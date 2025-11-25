Bajnokok Ligája: a Chelsea bucira verte a Barcát, Pep Guardiola eltaktikázta a City meccsét

Miután a márciusi pótselejtezőkig komoly tétmérkőzést nem vívnak válogatott szinten, így a főszerep ismét a kluboké lesz, illetve a nemzetközi kupasorozatok felé fordul a szurkolók figyelme. Kedden már az 5. forduló kilenc mérkőzésével folytatódott a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakasza. A 18.45-kor kezdődött meccsek közül Isztambulban Sallai Roland csapata, a Galatasaray óriási meglepetésre 1-0-ra kikapott a belga Union Saint-Gilloise együttesétől, a találkozót végigjátszotta a török bajnok színeiben Sallai Roland. A másik találkozón a nyeretlenek csatájában az Ajax folytatta a mélyrepülését, és ötből az ötödik meccsét veszítette el, ezúttal a Benfica bizonyult jobbnak 2-0-ra, megszerezve ezzel első pontjait a sorozatban.

A Bajnokok Ligája alapszakaszának keddi rangadóján a Chelsea folytatta több mint hat éve tartó veretlenségi sorozatát, és legyőzte a Chelsea-t Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

A Bajnokok Ligája csúcsrangadóján a Chelsea várta esélyesként a Barcelona vendégjátékát

Kedden este kilenctől a Stamford Bridge-en rendezték a forduló erre a napra jutó rangadóját két korábbi BL-győztes, a Chelsea és a Barcelona között. Ha az előzményeket nézzük, a londoni kékek voltak a találkozó esélyesei, ugyanis a 2021-es Bajnokok Ligája-győztes londoni klub 2019 szeptembere óta a csoportkörökben, vagy a ligaszakaszban veretlen pályaválasztóként.

Legutóbbi összecsapásukat a katalánok nyerték meg, a 2017/18-as idény nyolcaddöntőjében hazai pályán 3-0-ra diadalmaskodtak, és 4-1-es összesítéssel jutottak tovább. Az elmúlt évek átigazolási trendjeit vizsgálva aligha meglepő, hogy a BL-ben négy forduló után a Chelsea használta a legtöbb játékost (26). Utoljára 2006 februárjában nyertek a katalánok az Opta adatai alapján a Chelsea otthonában, a Messi, Eto'o, Ronaldinho támadótrió vezetésével 2-1-re diadalmaskodott a Barcelona.

A londoniak nem ijedtek megés simán verték a félelmetes Barcelonát

A találkozó első pillanatától egymásnak esett a két csapat, melyekből mindkét oldalon kimaradt egy-egy nagy név a kezdőből: a Chelsea kénytelen volt nélkülözni Cole Palmert, míg Hansi Flick csak a katalánok kispadjára ültette a sérüléséből a hétvégén visszatérő Raphinhát. A 4. percben aztán előbb szinte felrobbant a Stramford Bridge, majd ugyanolyan gyorsan lett néma csend, miután a játékvezető nem adta meg Enzo Fernandez gólját. A nyolcadik percben a bírónak nem kellett közbeavatkoznia ahhoz, hogy 0-0 maradjon az állás, ugyanis Ferran Torres 7 méterről kihagyta a kihagyhatatlant: a bal alsó sarkot elkerülte a lövése.