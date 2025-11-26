A baloldali sajtó elhallgatja Magyar Péterék megszorítócsomagjának részleteit

Úgy tűnik, a baloldali média a Tisza elvárásainak igyekszik megfelelni azzal, hogy jószerivel hallgatnak a párt nyilvánosságra került, leginkább baloldali megszorítócsomagnak nevezhető terveiről. Az azt követő 24 órában, hogy az Index kedd reggel megírta, hogy milyen megvonások, adóemelések és egyéb sarcok szerepelnek a több száz oldalas gazdasági tervezetben, alig néhány balliberális felület – a Telex, a 24.hu, a Klubrádió, valamint a Népszava – foglalkozott az üggyel. Az RTL Klub elegánsan hallgatott róla, az ATV híradója pedig egy mondatban foglalkozott vele.

A maroknyi – laponként egyetlen – tudósítás egyike sem ismertette a dokumentum részleteit, de még főbb vonalaiban sem vették végig a tervezett intézkedéseket. Ehelyett Magyar Péter Facebook-bejegyzésének próbáltak hitelt adni, amelyben a Tisza-vezér tagadja, hogy a pártjának bármi köze lenne a dokumentumhoz. Figyelemre méltó, hogy egyik lap sem küldött kérdéseket a Tiszának – legalábbis ezt nem jelezték a cikkeikben.

Az említett négy balliberális lap közül három már a címbe is beleírta, hogy Magyar Péter szerint hazugság az Index cikke, emellett már az első bekezdések valamelyikében hosszabban idéztek a Tisza elnökének Facebook-bejegyzéséből, amelyben Magyar hamisítványnak nevezte a megszorító tervezetet. Ez azért is különös, mert az Index két, egymástól független forrás állítása alapján írta, hogy maga a terv elsősorban Dálnoki Áron, a Tisza gazdasági munkacsoport-vezetőjének felelősségi körébe tartozott. Emellett arról is értesültek, hogy Magyarék pártja szakpolitikai tanulmánygyűjteményként hivatkozik a dokumentumra, amelyet egyébként legalább négy-öt ember több helyen is szignózott.

Azért is figyelemre méltó, hogy a balliberális sajtó legfeljebb mínuszos hírként kezelte a Tisza-féle megszorítási terveket, mert azok olyan radikális baloldali fordulatot vázolnak fel, amely az állam szerepének drasztikus átalakítására és az újraelosztás erősítésére épül. Gyökerestül forgatnák fel a közteherviselési rendszert a Tisza választási győzelme esetén, s egyebek mellett brutális adó- és járulékemelésekkel teremtenének elő évente 1300 milliárd forint többletbevételt.

A baloldali tiszás megszorítócsomag például progresszív személyi jövedelemadót vezetne be, amely 22 és 33 százalékos kulcsot is alkalmazna. Így már a bruttó 416 ezer forint fölött keresőknek is 22 százalékra ugrana az adója. Emellett a megvágnák a kedvezményeket, aminek nyomán egy átlagos magyar családnak harminc százalékkal csökkentenék a családi adókedvezményét.

Jobban a vállalkozások sem járnának, a kisebbeknek 13,5 százalékra, a közepeseknek 18 százalékra nőne a társasági adója. Megtalálható még a tiszás tervek között 32 százalékos forgalmi adó az 1600 köbcenti feletti autókra, azok alkatrészeire, az alkoholos italokra és a dohánytermékekre. Emellett bevezetnék az eb- és macskaadót, és négyszázalékos különadót vetnének ki a házi kedvencek termékeire, például a tápokra és az almokra.

A csomagban szerepel továbbá húszszázalékos özvegyi nyugdíjadó és a társadalombiztosítás teljes átalakítása. Eszerint privatizálnák az egészségügyet és a nyugdíjrendszert: a munkavállalók a várható legalacsonyabb nyugdíj és leggyengébb egészségügyi alapellátás esetén is többet fizetnének, mint a mostani rendszerben.

