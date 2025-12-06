Szoboszlai a gólja ellenére sem lehet boldog: a Liverpool a hosszabbításban bukta el a győzelmet

Szerdán az idáig legjobban teljesítő újonc, a Sunderland ellen játszott a Liverpool, és végül még az 1-1-es döntetlennek is örülnie kellett a Premier League 14. fordulójában. Arne Slot együttese sokáig nem búslakodhatott az újabb pontvesztés miatt, szombaton már a másik feljutó, a Leeds United otthonában volt jelenése. A holland vezetőedző zsinórban a harmadik mérkőzésen ültette a kispadra Mohamed Szalahot, így ismét Szoboszlai Dominik volt a jobbszélső. A védelem bal oldalán Kerkez Milos, míg a túloldalt Conor Bradley tért vissza.

A Leeds–Liverpool Premier League-mérkőzésen Curtis Jones lövése a kapufán csattant Fotó: OLI SCARFF / AFP

Leeds–Liverpool: kapufa és Szoboszlai veszélyes szabadrúgása

A hazaiak már a harmadik percben két lövésnél tartottak, majd Kerkez blokkja kellett, hogy a Liverpoolnak ne kezdődjön ez a mérkőzés is rémálomszerűn. Az első percek után a vendégek magukhoz vették a mérkőzés irányítását. A 16. percben Curtis Jones tekerése 17 méterről a kapufán csattant. A 22. percben aztán Szoboszlai végezhetett el szabadrúgást 27 méterről, de ahogy korábban Kerkez kísérlete, úgy ez sem találta el a kaput. A Liverpool nyomott tovább, a 27. percben Szoboszlai jobb oldalról betett szabadrúgását Virgil van Dijk fejelte fölé. A vendégek viszont kaput eltaláló lövésig nem jutottak el az első félidőben – pedig nyolcszor is tüzeltek Lucas Perri kapujára.

A Liverpool-szurkolók pedig azon is idegeskedhettek, hogy a visszatérő Bradley sárga lapot kapott, így jövő hétvégén a Brighton ellen nem léphet pályára.

Hatalmas hiba után vezetett a Liverpool

Aztán a Liverpool a szünet után egyből megszerezte a vezetést: John Rodon a saját térfelén pontatlanul passzolt csapattársának, erre pedig Hugo Ekitiké lecsapott, aki könnyedén gólt szerzett, 0-1. A gólt ide kattintva tekintheti meg.

S ha egy üzlet beindul!

Két perccel később Bradley szerzett labdát a jobb oldalon, a beadására pedig megint Ekitiké érkezett, 0-2. A francia a meccs előtt három PL-gólnál járt, most már ötgólos! A gólt ide kattintva tekintheti meg.

Pokoli pár perc, oda a Liverpool előnye

A 67. percben a Liverpool a meccset is lezárhatta volna, egy kontratámadás után Ekitiké szolgálta ki Cody Gakpót, a holland lövését viszont Perri kitolta. Aztán pár perccel később izgalmas lett a találkozó.