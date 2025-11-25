Rémálomszerűen debütált a BL-ben a tinédzser, de Sallai Rolandék nem csak emiatt szomorkodhatnak

Négy játéknap, három győzelem. Így állt a folytatás előtt a Bajnokok Ligájában a magyar válogatott játékos, Sallai Roland klubja, a Galatasaray, amely a jelenlegi kiírásban hazai pályán korábban legyőzte a Liverpoolt, valamint a norvég bajnok Bodø/Glimt csapatát is. A BL 5. játéknapján, kedd este a belga Union SG volt a törökök ellenfele. A vendégek éppen ellentétes mérleggel rendelkeztek előzetesen, egy sikerrel, három ponttal a birtokukban látogattak Isztambulba. Sallai a kezdőcsapat tagjaként kapott lehetőséget, edzője ezúttal jobb oldali védőként küldte pályára.

Sallai Roland is a kezdőcsapat tagjaként kapott lehetőséget a Galatasaray és a Royale Union Saint-Gilloise kedd esti BL-meccsén (Fotó: Belga Mag/Virginie Lefour)

A Galatasaray és a Union is csak kapufáig jutott

Eleinte a félelmetes hangulatáról ismert isztambuli arénában sem szeppent meg a vendégcsapat. Kiegyenlített játék zajlott a gyepen, de talán a Union Saint-Gilloise volt veszélyesebb kapura. Az első tizenöt percben Sallai Ronald két szabálytalansággal vétette észre magát, kicsit később pedig egy büntetőgyanús szituációba keveredett, ám a játékvezető nem ítélt tizenegyest a Galatasaray javára. A hazaiak addigi legnagyobb helyzete Gabriel Sara lövése volt a 27. percben – a távoli átlövés után a labda a kapufán csattant. Később, öttel az első játékrész vége előtt a vendéggárda játékosa felsőlécet talált, így elmondható, hogy mindkét együttes közel járt a gólszerzéshez az első felvonásban.

Ousseynou Niang és Galatasaray magyar válogatott játékosa, Sallai Roland a keddi BL-meccsen (Fotó: Belga Mag/Virginie Lefour)

Egyetlen gól döntött

A térfélcsere után még a védelem jobb oldalán kezdett Sallai, akit azonban edzője pár perc múlva átirányított balra. Nem ez volt az egyetlen változás, az 57. minutumban ugyanis egy alapvonali beadás után Promise David öt méterről a kapuba passzolt, előnyhöz juttatva a belgákat (0-1).

A gól után Sallai blokkja is kellett ahhoz, hogy ne duplázza meg azonnal a vezetését a Union. A folytatásban többször villant a sárga lap, majd Gabriel Sara révén ismét veszélyeztetett a Galatasaray, amely viszont sem ott, sem a szöglet után nem tudott a kapuba találni. Később sem a 18 évesen első BL-meccsén szereplő, az 53. percben becserélt, majd a 89. minutumban második sárga lappal kiállított Arda Ünyay piros lapja miatt ráadásul a törökök emberhátrányban fejezték be az összecsapást.

Egyetlen gól elég volt a vendégektől a győzelemhez, az 1-0-ra nyerő Union SG törte meg tehát a Galatasaray hárommeccses győzelmi szériáját a Bajnokok Ligájában.

A másik kora esti meccsen az Ajax vendégeként nyert 2-0-ra a Benfica, melynek gólját Samuel Dahl és Leandro Barreiro szerezte. További hét BL-meccs 21.00-kor kezdődik.