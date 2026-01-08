szergejvasúti hóekelemáv

A MÁV Szergejt is bevetette a biztonságos vasúti közlekedés érdekében

Havazáskor külön hóeltakarító menetek indulnak, hogy a vasúti pályákat járhatóan tartsák. A hóekés járművek az igazi téli hősök – írta közösségi oldalán a MÁV-csoport.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 01. 08. 19:27
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A MÁV hóekés járművei az igazi téli hősök! Amikor havazik, és a sínek eltűnnek a hó alatt, akkor jönnek a képbe ezek a speciális járművek” – írta közösségi oldalán a MÁV-csoport. A hóeke egy mozdony elé kapcsolt, ék alakú eszköz, amely a vágányról oldalra tolja a havat, hogy a vonatok biztonságosan közlekedhessenek. Hozzátették: szerencsére idén nem kellett teljes üzemben használni őket, de korábbi évek során már sokszor bizonyítottak.​

default
Munkában Szergej, a vasúti hóeke (Forrás: Facebook)

Havazáskor külön hóeltakarító menetek indulnak, amelyek a normál vonatforgalom mellett dolgoznak, hogy a pályát járhatóan tartsák. Különösen a nyíltvonali szakaszokon fontosak, ahol a hófúvás pillanatok alatt visszatemetheti a vágányt. Állomásokon is nélkülözhetetlenek, hiszen a váltók és vágánykapcsolatok járhatósága alapfeltétel a zavartalan közlekedéshez – fogalmaztak a MÁV-csoport közösségi oldalán.

Borítókép: Vasúti hóeke (Forrás: Facebook/MÁV-csoport)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square A tél legkeményebb időszaka jön

Minden egy helyen a pénteken várható időjárásról, itt az összes figyelmeztetés, amit holnapra kiadtak

A tél legkeményebb időszaka jön 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfinn

Amin lehet röhögni és amin tilos

Bayer Zsolt avatarja

Már akinek, persze…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu