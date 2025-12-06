LiverpoolLeeds United AFCSzoboszlai DominikPremier League

Szoboszlai a gólja ellenére sem lehet boldog: a Liverpool a hosszabbításban bukta el a győzelmet

Hugo Ekitiké, a Liverpool csatára a 48. és az 50. percben is betalált a Leeds United ellen a Premier League 16. fordulójában, így a második félidőben nagyon gyorsan 2-0-ra vezetett a vendégcsapat. Kövesse velünk a Leeds–Liverpool mérkőzés legfontosabb történéseit!

Perlai Bálint
2025. 12. 06. 19:48
Szoboszlai Dominik szerezte a Liverpool harmadik gólját a Leeds United otthonában
Szoboszlai Dominik szerezte a Liverpool harmadik gólját a Leeds United otthonában Fotó: OLI SCARFF Forrás: AFP
Szerdán az idáig legjobban teljesítő újonc, a Sunderland ellen játszott a Liverpool, és végül még az 1-1-es döntetlennek is örülnie kellett a Premier League 14. fordulójában. Arne Slot együttese sokáig nem búslakodhatott az újabb pontvesztés miatt, szombaton már a másik feljutó, a Leeds United otthonában volt jelenése. A holland vezetőedző zsinórban a harmadik mérkőzésen ültette a kispadra Mohamed Szalahot, így ismét Szoboszlai Dominik volt a jobbszélső. A védelem bal oldalán Kerkez Milos, míg a túloldalt Conor Bradley tért vissza.

A Leeds–Liverpool Premier League-mérkőzésen Curtis Jones lövése a kapufán csattant
A Leeds–Liverpool Premier League-mérkőzésen Curtis Jones lövése a kapufán csattant  Fotó: OLI SCARFF / AFP

Leeds–Liverpool: kapufa és Szoboszlai veszélyes szabadrúgása

A hazaiak már a harmadik percben két lövésnél tartottak, majd Kerkez blokkja kellett, hogy a Liverpoolnak ne kezdődjön ez a mérkőzés is rémálomszerűn. Az első percek után a vendégek magukhoz vették a mérkőzés irányítását. A 16. percben Curtis Jones tekerése 17 méterről a kapufán csattant. A 22. percben aztán Szoboszlai végezhetett el szabadrúgást 27 méterről, de ahogy korábban Kerkez kísérlete, úgy ez sem találta el a kaput. A Liverpool nyomott tovább, a 27. percben Szoboszlai jobb oldalról betett szabadrúgását Virgil van Dijk fejelte fölé. A vendégek viszont kaput eltaláló lövésig nem jutottak el az első félidőben – pedig nyolcszor is tüzeltek Lucas Perri kapujára. 

A Liverpool-szurkolók pedig azon is idegeskedhettek, hogy a visszatérő Bradley sárga lapot kapott, így jövő hétvégén a Brighton ellen nem léphet pályára.

Hatalmas hiba után vezetett a Liverpool

Aztán a Liverpool a szünet után egyből megszerezte a vezetést: John Rodon a saját térfelén pontatlanul passzolt csapattársának, erre pedig Hugo Ekitiké lecsapott, aki könnyedén gólt szerzett, 0-1. A gólt ide kattintva tekintheti meg.

S ha egy üzlet beindul! 

Két perccel később Bradley szerzett labdát a jobb oldalon, a beadására pedig megint Ekitiké érkezett, 0-2. A francia a meccs előtt három PL-gólnál járt, most már ötgólos! A gólt ide kattintva tekintheti meg.

Pokoli pár perc, oda a Liverpool előnye

A 67. percben a Liverpool a meccset is lezárhatta volna, egy kontratámadás után Ekitiké szolgálta ki Cody Gakpót, a holland lövését viszont Perri kitolta. Aztán pár perccel később izgalmas lett a találkozó. 

Ibrahima Konaté találta el a Leeds-támadó lábát, Anthony Taylor játékvezető pedig a videobíró segítségével büntetőt ítélt. Ezt pedig Dominic Calvert-Lewin értékesítette, bár Alisson érezte az irányt, 1-2. A hazaiak vérszemet kaptak, két perccel később jött is az egyenlítés. Anton Stach Konaté és Van Dijk blokkja mellett lőtt a kapuba, 2-2.

Szoboszlai Dominik ezzel a lövéssel szerezte meg újból a vezetést a Liverpoolnak
Szoboszlai Dominik ezzel a lövéssel szerezte meg újból a vezetést a Liverpoolnak  Fotó: OLI SCARFF / AFP

Szoboszlai Dominik révén újra vezetett a Liverpool

Az iram pedig egyre csak nőtt, aztán a 81. percben varázslatos támadást vezetett a Liverpool. Ryan Gravenberch cipelte fel a labdát, a jobb oldalon érkező társainak laposan passzolt, Alexis Mac Allister mesterien elengedte a labdát, ami Szoboszlainak tökéletes volt. 

A magyar játékos laposan kilőtte a hosszút, Perrinek esélye sem volt. Szoboszlai Dominik második gólját szerezte a mostani idényben a PL-ben, 2-3! Ide kattintva nézheti meg a gólt.

Így sem nyert a Liverpool

A kilencperces hosszabbításban a Liverpool beszorult a saját kapuja elé, ennek pedig ára lett. 

A 95. percben egy bal oldali szöglet után Tanaka érkezett a hosszún, aki a kapuba vágta a labdát, 3-3!

 Hihetetlen, hatgólos thriller a második félidőben.

Premier League, 15. forduló

szombat:

  • Aston Villa–Arsenal 2-1
  • Bournemouth–Chelsea 0-0
  • Everton–Nottingham Forest 3-0
  • Manchester City–Sunderland 3-0
  • Newcastle United–Burnley 2-1
  • Tottenham Hotspur–Brentford 2-0
  • Leeds United–Liverpool 

vasárnap:

  • Brighton–West Ham United 15.00 (tv: Spíler1)
  • Fulham–Crystal Palace 17.30 (tv: Spíler1)

hétfő:

  • Wolverhampton Wanderers–Manchester United 21.00

