Hátat fordítottak neki a City szurkolói, Guardiola a Real Madrid ellen is kész meglépni ezt az őrültséget

Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Silva, González, Foden, Cherki, Haaland, Doku – így állt fel a Manchester City a hétvégén a Newcastle otthonában játszott Premier League-meccsen. Trafford, Khusanov, Stones, Aké, Aït-Nouri, Lewis, González, Bobb, Reijnders, Savinho, Marmoush – így pedig a Leverkusen elleni BL-találkozón. Majdnem teljes rotáció, Pep Guardiola tehát tíz embert is kihagyott, Nico González az egyetlen, aki mindkétszer kezdett.

Egyedül Nico Gonzalez maradt a Manchester City kezdőcsapatában, Pep Guardiola felforgatta az együtteség, még Erling Haaland is kimaradt a Leverkusen elleni BL-meccsen. Fotó: AFP

A húzás nem vált be. Guardiola a szünetben ugyan hármat cserélt, majd még kettőt – Foden, Doku, O’Reilly, majd Haaland és Cherki állt be, tehát jöttek a „nagyok” –, de így sem sikerült megfordítani az állást, a Leverkusen 2-0-ra nyert vendégként a sokkal esélyesebb angol csapat ellen.

A City szurkolói meg sem várták a meccs végét

A Manchester City szurkolói különös módon fejezték ki a nemtetszésüket. A szünetben biztatás helyett néma csendben figyelték, ahogy a csapat bevonul az öltözőbe, majd még véget sem ért a mérkőzés, de már szinte kiürült az Etihad Stadion: a nézők többsége megint csak csöndben hazaindult.

Guardiola a találkozó után vállalta a felelősséget a vereségért, ugyanakkor meg is védte a döntését.

Guardiola: Belátom, tévedtem

A spanyol menedzser nem bújt a játékosai mögé, már az első mondata arról szólt, hogy elrontotta a rotáció mértékét. – Elismerem, túl sok volt a változtatás – ez volt Guardiola első mondata a meccs utáni sajtótájékoztatón. – Úgy gondoltam, hogy egy ilyen hosszú idényben, amikor két-háromnaponta játszunk, mindenkinek szerepet kell adni. A végeredményt látva azonban lehet, hogy ez most túl sok volt. Életemben először csináltam ilyen mértékű rotációt. Túlzásnak bizonyult, belátom.

Haalandot is óvnia kellene

Guardiola ugyanakkor hangsúlyozta: megvolt a logikája annak, hogy a legnagyobb sztárokat, köztük Erling Haalandot is a kispadra ültette, és csak a második félidőben vetette be. – A megérzésemre hallgattam. Úgy éreztem, jól edz a csapat, jó a hangulat. Azt gondoltam, rendben leszünk: hazai Bajnokok Ligája-meccs, jó pozícióban vagyunk a tabellán – magyarázta a Citye mestere. Majd felsorolta a következő két hétenben kik leszenek a Manchester City ellenfelei: Fulham, Sunderland, Real Madrid.