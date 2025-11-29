Újabb részletek derültek ki a Tisza brutális megszorítócsomagjáról

A Tisza Párt házi előválasztását újabb kínos botrány mossa el: két részletben tette közzé az Index – feltehetően a párt munkacsoportjából kiszivárogtatott –, brutális megszorításokat tartalmazó szakpolitikai tanulmánygyűjtemény főbb pontjait. De az Ellenpont úgy tudja, az eddig ismert tételeken túl még több meghökkentő intézkedés is szerepel a gazdasági konvergencia programban, mint például:

Megszüntetnék az első házasok kedvezményét;

Kivezetnék a személyi kedvezményt is, ami a cukorbetegek, laktózérzékenyek, súlyos fogyatékkal élők számára biztosított jelenleg;

Az egyházak finanszírozását is drasztikusan csökkentenék, azt kizárólag a hívek hozzájárulásaiból oldanák meg.

Tisza-csomag (Fotó: Kallus György)

A technokrata javaslatok egy része már ismerősnek tűnhet a párt szellemi holdudvarának korábbi megnyilatkozásaiból. A Tisza-közeli szakértők ugyanis mindig mernek ötletelni, nagyot álmodni.

Ráadásul a felsorolt eszköztár jó részét a 2010 előtti, baloldali kormányok már élőben is tesztelték a lakosságon.

Az eddig megismert részletek alapján mind a lakosság, mind a vállalati szféra terhei brutálisan megnövekednének. A dokumentum egy erősen újraelosztó, baloldali fordulatot vázol fel, amely nem kímélné a lakosságot. A Gyurcsány–Bajnai-korszakból jól ismert módszer szerint a tehetősebbeknek kikiáltott (dolgozó, bejelentett, középosztálybeli) rétegektől venne el pénzeket.

Lakossági és szociális megszorítások

Ennek részeként megszűnne a jelenlegi egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadó. Helyette progresszív rendszert vezetnének be:

havi bruttó 416 ezer forintos fizetésig maradna a 15 százalék,

havi bruttó 416 ezer forintos jövedelem felett már 22 százalék,

bruttó 1,25 millió forint felett 33 százalék lenne a személyi jövedelemadó.

A 2025. szeptemberi, 687 ezer forintos átlagbér tükrében ez az alkalmazottak tekintélyes részénél már adóemelést jelentene. A Tisza környezetéből személyesen Dálnoki Áron agitált a többkulcsos adó mellett a hírhedt etyeki fórumon a párt alelnöke, Tarr Zoltán társaságában.

De a Tisza a családtámogatásokat is visszavágná: a tervezet szerint a családi adókedvezményt a többkulcsos szja-táblához hasonlóan 30–50 százalékkal csökkentenék, a gyedet teljesen eltörölnék. Mindkét lépést élőben tesztelték már a társadalmon a baloldali kormányok: a családi adókedvezményt a Gyurcsány–Bajnai-rezsim alatt törölték el, a gyedet pedig a Bokros-csomag keretei között szüntették meg.