Hátat fordítottak neki a City szurkolói, Guardiola a Real Madrid ellen is kész meglépni ezt az őrültséget

Még ma is képes megdöbbenteni nem csupán a semleges szurkolókat, de a Manchester City híveit is. Szinte teljes rotációval Pep Guardiola tíz poszton változtatott a Manchester City kezdőcsapatán a Leverkusen elleni Bajnokok Ligája-meccsen a legutóbb, a Newcastle elleni Premier League-találkozóhoz képest. A húzás nem jött be, a City otthon kikapott 2-0-ra. A hazai közönség furcsán tüntetett, Guardiola vállalja a felelősséget.

Magyar Nemzet
2025. 11. 26. 7:37
Pep Guardiola vakarhatja a fejét, nem jött be a húzása Fotó: OLI SCARFF Forrás: AFP
Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Silva, González, Foden, Cherki, Haaland, Doku – így állt fel a Manchester City a hétvégén a Newcastle otthonában játszott Premier League-meccsen. Trafford, Khusanov, Stones, Aké, Aït-Nouri, Lewis, González, Bobb, Reijnders, Savinho, Marmoush – így pedig a Leverkusen elleni BL-találkozón. Majdnem teljes rotáció, Pep Guardiola tehát tíz embert is kihagyott, Nico González az egyetlen, aki mindkétszer kezdett.

Egyedül Nico Gonzalez maradt a Manchester City kezdőcsapatában, Pep Guardiola felforgatta az együtteség, még Erling Haaland is kimaradt a Leverkusen elleni BL-meccsen
Egyedül Nico Gonzalez maradt a Manchester City kezdőcsapatában, Pep Guardiola felforgatta az együtteség, még Erling Haaland is kimaradt a Leverkusen elleni BL-meccsen. Fotó: AFP

A húzás nem vált be. Guardiola a szünetben ugyan hármat cserélt, majd még kettőt – Foden, Doku, O’Reilly, majd Haaland és Cherki állt be, tehát jöttek a „nagyok” –, de így sem sikerült megfordítani az állást, a Leverkusen 2-0-ra nyert vendégként a sokkal esélyesebb angol csapat ellen.

 

A City szurkolói meg sem várták a meccs végét

A Manchester City szurkolói különös módon fejezték ki a nemtetszésüket. A szünetben biztatás helyett néma csendben figyelték, ahogy a csapat bevonul az öltözőbe, majd még véget sem ért a mérkőzés, de már szinte kiürült az Etihad Stadion: a nézők többsége megint csak csöndben hazaindult.

Guardiola a találkozó után vállalta a felelősséget a vereségért, ugyanakkor meg is védte a döntését.

 

Guardiola: Belátom, tévedtem

A spanyol menedzser nem bújt a játékosai mögé, már az első mondata arról szólt, hogy elrontotta a rotáció mértékét. – Elismerem, túl sok volt a változtatás – ez volt Guardiola első mondata a meccs utáni sajtótájékoztatón. – Úgy gondoltam, hogy egy ilyen hosszú idényben, amikor két-háromnaponta játszunk, mindenkinek szerepet kell adni. A végeredményt látva azonban lehet, hogy ez most túl sok volt. Életemben először csináltam ilyen mértékű rotációt. Túlzásnak bizonyult, belátom.

 

Haalandot is óvnia kellene

Guardiola ugyanakkor hangsúlyozta: megvolt a logikája annak, hogy a legnagyobb sztárokat, köztük Erling Haalandot is a kispadra ültette, és csak a második félidőben vetette be. – A megérzésemre hallgattam. Úgy éreztem, jól edz a csapat, jó a hangulat. Azt gondoltam, rendben leszünk: hazai Bajnokok Ligája-meccs, jó pozícióban vagyunk a tabellán – magyarázta a Citye mestere. Majd felsorolta a következő két hétenben kik leszenek a Manchester City ellenfelei: Fulham, Sunderland, Real Madrid.

Csereként beállva Erling Haalandnak volt egy nagy ziccere, ám kihagyta
Csereként beállva Erling Haalandnak volt egy nagy ziccere, ám kihagyta. Fotó: AFP

Guardiola külön kitért Erling Haalandra, mondván, ő sem játszhat minden mérkőzésen 95 percet. A norvég csatár ebben a szezonban már 14 bajnoki gólnál jár, és klub- valamint válogatott szinten is óriási terhet cipel. Guardiola szerint egyszerűen nem lehet végigrobotolni ezt a terhelést.

A válogatottszünet után mostantól gyakorlatilag márciusig három-négy naponta pályára kell lépnünk. Nincs olyan ember, aki ezt hosszú távon bírná

– tette hozzá.

 

Nem fél a Real Madridtól

A vereség nemcsak Guardiola 100. BL-meccsét tette emlékezetessé a City kispadján, hanem véget vetett a manchesteriek 23 mérkőzéses hazai veretlenségi sorozatának a sorozat csoport- és ligaszakaszában. A City öt forduló után tíz ponttal így is a hatodik, tehát automatikusan továbbjutó helyen áll, ha most lenne vége, egyből a nyolcaddöntőben folytathatná.

A Manchester Cityre december 10-én újabb óriás feladat vár: a következő BL-meccsen a Real Madrid otthonába látogat. Guardiola azonban nem tűnt különösebben idegesnek amiatt, hogy akkor akár kicsúszhatnak a legjobb nyolcból.

– Van időnk felkészülni a Real Madridra. Ez a vereség az én hibám, vállalom a felelősséget. Tanulnunk kell belőle, de a céljaink nem változtak – jelentette ki.

 

