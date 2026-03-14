Válsághelyzet kihirdetését és üzemanyagárstopot javasol a román energiaügyi miniszter

Az üzemanyagárak ma ismét emelkedtek a román benzinkutaknál. Ez már a nyolcadik áremelés ebben a hónapban, vagyis a közel-keleti háború kitörése óta. Bogdan Ivan energiaügyi miniszter sürgősségi rendeletet készített elő, amely válsághelyzetet hirdet ki és maximálja a dízel és a normál benzin árát a benzinkutaknál.

Dénes Zoltán
2026. 03. 14. 8:55
Követné a magyra példát Románia, de most már csak jóval magasabb áron tudnák blokkolni az árakat. Fotó: Dan Gabriel Atanasie Forrás: Shutterstock
Kész, vége, a románok sem bírják már tovább tétlenül. Bogdan Ivan, Románia energiaügyi minisztere javaslatcsomagot küldött Ilie Bolojan miniszterelnöknek és a koalíciós vezetőknek a közel-keleti konfliktus romániai üzemanyagpiacra gyakorolt ​​negatív hatásainak enyhítésére, beleértve egy sürgősségi rendelet kiadását, amely válsághelyzetet hirdet ki, és maximálja a dízel és a normál benzin árát a benzinkutaknál – közölte az Economica.ro.

Árstopot vezetnének be az üzemanyagokra. Vészhelyzetet is kihirdetne az energiaügyi miniszter. Fotó: Dan Gabriel Atanasie / Shutterstock

A lap szerint a miniszter sürgősségi rendeletet javasolt a kőolaj- és kőolajtermék-piacon válsághelyzet kihirdetéséről, valamint a gazdaság és a lakosság válsághelyzet alatti védelmét szolgáló intézkedések megállapításáról. A szakminiszter kormányhatározatban állapítaná meg a kőolajtermékek maximális eladási árát, amelyet havonta frissítenének. A javasolt ár benzin esetében literenként 8,41 lej, dízel esetében pedig 8,86 lej. 

Ez azt jelenti, hogy átszámolva a benzin árát 648 forinton, a dízelét pedig 683 forinton rögzítenék ideiglenesen.

Ahogy arról korábban a Magyar Nemzet is beszámolt, a magyar kormány védett árat vezetett be az üzemanyagokra, így a hazai autósok jóval olcsóbban tankolhatnak a kutakon, mint nyugat-európai társaik. Míg Magyarországon a benzin literenkénti árát 595 forintban, a dízelét pedig 615 forintban maximálta az állam, más európai országokban ennél átszámítva akár két-háromszáz forinttal is többe kerülhet egy liter üzemanyag.

A kormány által bevezetett intézkedés jelentőségét jól mutatja, hogy a magyar felnőttlakosság elsöprő többsége, 94 százaléka már a bevezetést követő napokban értesült a védett árról. A felnőttlakosság 67 százaléka egyetért azzal, hogy a magyar kormány védett üzemanyagárat vezetett be – derül ki a Századvég legfrissebb kutatásából

