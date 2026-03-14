Ukrajnában már üzemanyaghiány van

2026. 03. 14. 10:23
Fotó: Felix Hörhager Forrás: MTI/AP/DPA
Az üzemanyagok védett ára Magyarországon már most is jóval alacsonyabb, mint amit a piaci árak indokolnának – mondta el a Szabad Magyarokban, az Alapjogokért Központ és a Hír FM podcastjében Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. Energia- és Klímapolitika Üzletágának igazgatója. De szerinte még fontosabb, hogy kiszámítható üzemanyagárakat tesz lehetővé, mindenki tudja, hogy holnap vagy a következő héten mennyiért fog tankolni. Nem kerülünk olyan méltatlan helyzetbe, mint sok más országban, ahol könnyen lehet, hogy egy-két nap múlva drágább lesz az üzemanyag – mutatott rá. 

Nyilvánvalóan van egy összjáték, Zelenszkij elnök és az ukrán elit ezt nem is titkolja, ők nem az a szégyenlős fajta, mint a brüsszeli – mondta Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője az ukrán olajblokád kapcsán. Naponta elmondják, hogy az a nemzeti érdekük, hogy Magyarországon kormányváltás történjen. Ők abban bíznak, hogy a Tisza Pártban azt ígérték – ezek az állítások a nyilvánosságban is elhangzottak –, hogy ők le fogják választani Magyarországot az orosz energiaforrásról – emlékeztetett az elemző. 

A magyar kormány Ukrajnával szemben válaszintézkedéseket vezetett be, amelyhez Szlovákia is csatlakozott – Én azt gondolom, hogy erre az ukrán vezetés nem számított – mondta Hortay Olivér. Ukrajnában már most üzemanyaghiány van, mert a magyar és a szlovák kormány korlátozta a dízelexportot. És ami talán még fájóbb a kijevi vezetés számára, hogy Magyarország akadályozza az Európai Unióban azokat a döntéseket, amelyek Ukrajna érdekeit szolgálják. Például a 90 milliárd eurós hadikölcsönt. Most sikerült nekik intézni egy IMF-kölcsönt és néhány ország összedob nekik valamennyi pénzt, amivel kihúzzák májusig. De még így is előbb fog Ukrajna kifogyni a pénzből, mint Magyarország és Szlovákia az olajból – fejtette ki a Századvég üzletág-igazgatója.

A kérdés, hogy továbbra is olyan vezetése lesz az országnak, amely kitapossa a magyar érdekeket, ebben az esetben meg tudja oldani, hogy a magyar emberek üzemanyag-ellátása zökkenőmentes legyen, vagy egy olyan vezetésünk lesz, amelyet ide-oda ingat, mint egy nádszálat a szél, amelyik az országot külső erők befolyása alá hajtja – összegezte az áprilisi választások tétjét Zila János. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

