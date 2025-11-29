Újabb részletek derültek ki a Tisza brutális megszorítócsomagjáról

A Tisza Párt házi előválasztását újabb kínos botrány mossa el: két részletben tette közzé az Index – feltehetően a párt munkacsoportjából kiszivárogtatott –, brutális megszorításokat tartalmazó szakpolitikai tanulmánygyűjtemény főbb pontjait. De az Ellenpont úgy tudja, az eddig ismert tételeken túl még több meghökkentő intézkedés is szerepel a gazdasági konvergencia programban, mint például:
- Megszüntetnék az első házasok kedvezményét;
- Kivezetnék a személyi kedvezményt is, ami a cukorbetegek, laktózérzékenyek, súlyos fogyatékkal élők számára biztosított jelenleg;
- Az egyházak finanszírozását is drasztikusan csökkentenék, azt kizárólag a hívek hozzájárulásaiból oldanák meg.
A technokrata javaslatok egy része már ismerősnek tűnhet a párt szellemi holdudvarának korábbi megnyilatkozásaiból. A Tisza-közeli szakértők ugyanis mindig mernek ötletelni, nagyot álmodni.
Ráadásul a felsorolt eszköztár jó részét a 2010 előtti, baloldali kormányok már élőben is tesztelték a lakosságon.
Az eddig megismert részletek alapján mind a lakosság, mind a vállalati szféra terhei brutálisan megnövekednének. A dokumentum egy erősen újraelosztó, baloldali fordulatot vázol fel, amely nem kímélné a lakosságot. A Gyurcsány–Bajnai-korszakból jól ismert módszer szerint a tehetősebbeknek kikiáltott (dolgozó, bejelentett, középosztálybeli) rétegektől venne el pénzeket.
Lakossági és szociális megszorítások
Ennek részeként megszűnne a jelenlegi egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadó. Helyette progresszív rendszert vezetnének be:
- havi bruttó 416 ezer forintos fizetésig maradna a 15 százalék,
- havi bruttó 416 ezer forintos jövedelem felett már 22 százalék,
- bruttó 1,25 millió forint felett 33 százalék lenne a személyi jövedelemadó.
A 2025. szeptemberi, 687 ezer forintos átlagbér tükrében ez az alkalmazottak tekintélyes részénél már adóemelést jelentene. A Tisza környezetéből személyesen Dálnoki Áron agitált a többkulcsos adó mellett a hírhedt etyeki fórumon a párt alelnöke, Tarr Zoltán társaságában.
De a Tisza a családtámogatásokat is visszavágná: a tervezet szerint a családi adókedvezményt a többkulcsos szja-táblához hasonlóan 30–50 százalékkal csökkentenék, a gyedet teljesen eltörölnék. Mindkét lépést élőben tesztelték már a társadalmon a baloldali kormányok: a családi adókedvezményt a Gyurcsány–Bajnai-rezsim alatt törölték el, a gyedet pedig a Bokros-csomag keretei között szüntették meg.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!