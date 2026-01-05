Rendkívüli

Kocsis Máté: A Tisza a választók becsapására készül + videó

Magyar Péter tanácsadója szerint nem jó a rezsicsökkentés, mert minden családot támogat

Surányi György volt jegybankelnök, a Tisza-szigetek rendszeres előadója az ATV stúdiójában kelt ki a rezsicsökkentés ellen – vette észre az Ellenpont. A Tisza gazdasági konvergenciaprogramjának egyik szerzője szerint az a legnagyobb baj vele, hogy az összes család megkapja a támogatást.

2026. 01. 05.
Azt mondjuk minden közgazdász szerintem, százból kilencvenkilenc tudja, hogy a rezsicsökkentés az egy súlyosan téves eszköz – mondta az ATV stúdiójában Surányi György volt jegybankelnök.

Surányi György ezt követően arról beszélt, hogy „ez a támogatás, oda megy, ahova nem kellene, a magas jövedelmű családokhoz”. Azt ugyanakkor nem tette hozzá, hogy az alacsony jövedelmű családok ugyanolyan csökkentett árszinten fizetik a rezsit, ráadásul az átlagfogyasztás alatti fogyasztók még olcsóbb tarifával kapják a villanyt és gázt – hívta fel a figyelmet az Ellenpont

A közgazdász a szolgáltatókat védte a családokkal szemben, kifejtve, hogy ha belenyúl a kormány az árakba, az visszaveti az érintett cégek teljesítményét, ráadásul az alacsonyabb árak miatt a családok nem takarékoskodnak, hanem az igényeik szerint fogyasztanak – ami Surányi György szerint szintén káros.

Brüsszel utasításának megfelelően nagyon szúrja a Tisza szemét a rezsicsökkentés

A rezsicsökkentést Brüsszel már a bevezetése óta támadja, szerintük szükséges annak kivezetése. A Tisza Párt ezen a téren egyértelműen besorolt Brüsszel mögé, és rendszeresen támadják a rezsicsökkentést. Magyar Péter például úgy fogalmazott: „A rezsicsökkentés is egy humbug, ma a magyar emberek átlagosan többet fizetnek az energiáért, mint az európai átlag, mert csak egy bizonyos szintig van ugye a rezsicsökkentés.” Gerzsenyi Gabriella EP-képviselő pedig arról beszélt, hogy az energiaárak „túl olcsók” jelenleg, visszhangozva Brüsszel multipárti álláspontját.

Arról, hogy a Tisza Párt megszüntetné a rezsicsökkentést Surányi György már beszélt a Rákosmenti Tisza-sziget fórumán is.

Tehát a Tisza Párt kiszivárgott megszorító csomagja, valamint a tiszás tanácsadók – így Surányi – kijelentései erősen azt látszanak alátámasztani, hogy Magyar Péterék a rezsicsökkentés felszámolására készülnek.

Borítókép: Surányi György közgazdász (Forrás: Képernyőkép)


