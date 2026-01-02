rezsicsökkentésjedlik ányos energetikai programenergetika

Erre csak a patrióta kormány képes: nem változik a rezsicsökkentés, a védelem 2026-ban is a családokkal marad

A kormány 2026-ban sem módosít a rezsicsökkentés szabályain, a lakosság idén is a jelenlegi árakon kapja az energiát. Az intézkedés meghosszabbítása jelentős védelmet nyújt a családoknak az ingadozó európai energiaárakkal szemben is.

Munkatársunktól
2026. 01. 02. 14:16
Illusztráció. Fotó: Havran Zoltán
Az új évtől is változatlan feltételekkel marad fenn a rezsicsökkentés. Az energiaügyi miniszter novemberi rendelete szerint a jelenlegi szabályozás továbbra is Európa legalacsonyabb áram- és gázárait garantálja a magyar családok számára, így a rezsivédelmi rendszer 2026-ban is érdemi védelmet nyújt a háztartásoknak.

Az energiaválság próbáját is kiállta a rezsicsökkentés

A rezsicsökkentés a 13 éves története alatt az egyik legfontosabb lakosságvédelmi intézkedéssé vált, különösen az energiaválság időszakában, amikor számos európai országban a többszörösükre emelkedtek a háztartási energiaárak. Magyarországon ezzel szemben a szabályozott lakossági árak stabilitást biztosítottak, és mérsékelték az inflációs nyomást is.

Hatalmas terhet vesz le az állam a családok válláról

A rendszer fenntartása ugyanakkor jelentős költségvetési forrást igényel, 2025-ben mintegy 800 milliárd forintot vitt el (bár a 2022-es energiaválság alatt csaknem kétmilliárd forintba került). Ha ezt a 800 milliárd forintot a lakosság a rezsiszámláiban fizetné ki, azzal átlagosan legalább kétszázezer forinttal kevesebb maradna egy-egy háztartásnál évente. A valós növekedés természetesen a fogyasztástól is függene, így egyes családoktól a pluszösszeg többszöröse áramolna ki a kasszából.

Távhőprogrammal is csökkenhetnek a számlák

A lakossági terhek mérséklését a távfűtés korszerűsítése is segíti. Több mint kilencszáz társasház nyújtott be pályázatot 2025. augusztus 21-ig, az igényelt támogatások összege elérte a 7,6 milliárd forintot, az eredeti keret másfélszeresét. A pályázók átlagosan több mint nyolcmillió forint támogatást igényeltek, a legkisebb összeg kétszázezer forint volt, a legnagyobb meghaladta a 85 millió forintot.

A beruházások eredményeként a távfűtött lakásokban a díjfizetés a jövőben nem alapterület vagy légköbméter, hanem tényleges fogyasztás alapján történik. A folyamatosan nyomon követhető adatok tudatosabb energiahasználatot tesznek lehetővé, ami hosszabb távon tovább csökkentheti a rezsikiadásokat.

A kormány a Jedlik Ányos Energetikai Programmal együtt 2025 nyarán összesen több mint százmilliárd forintot tett elérhetővé a távhőtermelők és -szolgáltatók számára, ami tovább erősíti a rezsicsökkentés mögötti műszaki és ellátásbiztonsági alapokat.


 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

