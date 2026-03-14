Dzsudzsák Balázs hülye lenne, ha ezt tenné – állítja Dombi Tibor, a DVSC legendája

Nagyot fordult a világ egy év alatt Dzsudzsák Balázs körül. Tavaly ilyenkor, márciusban szorult ki a DVSC kezdőjéből, és az idény utolsó tíz fordulójából kilencben csak csereként lépett pályára, négyszer ráadásul szó szerint mindössze percekre egy kiesés ellen küzdő csapatban. Akkor az is kérdésessé vált, hogy folytatja-e a pályafutását, vagy legalábbis marad-e Debrecenben. Most, egy évvel később Dzsudzsák harminckilenc évesen vezére a dobogós (harmadik helyezett) DVSC-nek, és egyre közelebb kerül a klublegenda, Dombi Tibor rekordjához.

Dzsudzsák Balázs és a DVSC edzője, Sergio Navarro megtalálták a közös hangot, Dombi Tibor szerint lesz közös folytatás Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Miután tavaly nyáron Nestor El Maestro távozott a csapat éléről, az új edző, a spanyol Sergio Navarro azonnal visszatette Dzsudzsákot a kezdőbe, aki meghálálja a bizalmat. Ebben az idényben mind a 25 eddigi bajnokin játszott, 24-szer a kezdőcsapat tagjaként.

Dzsudzsák a hat góljával és a négy gólpasszával a Debrecen második legeredményesebb játékosa a csatár Bárány Donát (tizenegy gól, két gólpassz) mögött.

Legutóbb a Kazincbarcika ellen lőtt furfangos szabadrúgásgólt: a 39 évesen, 2 hónaposan és 13 naposan szerzett találatával az NB I legidősebb gólszerzője ebben az idényben Böde Dánielt megelőzve. Dzsudzsák e tekintetben Dombi rekordjához is egyre közelebb kerül.

Dombi Tibor fogadna rá, hogy Dzsudzsák Balázs elé kerül

A Transfermarkt adatbázisa szerint ebben az évezredben Dombi az NB I legidősebb gólszerzője: 39 évesen és kereken 9 hónaposan talált be utoljára az élvonalban egy DVSC–DVTK (4-0) meccsen 2013-ban. Dzsudzsák, aki december 23-án tölti be a negyvenet, ebben az idényben biztos nem tudja megdönteni ezt a csúcsot, de a következőben esélye lehet rá. Nagy kérdés, hogy lesz-e folytatás.

Dzsudzsák mindig egy évre hosszabbít a Debrecennel, tavaly nyáron is így tett, a jelenlegi szerződése június végén lejár. A DVSC edzői stábjában dolgozó Dombi Tibor lapunknak nyilatkozott Dzsudzsák helyzetéről és a rekordjáról.

A Transfermarkt adatbázisa szerint ők az NB I legidősebb gólszerzői az elmúlt húsz évben Fotó: Transfermarkt

– Nem hiszem, hogy bárki azt mondaná a klubnál, hogy nem kap szerződést, ezt el sem tudom képzelni. Balázs pedig biztos akar még játszani, hiszen szeret futballozni, és semmi oka nem lenne rá, hogy most azt mondja, ennyi elég volt. Hülye is lenne, ha ezt tenné – jelentette ki Dombi lapunknak.