A MÁV Szergejt is bevetette a biztonságos vasúti közlekedés érdekében

„A MÁV hóekés járművei az igazi téli hősök! Amikor havazik, és a sínek eltűnnek a hó alatt, akkor jönnek a képbe ezek a speciális járművek” – írta közösségi oldalán a MÁV-csoport. A hóeke egy mozdony elé kapcsolt, ék alakú eszköz, amely a vágányról oldalra tolja a havat, hogy a vonatok biztonságosan közlekedhessenek. Hozzátették: szerencsére idén nem kellett teljes üzemben használni őket, de korábbi évek során már sokszor bizonyítottak.​

Munkában Szergej, a vasúti hóeke (Forrás: Facebook)

Havazáskor külön hóeltakarító menetek indulnak, amelyek a normál vonatforgalom mellett dolgoznak, hogy a pályát járhatóan tartsák. Különösen a nyíltvonali szakaszokon fontosak, ahol a hófúvás pillanatok alatt visszatemetheti a vágányt. Állomásokon is nélkülözhetetlenek, hiszen a váltók és vágánykapcsolatok járhatósága alapfeltétel a zavartalan közlekedéshez – fogalmaztak a MÁV-csoport közösségi oldalán.