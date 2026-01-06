Rendkívüli

Meghalt Tarr Béla

radnai márkbohár dánieltisza pártmagyar péter

Visszafelé sült el a hergelés: Magyar Péter jobbkezét szétszedték a kommentelők + videó

A Tisza Párt alelnökének kérdése visszafelé sült el, a kommentelők ugyanis nem az áremelkedésekről, hanem változatlan rezsiköltségekről számoltak be.

Magyar Nemzet
2026. 01. 06. 13:50
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyar Péter jobbkeze, Radnai Márk nagyon alászaladt – fogalmazott Bohár Dániel a közösségi oldalán. A riporter által közzétett videóban arról beszélt, hogy a Tisza Párt alelnöke kellemetlen helyzetbe hozta magát a Facebookon.

Radnai Márk és Magyar Péter. Fotó: MW

Radnai Márk azt kérdezte követőitől, hogy mennyivel nőtt náluk a gáz ára az elmúlt években, ám a válaszok nem igazolták vissza a politikus várakozásait.

Egyes hozzászólók úgy fogalmaztak, hogy „nem nőtt semmivel”, mások azt írták, náluk „nulla” volt a változás, sőt az áram díja sem emelkedett. Akadt olyan válasz is, amely szerint „sajnálom, de nem nőtt”, míg egy másik kommentelő azt kérdezte: miért kell „hülyíteni a népet?”.

A riporter szerint a hozzászólások egyértelműen cáfolták Radnai Márk felvetését.

Hergelni akart, de nem jött be

– zárta bejegyzését Bohár Dániel.

Borítókép: Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke (Forrás: MW)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpolitika

Újra itthon; kis csokor titánbuzogány

Bayer Zsolt avatarja

Mazochista sajtószemle pihenés után.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.