Borzasztó hírt kapott a Liverpool, a klub azonnali lépésre szánhatja rá magát

A Liverpool Xavi Simons kiállítása miatt már az első félidőben emberelőnybe került a Tottenham ellen, majd a szünet után Alexander Isak és Hugo Ekitiké találatával kétgólos vezetésre tett szert. A hajrában Richarlison szépített, ám a Cristian Romero piros lapja után kilenc emberrel maradt londoniak egyenlíteni már nem tudtak. A győzelem ellenére nem lehetett maradéktalanul elégedett Arne Slot, ugyanis Conor Bradleyt, Alexander Isakot és Jeremie Frimpongot is le kellett cserélni sérülés miatt.

A Liverpool csatára nem járt jól a Micky van de Vennel való ütközése során (Fotó: Justin Tallis/AFP)

A holland szakember utóbbival kapcsolatban bizakodóan nyilatkozott, Isak esetében viszont nem volt túlzottan optimista. A nyáron rekordösszegért szerződtetett svéd csatár a vezető gól megszerzésénél ütközött Micky van de Vennel, majd maradt lent a földön, és aztán kiderült, hogy nem tudja folytatni a játékot.

Bár az MRI-vizsgálat eredményét még nem lehet tudni, a The Athletic megbízható újságírója, David Ornstein szerint Isak valószínűleg eltörte a lábát, és jó esély van rá, hogy ebben az idényben már nem léphet pályára.

A lábtörés általában három-négy hónap rehabilitációt igényel, de ha a töréshez szalagsérülés is társul, a felépülés akár fél évnél is hosszabb lehet. Bár ijesztően hangzik, az orvosok szerint egy csonttörés még mindig kedvezőbb, mint egy térdszalagszakadás, mivel a csont gyógyulás után akár erősebbé is válhat, míg a szalagműtétek gyakran maradandó hatással vannak egy játékos robbanékonyságára. Ha a legoptimistább forgatókönyv valósul meg, Isak áprilisban visszatérhet, és még segítheti csapatát a tavaszi szezon hajrájában, addig azonban a Liverpoolnak meg kell oldania valahogy a pótlását – írja az Origo.

A Liverpool aktív lehet januárban

Isak távollétében az egyébként remek formában futballozó, az előző három bajnokin öt gólt szerző Ekitiké maradt az egyetlen bevethető csatár a Liverpoolnál, amely Fabrizio Romano szerint aktív lehet a téli átigazolási időszakban. A klub célkeresztjében a Bournemouth 25 éves ghánai támadója, Antoine Semenyo állhat, akinek szerződésében 65 millió fontos kivásárlási záradék szerepel – ezt január első felében aktiválhatja bármely érdeklődő csapat.