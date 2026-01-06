Visszafelé sült el a hergelés: Magyar Péter jobbkezét szétszedték a kommentelők + videó

Magyar Péter jobbkeze, Radnai Márk nagyon alászaladt – fogalmazott Bohár Dániel a közösségi oldalán. A riporter által közzétett videóban arról beszélt, hogy a Tisza Párt alelnöke kellemetlen helyzetbe hozta magát a Facebookon.

Radnai Márk és Magyar Péter. Fotó: MW

Radnai Márk azt kérdezte követőitől, hogy mennyivel nőtt náluk a gáz ára az elmúlt években, ám a válaszok nem igazolták vissza a politikus várakozásait.

Egyes hozzászólók úgy fogalmaztak, hogy „nem nőtt semmivel”, mások azt írták, náluk „nulla” volt a változás, sőt az áram díja sem emelkedett. Akadt olyan válasz is, amely szerint „sajnálom, de nem nőtt”, míg egy másik kommentelő azt kérdezte: miért kell „hülyíteni a népet?”.

A riporter szerint a hozzászólások egyértelműen cáfolták Radnai Márk felvetését.

Hergelni akart, de nem jött be

– zárta bejegyzését Bohár Dániel.

Borítókép: Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke (Forrás: MW)