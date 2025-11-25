Rendkívüli

Nem mondott le, nem rúgták ki: Marco Rossi maradt a szövetségi kapitány

Bajnokok Ligája: a Chelsea bucira verte a Barcát, Pep Guardiola eltaktikázta a City meccsét

A válogatottak után ismét a klubok játszák a főszerepet a nemzetközi porondon. Kedden már az ötödik fordulóval folytatódott a Bajnokok Ligája alapszakasza, a játéknap legnagyobb rangadójának a roppant nehéz hét előtt álló Chelsea és a szintén remek formában játszó Barcelona összecsapása volt, melyen a klubvilágbajnok londoniak tovább nyújtották a több mint hat éve tartó veretlenségüket, és egészen simán, 3-0-ra nyertek a katalánok ellen. A nap másik rangadóján a Manchester City óriási meglepetésre hazai pályán bukott el a Leverkusen ellen, a német csapat 2-0-ra győzött.

Molnár László
2025. 11. 25. 22:55
Hiába játszott jól Yamal, a Chelsea brazil tinisztárja, Esteváo ellen ő sem tudott mit tenni
Hiába játszott jól Yamal, a Chelsea brazil tinisztárja, Esteváo ellen ő sem tudott mit tenni Fotó: ADRIAN DENNIS Forrás: AFP
Miután a márciusi pótselejtezőkig komoly tétmérkőzést nem vívnak válogatott szinten, így a főszerep ismét a kluboké lesz, illetve a nemzetközi kupasorozatok felé fordul a szurkolók figyelme. Kedden már az 5. forduló kilenc mérkőzésével folytatódott a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakasza. A 18.45-kor kezdődött meccsek közül Isztambulban Sallai Roland csapata, a Galatasaray óriási meglepetésre 1-0-ra kikapott a belga Union Saint-Gilloise együttesétől, a találkozót végigjátszotta a török bajnok színeiben Sallai Roland. A másik találkozón a nyeretlenek csatájában az Ajax folytatta a mélyrepülését, és ötből az ötödik meccsét veszítette el, ezúttal a Benfica bizonyult jobbnak 2-0-ra, megszerezve ezzel első pontjait a sorozatban.

A Bajnokok Ligája alapszakaszának keddi rangadóján a Chelsea folytatta több mint hat éve tartó veretlenségi sorozatát, és legyőzte a Chelsea-t
A Bajnokok Ligája alapszakaszának keddi rangadóján a Chelsea folytatta több mint hat éve tartó veretlenségi sorozatát, és legyőzte a Chelsea-t                                           Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

A Bajnokok Ligája csúcsrangadóján a Chelsea várta esélyesként a Barcelona vendégjátékát

Kedden este kilenctől a Stamford Bridge-en rendezték a forduló erre a napra jutó rangadóját két korábbi BL-győztes, a Chelsea és a Barcelona között. Ha az előzményeket nézzük, a londoni kékek voltak a találkozó esélyesei, ugyanis a 2021-es Bajnokok Ligája-győztes londoni klub 2019 szeptembere óta a csoportkörökben, vagy a ligaszakaszban veretlen pályaválasztóként.

  • 16 meccs pályaválasztóként, 12 győzelem és négy döntetlen
  • egymás elleni statisztika
  • 14 meccs, 4 Chelsea-siker, 6 döntetlen, 4 Barcelona-győzelem
  • 23 Chelsea-gól 30 barcelonai ellenében

Legutóbbi összecsapásukat a katalánok nyerték meg, a 2017/18-as idény nyolcaddöntőjében hazai pályán 3-0-ra diadalmaskodtak, és 4-1-es összesítéssel jutottak tovább. Az elmúlt évek átigazolási trendjeit vizsgálva aligha meglepő, hogy a BL-ben négy forduló után a Chelsea használta a legtöbb játékost (26). Utoljára 2006 februárjában nyertek a katalánok az Opta adatai alapján a Chelsea otthonában, a Messi, Eto'o, Ronaldinho támadótrió vezetésével 2-1-re diadalmaskodott a Barcelona.

A londoniak nem ijedtek megés simán verték a félelmetes Barcelonát

A találkozó első pillanatától egymásnak esett a két csapat, melyekből mindkét oldalon kimaradt egy-egy nagy név a kezdőből: a Chelsea kénytelen volt nélkülözni Cole Palmert, míg Hansi Flick csak a katalánok kispadjára ültette a sérüléséből a hétvégén visszatérő Raphinhát. A 4. percben aztán előbb szinte felrobbant a Stramford Bridge, majd ugyanolyan gyorsan lett néma csend, miután a játékvezető nem adta meg Enzo Fernandez gólját. A nyolcadik percben a bírónak nem kellett közbeavatkoznia ahhoz, hogy 0-0 maradjon az állás, ugyanis Ferran Torres 7 méterről kihagyta a kihagyhatatlant: a bal alsó sarkot elkerülte a lövése.

