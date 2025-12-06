Arne Slot nem változtat, Szoboszlaira megint extrém feladat vár a Liverpoolban

Hat nap alatt a harmadik Premier League-mérkőzését játssza a Liverpool. Arne Slot együttese továbbra is keresi régi énjét, hiába az elmúlt két meccsen szerzett négy pont, a címvédő továbbra is csak a kilencedik helyen áll a bajnokságban. A Liverpool szombaton 18.30-kor lép pályára a Leeds United otthonában, amely ismét nem lesz sétagalopp Szoboszlai Dominikéknak. Az újonc múlt hétvégén a hosszabbításban kapott ki a Manchester City ellen, majd szerdán simán, 3-1-re legyőzte a Chelsea-t hazai pályán. A Leeds–Liverpool mérkőzésen a hazaiak ismét élvezhetik a szurkolók buzdítását, akik a játékosokat belehergelhetik egy újabb őrült meccsbe. A mérkőzést Magyarországon a Spíler 1 élőben közvetíti.

Szombaton a Leeds–Liverpool bajnokin javítana a hétközi botlását a címvédő Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Leeds–Liverpool: Szalah megint a kispadon kezd

Arne Slot a pénteki sajtótájékoztatón nem jelentett új sérültet, ráadásul megerősítette, hogy Conor Bradley jobbhátvéd már a csapattal edz, így az ő kezdetésére jó esély volt. 75 perccel a kezdőrúgás előtt kiderült, Slot az északírt jelölte a védelem jobb oldalára.

Mellette visszakerült a kezdőbe a pénteken a hollandtól nagy dicséretet kapó Kerkez Milos is, természetesen Szoboszlai Dominik is az első perctől a pályán lesz. Kis meglepetésre Florian Wirtz zsinórban a harmadik bajnokiján kezd, pedig ezt korábban Slot lehetetlen tartotta.

Szoboszlai ahogy az elmúlt két meccsen, úgy most is a jobbszélső lehet, ugyanis Mohamed Szalah zsinórban a harmadik találkozón kezd a kispadon.

The Reds to take on Leeds United 🔴 #LEELIV — Liverpool FC (@LFC) December 6, 2025

Ez pedig a Leeds United kezdőcsapata:

Az Arsenal vereségével indult a forduló

Az Aston Villa 2-1-re nyert hazai pályán az Arsenal ellen az angol labdarúgó-bajnokság 15. fordulójának szombati nyitómérkőzésén, ezzel véget ért a vendégcsapat tizennégy hete tartó veretlenségi sorozata.

A harmadik helyezett Aston Villa a lengyel Matty Cash révén vezetést szerzett a 36. percben, de a szünetben csereként pályára lépő Leandro Trossard hat perccel a második félidő kezdete után egyenlített. Úgy tetszett, a belga légiós találata egyben a végeredményt is jelenti, de a négyperces hosszabbítás letelte után az argentin Emiliano Buendia a kapu közepébe emelt. A listavezető Arsenal augusztus 31-e után kapott ki újra, beleértve az angol Ligakupát és a Bajnokok Ligáját is. Az Aston Villa győzelmével fellépett a második helyre, mindössze három pontra van az éllovas Ágyúsoktól.