Szoboszlai a gólja ellenére sem lehet boldog: a Liverpool a hosszabbításban bukta el a győzelmet

Szerdán az idáig legjobban teljesítő újonc, a Sunderland ellen játszott a Liverpool, és végül még az 1-1-es döntetlennek is örülnie kellett a Premier League 14. fordulójában. Arne Slot együttese sokáig nem búslakodhatott az újabb pontvesztés miatt, szombaton már a másik feljutó, a Leeds United otthonában volt jelenése. A holland vezetőedző zsinórban a harmadik mérkőzésen ültette a kispadra Mohamed Szalahot, így ismét Szoboszlai Dominik volt a jobbszélső. A védelem bal oldalán Kerkez Milos, míg a túloldalt Conor Bradley tért vissza.
Leeds–Liverpool: kapufa és Szoboszlai veszélyes szabadrúgása
A hazaiak már a harmadik percben két lövésnél tartottak, majd Kerkez blokkja kellett, hogy a Liverpoolnak ne kezdődjön ez a mérkőzés is rémálomszerűn. Az első percek után a vendégek magukhoz vették a mérkőzés irányítását. A 16. percben Curtis Jones tekerése 17 méterről a kapufán csattant. A 22. percben aztán Szoboszlai végezhetett el szabadrúgást 27 méterről, de ahogy korábban Kerkez kísérlete, úgy ez sem találta el a kaput. A Liverpool nyomott tovább, a 27. percben Szoboszlai jobb oldalról betett szabadrúgását Virgil van Dijk fejelte fölé. A vendégek viszont kaput eltaláló lövésig nem jutottak el az első félidőben – pedig nyolcszor is tüzeltek Lucas Perri kapujára.
A Liverpool-szurkolók pedig azon is idegeskedhettek, hogy a visszatérő Bradley sárga lapot kapott, így jövő hétvégén a Brighton ellen nem léphet pályára.
Hatalmas hiba után vezetett a Liverpool
Aztán a Liverpool a szünet után egyből megszerezte a vezetést: John Rodon a saját térfelén pontatlanul passzolt csapattársának, erre pedig Hugo Ekitiké lecsapott, aki könnyedén gólt szerzett, 0-1. A gólt ide kattintva tekintheti meg.
S ha egy üzlet beindul!
Két perccel később Bradley szerzett labdát a jobb oldalon, a beadására pedig megint Ekitiké érkezett, 0-2. A francia a meccs előtt három PL-gólnál járt, most már ötgólos! A gólt ide kattintva tekintheti meg.
Pokoli pár perc, oda a Liverpool előnye
A 67. percben a Liverpool a meccset is lezárhatta volna, egy kontratámadás után Ekitiké szolgálta ki Cody Gakpót, a holland lövését viszont Perri kitolta. Aztán pár perccel később izgalmas lett a találkozó.
Ibrahima Konaté találta el a Leeds-támadó lábát, Anthony Taylor játékvezető pedig a videobíró segítségével büntetőt ítélt. Ezt pedig Dominic Calvert-Lewin értékesítette, bár Alisson érezte az irányt, 1-2. A hazaiak vérszemet kaptak, két perccel később jött is az egyenlítés. Anton Stach Konaté és Van Dijk blokkja mellett lőtt a kapuba, 2-2.
