatra gyakorolt hatását nézve a magyar játékos is legalább ennyire meghatározó.

Szoboszlai emelkedett ki idáig szinte mindig az elmúlt meccseken magára találó Liverpoolból. Carragher viszont ezt nem így látta, sőt meg sem említette a válogatott csapatkapitányát mint lehetséges jelölt.

A támadósorba nem meglepő módon a gólkirályi cím első számú várományosát, a 19 gólos Erling Haalandot tette. A bal szélre Antoine Semenyót a Bournemouth-ból, míg a jobb oldalra a harmadik Aston Villa egyik legjobbját, az angol Morgen Rogerset nevezte. A fél szezon álomcsapatának edzője pedig szintén a birminghamiektől Unai Emery Carraghernél.