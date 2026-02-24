ukrajnadeák dánielorbán viktorbrüsszelMagyar Péter

Deák Dániel: Míg Orbán Viktor ellenáll, Magyar Péter összejátszik az ukránokkal + videó

Ukrajna a Barátság kőolajvezeték leállításával igyekszik zsarolni hazánkat – mutatott rá Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője hangsúlyozta: míg Orbán Viktor világossá tette, hogy nem enged a zsarolásnak, és válaszlépéseket tett, addig Magyar Péter összejátszik az ukránokkal, és rábólintott az orosz energia betiltására.

Magyar Nemzet
2026. 02. 24. 14:52
Ukrajna a Barátság kőolajvezeték leállításával igyekszik zsarolni Magyarországot – hívta fel a figyelmet a legújabb videóelemzésében Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője rámutatott: Ukrajnának és Brüsszelnek az a célja ezzel az akcióval, hogy Magyarországon ellátási problémák és ezerforintos benzinár alakuljon ki, ami rontaná Orbán Viktor választási esélyeit, és hatalomba segítené Magyar Pétert.

Budapest, 2023. március 30. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője A Fidesz-recept - kampányból kampányba című könyvének bemutatóján a Terror Háza Múzeumban 2023. március 30-án. MTI/Koszticsák Szilárd
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Deák Dániel hangsúlyozta:

azért ennyire fontos Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek és Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének Magyar Péter hatalomba segítése, mert ő nem ellenezné Ukrajna uniós tagságát és a háború finanszírozását, beállna a brüsszeli sorba.

Ukrajnát már 2027-ben felvennék az EU-ba, így ha az április 12-i választáson Orbán Viktor nyer, akkor az ezt a törekvésüket meghiúsítaná, emiatt vetnek be minden eszközt – tette hozzá.

Mindezek fényében az elemző szerint nem meglepő, hogy

titkosszolgálati információk szerint Magyar Péter a minapi müncheni látogatása alkalmával német közvetítéssel megállapodott az ukránokkal, belement abba, hogy Magyarország szakít az olcsó orosz energiával is.

Orbán Viktor határozott válaszlépései kapcsán Deák Dániel elmondta, a dízelszállítás leállítása és az uniós hitel blokkolása nagyon fáj Ukrajnának és Brüsszelnek is. Ráadásul ezeket a lépéseket összehangolták a szlovák kormány lépéseivel, olyannyira, hogy Pozsony már az áramszolgáltatást is leállította.

Az elemző emlékeztetett, a magyar családok és vállalkozások számára kulcskérdés az olcsó orosz energia fennmaradása.

Az orosz–ukrán háború negyedik évfordulója kapcsán hangsúlyozta, Orbán Viktor kívül tartotta Magyarországot a háborús őrületből, és következetes békepárti álláspontot képvisel. Hazánknak továbbra is minden nagyhatalommal jó a kapcsolata – húzta alá.

Az április 12-i választáson ez is a tét: Magyarország tovább képviseli ezt a békepárti álláspontot vagy a brüsszeli utat választja Magyar Péterrel az élen, aki a konfrontációt képviseli Oroszországgal szemben

– mutatott rá Deák Dániel.

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

 

