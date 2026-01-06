Nem állnak le, ismét a rezsicsökkentés ellen hergel a Tisza Párt

Ismét a rezsicsökkentés ellen hergelt a Tisza Párt egyik prominense, ezúttal Radnai Márk alelnök szállt bele az emberek millióinak megfizethető energiát biztosító rendszerbe. Magyar Péter jobbkeze a közösségi oldalán posztolt egy videót, amelyben egy esztergomi családanya panaszkodott a magas rezsi miatt. Radnai a videóhoz csatolt bejegyzését azzal kezdte, hogy a család nehezen jön ki a pénzéből télen a magas gázszámlák következtében. Csakhogy hamar kiderült: ennek jórészt az az oka, hogy a lakás régi, rosszak a nyílászárók, így elszökik a meleg. Tehát rögtön az elején kiderült, hogy nem az árakkal van a probléma, hanem a lakás korszerűtlenségével, ami jelentősen megnöveli a gázfogyasztást a fűtési időszakban.

Hergelés a kormány ellen

Ezután írásában Radnai egymás után dobált különféle témákat, jórészt összezagyválva azokat. Írt a gázszámlák küllemétől kezdve arról, hogy a rezsicsökkentés egy bizonyos fogyasztás felett nem él, egészen addig, hogyan szerzi be az állam az orosz gázt.

Írása végére maga tette egyértelművé, hogy posztja – a szűkös anyagiakból élő család bemutatásával együtt – lényegében csak a kormány és a rezsicsökkentés elleni hergelésre szolgál.

Közölte ugyanis: „a kérdés nem az, hogy kell-e a rezsicsökkentés”. Vagyis elismerte, hogy kell. Nem is tehetett mást, a rezsicsökkentés ugyanis idén is változatlan feltételekkel fennmarad, így továbbra is Európa legalacsonyabb áram- és gázárait garantálja a magyar családok számára.

Kettős beszéd

Ez az eset is jól jellemzi Magyar Péterék kettős beszédét, ami szinte minden fajsúlyos kérdésben tapasztalható.

A magyar társadalom nagy többségének támogatását élvező, de az Európai Unió vezetése által nem kívánatos kormányzati intézkedéseket nem támadják frontálisan, de kétségbe vonják a megvalósítás hatékonyságát, igazságosságát, illetve az eredményeket.

Gyakori az a jelenség is, hogy Magyar Péterék itthon másként beszélnek egy-egy témakörről, mint Brüsszelben.

A rezsicsökkentés ellen szavaztak a Tisza EP-képviselői

A rezsicsökkentés is ebbe a kategóriába tartozik, hiszen az elmúlt másfél évben többször bírálták a Tisza európai parlamenti képviselői a rezsicsökkentést uniós fórumokon. Gerzsenyi Gabriella EP-képviselő már az első felszólalásában az intézkedés eltörlését követelte az uniós törvényhozásban. Magyar Péter politikusa szeptember 23-án az Európai Parlament környezetvédelmi, közegészségügyi és élelmiszer-biztonsági bizottságának ülésén azt kérte számon a magyar kormány képviselőjén, miként tervezik a rezsicsökkentés által „kivéreztetett” szolgáltatók feltőkésítését. Vicsek Annamária, a Fidesz–KDNP EP-képviselője azonnal válaszolt a tiszás képviselő megnyilvánulására.

Felhívta a figyelmet, hogy a rezsicsökkentés a magyar kormány olyan hozzájárulása a családok jólétéhez, ami Európa-szerte jó gyakorlatként ismert.

A Tisza Párt másik EP-képviselője, Lakos Eszter október 1-jén meg is szavazta az Európai Parlament energiaügyi szakbizottságában azt a dokumentumot, ami a lakossági rezsicsökkentés eltörlésére szólít fel. November 14-én Magyar Péter és a tiszások ismét a rezsicsökkentés ellen szavaztak Brüsszelben.