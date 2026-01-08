iskolabetörőrendőr

Magyarországon kattant a bilincs az osztrák iskolákat fosztogató román tolvajok kezén

A három férfi akkor bukott le, amikor egy lopott, de számukra értéktelen dolgokkal teli széftől próbáltak megszabadulni.

2026. 01. 08. 18:45
A zalai rendőrök jelzése alapján Somogyban fogtak el a rendőrök három román férfit, akik osztrák iskolákba törtek be – közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Police.hu oldalon csütörtökön.

A kidobott széf Sormás külterületén (Forrás: Police.hu)

Hétfő délelőtt érkezett bejelentés a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányságra, hogy a 7-es főúton, Sormás külterületén több férfi kidobott egy lemezszekrényt egy kocsiból, majd elhajtott.

A nagykanizsai rendőrök felvették a kapcsolatot a szomszédos országok hatóságaival, valamint ellenőrizték a lehetséges távozási útvonalakat is. Ennek köszönhetően a somogyi rendőröknek Fonyód közelében sikerült megállítaniuk a személyautót, amelyből tucatnyi laptopon és táblagépen túl további műszaki cikkek is előkerültek.

Kiderült, hogy a széfet – amelyben csak kulcsok és dokumentumok voltak – néhány órával korábban egy osztrák iskolából lopták el, de másik három oktatási intézménybe is betörtek az elkövetők.

A nagykanizsai rendőrkapitányság eljárást indított. A három külföldit európai elfogatóparancs alapján vették őrizetbe, a Fővárosi Törvényszék pedig elrendelte a letartóztatásukat.

Borítókép: Tucatnyi laptopot, táblagépet és további műszaki cikkeket loptak el (Forrás: Police.hu)