Egy darabig nyomott a Barcelona, aztán a 20. perc táján magukhoz tértek a hazaiak, és Enzo Fernandez már a második, utólag meg nem adott gólját szerezte, így néhány londoni szurkoló már-már fogadásokat kezdett kötni, vajon a középpályás képes lesz-e szabályos gólt elérni ezen a meccsen. Ha már az argentín góljait sorra elveszi a bíró, a 27. percben egy katalán játékos segített a londoniaknak. Cuccurella adott be jobbal jobbról, laposan, Neto négy méterről kapura sarkazta a labdát, ám hiába mentett bravúrosan Ferrán, Koundé a lába közül a kapuba tolja a labdát. A forduló öngólja volt! Ám nem ez volt a legnagyobb barcelonai hiba az első 45 percben: Araujo 12 perc alatt (32. és 44.) beszedett két sárgát, így a katalánok egy teljes félidőt emberhátrányban voltak kénytelenek játszani.

A szlovén bíró kiállította Arajuót, és ezt nem tudta a barcelona elviselni, simán kikapott Londonban
A szlovén bíró kiállította Arajuót, és ezt nem tudta a barcelona elviselni, simán kikapott Londonban      Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

A Chelsea aránylag hamar kihasználta az emberelőnyét, és az új csillag Estêvão az 55. percben már kétgólosra növelte a Kékek előnyét. Hansi Flick mindent egy lapra feltéve a pályára küldte Raphinhát is – Rashford már a szünetben megérkezett –, ám ez sem volt elég a pontszerzésre, ugyanis a 73. percben a csereként beállt Delap megadta a kegyelemdöfést. Ezzel a Chelsea feljött a tabella 5. helyére, míg a katalánok visszaestek a 14. pozícióba. 

A Bayer Leverkusen kapusa, Mark Flekken kivédte a City támadóinak szemét az Etihad Stadionban
A Bayer Leverkusen kapusa, Mark Flekken kivédte a City támadóinak szemét az Etihad Stadionban     Fotó: OLI SCARFF / AFP

Pep Guardiola eltaktikázta magát, Haaland, Foden és Doku a padon kezdett, zakó lett belőle

A Bayer Leverkusen elleni hazai mérkőzés előtt kikapott a bajnokságban a Manchester City, ráadásul a Newcastle ellen a csapat gólzsákja, a norvég Erling Haaland nem szerzett gólt. A norvég csatár május vége óta 29 bajnoki, válogatott, klubvilágbajnoki és Bajnokok Ligája-mérkőzést játszott, de a szombati csak a negyedik volt, amelyen nem talált be. A BL-ben viszont öt egymást követő mérkőzésén is szerzett gólt, pályafutása során már harmadszor.

Ám ezúttal Guardiola úgy döntött, hogy Haalandra ráfér a pihenés – Foden és Doku is a norvég mellett a kispadon kezdte a meccset –, és ezzel alaposan meglepte nemcsak a szurkolókat, de a német csapatot is. Ám a Leverkusen hamar felocsúdott ebből, és a 23. percben Grimaldo, majd az 54. percben Schick talált be a City hálójába. A katalán mester rádöbbent, ennek fele sem tréfa, mindhárom klasszisát pályára küldte. Ám hiába, ugyanis a gyógyszergyáriak ugyanolyan jól védekeztek, mint kontráztak, így a forduló meglepetését okozva 3 ponttal térhettek haza Manchesterből. Sikerével a Leverkusen feljött a tabellán a 13. helyre, míg a Manchester City visszaesett a hatodikra.

BL-alapszakasz, az 5. forduló keddi eredményei

Ajax–Benfica 0-2 (0-1)

gólszerzők: gól: Dahl (6.), Barreiro (90.)

Galatasaray–Royale Union Saint-Gilloise 0-1 (0-0)

gólszerző: David (57.)

Dortmund–Villarreal 4-0 (1-0)

gólszerzők: Guirassy (45+2., 54.), Adeyemi (58.), Svensson (90+5.)

Chelsea–Barcelona 3-0 (1-0)

gólszerzők: Koundé (27. – öngól), Estevao (55.), Delap (73.)

Bodö/Glimt–Juventus 2-3 (1-0)

gólszerzők: Blomberg (27.), Fet (87. – 11-esből,) ill. Openda (48.), McKennie (59.), J. David (90+1.)

Manchester City–Leverkusen 0-2 (0-1)

gólszerzők: Grimaldo (23.), Schick (54.)

Olympique Marseille–Newcastle United 2-1 (0-1)

gólszerzők: Aubameyang (46., 50.), ill. Barnes (6.)

Slavia Praha–Athletic Bilbao 0-0

Napoli–Qarabag 2-0 (0-0)

gólszerők: McTominay (66.), Jankovics (72. – öngól)

