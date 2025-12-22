Guardiola nem viccel, karácsony előtt fenyegette meg a Manchester City játékosait

Rendkívüli

Alaposan oda kell majd figyelniük az ünnepi étkezésre a Manchester City futballistáinak, ellenkező esetben könnyen pórul járhatnak. Erre Pep Guardiola hívta fel a figyelmet, aki elárulta, a következő bajnoki előtt testsúlyellenőrzést tartanak.

2025. 12. 22.
A spanyol szakember szigorú edzőként ismert, ha a játékosok fittségéről van szó Fotó: MI News Forrás: NurPhoto/AFP
Pep Guardiola együttese szombaton játszotta utolsó mérkőzését a karácsonyi ünnepeket megelőzően, és folytatta az utóbbi időszakban megszokott pazar formát, amelyet a 3-0-ra alulmaradó West Ham United bánhatott.

Pep Guardiola mindenkit figyelmeztetett
Pep Guardiola mindenkit figyelmeztetett (Fotó: Darren Staples/AFP)

Pep Guardiola és a mérleg

A Manchester City most pihenőre vonul, legközelebb csak karácsony után, december 27-én lép pályára a Nottingham Forest otthonában. Ez persze nem jelenti azt, hogy a futballisták teljesen elengedhetik magukat, Guardiola már a West Ham elleni meccset megelőzően figyelmeztette őket, hogy a következő edzést megelőzően mindenki testsúlyát megmérik, és aki nem megy át a rostán, az bizony nem utazik el a csapattal Nottinghambe.

Amint véget ér a háromnapos pihenő, szeretném látni, milyen állapotban térnek vissza. Ehetnek, de kontrollálniuk kell magukat. Képzeljék csak el, hogy van egy játékos, aki tökéletes formában van, de három kilogramm plusszal érkezik vissza. Az ilyen esetben az illető Manchesterben marad.

A spanyol szakember szigorú edzőként ismert, ha a játékosok fittségéről van szó, 2016-ban például azért száműzött néhány játékost az első csapat edzéseiről, mert nem feleltek meg az elvárásoknak a testsúlyt illetően. Bár jelenleg nincs ilyen problémája a kerettel, engedni így sem akart az elveiből.

– A játékosok megkértek, hogy engedjem el a vasárnapi edzést, én azonban nemet mondtam, mert nem játszottak elég jól. Szóval vasárnap regeneráló tréning, valamint edzés azoknak, akik nem játszottak, utána három nap pihenőt követően két napunk lesz felkészülni a Nottingham Forestre.

Az 54 esztendős tréner hozzátette, fontosnak tartja, hogy a futballisták a karácsonyi időszakot a családukkal töltsék.

– Angliában megtanultam, hogy minél több szabadnapot kell nekik adni. A menetrend rendkívül feszes, ezt el kell feledtetni velük. A lényeg, hogy a meccsen frissek legyenek.

