Guardiola és Haaland egymásnak esett a pályán, az edző reagált a szokatlan jelenetre

Könnyűnek indult, nehéz lett a vége. Noha a Manchester City az első félidőben 2-0-s előnyre tett szert az újonc Leeds United ellen a Premier League 13. fordulójában, a vendégek a második félidőben egyenlítettek. Pep Guardiola a meccs után bevallotta, hogy teljesen megbénította csapata játékát, hogy a Leeds formációt váltott a második játékrészre, és 5-3-2-ben fociztak – hétköznap a Bayer Leverkusen ugyanígy győzte le a Cityt a Bajnokok Ligájában. A végén azért Guardiola mégis örülhetett, Phil Foden a ráadás első percében megnyerte a meccset (3-2), így a manchesteri csapat fellépett a második helyre, és négy pontra van az első, vasárnap a harmadik Chelsea otthonában pályára lépő Arsenaltól.

Szent a béke? Guardiola és Haaland megvitatta a pályán történteket Fotó: OLI SCARFF / AFP

Guardiola és Haaland vitája – mi állhat mögötte?

A lefújás után azonban a szombaton gólt nem szerző Erling Haaland frusztrált volt, Guardiolával kicsit össze is kaptak a lentebbi felvétel alapján. A norvég sztárcsatárnak nem volt jó meccse, mindössze egy lövése volt. Haaland egy gólra van a 100. PL-találattól, mindez még inkább idegesíthette őt.

A 25 éves játékos jelenleg 111 angol bajnokin 99 gólt szerzett, eddig a leggyorsabban a jubileumi számot Alan Shearer érte el, akinek 124 meccs kellett 100 találathoz. Haalandnak továbbra is jó esélye van ezt a rekordot megdönteni.

Guardiola és Haaland szóváltása a lefújás után:

🤨—• Pep Guardiola seems to calm down an ‘inconsolable’ Erling Haaland — at full-time!#MCILEE pic.twitter.com/4243q8TtOu — Stephen ‡ Magyezi (@gyezi_) November 29, 2025

A meccset követő sajtótájékoztatón természetesen Guardiolától megkérdezték, hogy mi történt kettejük között.

– Meg fogja csinálni (a 100. Premier League-gólra utalva – a szerk.). Mi csak a pihenésről, regenerációról beszéltünk. Erlingnek hatalmas teste van, viszont a pihenés nem csak a lábakat érinti (a fejére mutatott – a szerk.). Haaland más, mint Phil Foden vagy Jérémy Doku, ők tudnak pihenni. Nagyon fontos játékos nekünk Haaland – mondta Guardiola, amiből pontos képet nem kaptunk, hogy miről is mehetett a vita kettejük között.

A Leeds edzője nagyon kiakadt a szimuláló Donnarummára

Érthető módon az utolsó pillanatokban pontot vesztő Leeds vezetőedzője, Daniel Farke ideges volt a lefújás után. A Leeds United a vereséggel továbbra is a kiesést jelentő 18. helyen tanyázik. Szerencséjére a 17. West Hamnak is ugyanannyi pontja van, mondjuk a londoni csapat vasárnap délután az elmúlt hét bajnokiból hatot is elvesztő Liverpoolt fogadja... Farke azon akadt ki, hogy Donnarumma 2-1-es City-vezetésnél leült a saját kapuja elé, mintha megsérült volna. De igazából csak egy kis időt akart nyerni csapatának, hogy megnyugodjanak a társai, és Guardiola taktikai utasítást adjon nekik.

@WeAreTheOverlap No, his name is Donnarumma. Faking a tactical injury when struggling against Leeds at home in the 56th minute. https://t.co/5mf2vTbRMt pic.twitter.com/xg4gnjtoz5 — Mo (@Mo_Arsenal9) November 29, 2025

Mindenki tudja, miért ült le. Ekkor megkérdeztem a negyedik játékvezetőt, hogy akar-e tenni valamit, mire azt mondta: »Meg van kötve a kezünk, nem tehetünk semmit«

– kezdte Farke az értékelést. – Ha nem oktatjuk a játékosainkat a futballban, hogy mit tegyenek a fair play és a sportszerűség terén, ha csak megpróbálják a szabályokat a saját előnyükre fordítani, és kamu sérülést okoznak, hogy aztán közben taktikai megbeszélést tartson az edzőjük, az nekem nagyon nem tetszik. Vannak eszközök, amelyekkel biztosíthatjuk, hogy ez ne történjen meg, de ha nem használjuk őket, akkor valószínűleg meg kell változtatnunk a szabályokat.