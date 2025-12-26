René Higuita 59 évesen lemásolta saját legendás skorpiórúgását + videó

A kolumbiai labdarúgás az 1990-es években élte első igazi fénykorát, hiszen a nemzeti csapat abban az évtizedben mindhárom világbajnokságra kijutott, és a Copa Américán is három egymást követő elődöntős szereplése volt. A korszak egyik legendás játékosa a kapus, René Higuita volt, aki a gólszerzésben is jeleskedett: pályafutása során összesen 41 gólt szerzett. Ezek közül hármat a kolumbiai válogatottban lejátszott 68 mérkőzésén. Mégis egy különleges mozdulat, a skorpiórúgás miatt lett igazán világhírű.

A két kolumbiai legenda, a skorpiórúgásról ismert René Higuita (balra) és Mario Yepes ismét pályára lépett (Fotó: AFP/Edwin Pipiciano)

1995. szeptember 6-án Kolumbia Anglia vendége volt a Wembley Stadionban felkészülési találkozón, és Jamie Redknapp rosszul sikerült beívelésénél Higuita egyedi mozdulattal rúgta vissza a labdát a mezőnybe.

On this day, 1995.

England vs Colombia: 0-0.



But the match was stolen by a save from another planet. 🌍⚽️



Rene Higuita's legendary Scorpion Kick.

So iconic it made the entire England bench cry with laughter. 😂



pic.twitter.com/wQBYzlKw2F https://t.co/PsMax8udd3 — (Fan) UTDLad (@TheUniteddLad) December 14, 2025

A kolumbiai kapuslegenda, René Higuita újabb skorpiórúgása

A minap aztán az „El Loco” becenévre hallgató kolumbiai klasszis ismét megvillant. Honfitársa, Mario Yepes éppen tíz évvel ezelőtt vonult vissza, és az egykori Milan-játékos tiszteletére egy jótékonysági mérkőzést rendeztek dél-amerikai futball-legendák részvételével. Az egyik kapuban Higuita állt, és egy ívelésnél bebizonyította, hogy még 59 évesen is képes a skorpiórúgásra, noha ezúttal nem sikerült a stoplijaival eltalálnia a labdát.

A Christmas save from Higuita 30 yrs apart🔝 pic.twitter.com/AbqWfcnERA — GoalBants (@GoalBants) December 24, 2025

René Higuita 2010 elején vonult vissza, ezután kapusedzőnek állt, jelenleg pedig egykori hazai klubja, az Atlético Nacional felügyelőbizottságában dolgozik.