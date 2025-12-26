kolumbiaiRené Higuitaskorpiórúgás

René Higuita 59 évesen lemásolta saját legendás skorpiórúgását + videó

Az 1990-es évek kolumbiai labdarúgó-válogatottjának egyik legismertebb alakja 59 évesen is megvillant. René Higuita harminc évvel a legendás megmozdulása után ezúttal egy jótékonysági futballmérkőzésen bizonyította, hogy máig képes a skorpiórúgásra.

Magyar Nemzet
2025. 12. 26. 15:30
René Higuita 59 évesen is imádja a futballt (Fotó: AFP/Vizzor image/Photosport)
A kolumbiai labdarúgás az 1990-es években élte első igazi fénykorát, hiszen a nemzeti csapat abban az évtizedben mindhárom világbajnokságra kijutott, és a Copa Américán is három egymást követő elődöntős szereplése volt. A korszak egyik legendás játékosa a kapus, René Higuita volt, aki a gólszerzésben is jeleskedett: pályafutása során összesen 41 gólt szerzett. Ezek közül hármat a kolumbiai válogatottban lejátszott 68 mérkőzésén. Mégis egy különleges mozdulat, a skorpiórúgás miatt lett igazán világhírű.

A két kolumbiai legenda, a skorpiórúgásról ismert René Higuita (balra) és Mario Yepes ismét pályára lépett
A két kolumbiai legenda, a skorpiórúgásról ismert René Higuita (balra) és Mario Yepes ismét pályára lépett (Fotó: AFP/Edwin Pipiciano)

1995. szeptember 6-án Kolumbia Anglia vendége volt a Wembley Stadionban felkészülési találkozón, és Jamie Redknapp rosszul sikerült beívelésénél Higuita egyedi mozdulattal rúgta vissza a labdát a mezőnybe.

A kolumbiai kapuslegenda, René Higuita újabb skorpiórúgása

A minap aztán az „El Loco” becenévre hallgató kolumbiai klasszis ismét megvillant. Honfitársa, Mario Yepes éppen tíz évvel ezelőtt vonult vissza, és az egykori Milan-játékos tiszteletére egy jótékonysági mérkőzést rendeztek dél-amerikai futball-legendák részvételével. Az egyik kapuban Higuita állt, és egy ívelésnél bebizonyította, hogy még 59 évesen is képes a skorpiórúgásra, noha ezúttal nem sikerült a stoplijaival eltalálnia a labdát.

René Higuita 2010 elején vonult vissza, ezután kapusedzőnek állt, jelenleg pedig egykori hazai klubja, az Atlético Nacional felügyelőbizottságában dolgozik.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

