Brüsszel Ukrajna oldalára állt az olajvitában – Orbán, Szijjártó és Fico kemény válaszokat jelentett be

Az Országgyűlés tavaszi ülésszakának első napján Orbán Viktor világossá tette: a diplomáciai kapcsolatok mélypontra jutottak Magyarország és Ukrajna között a Barátság vezeték lezárása miatt. A miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy Ukrajna 2014-ben társulási szerződést kötött az Európai Unióval, amelyben vállalta az energiaforgalom sérthetetlenségét. Mint fogalmazott: „ezt a megállapodást Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megszegte”.

Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Közölte: Brüsszelnek a sérelmet szenvedett tagállam oldalára kellene állnia, ám „nem teszi, ehelyett az unión kívüli Ukrajna oldalára állt”. Hozzátette:

Brüsszelnek Magyarország érdekét kell előtérbe helyezni, de nem teszi, így Brüsszel szövetségre lépett az ukránokkal, mert nemzeti kormány van, és mert mi nem fizetünk Ukrajnának.

A kormányfő hangsúlyozta: „Nemet mondunk a háborúra és nem támogatjuk a tagságot.” Az olajvita ötven nappal a választások előtt „nyílt beavatkozás a választásba” – fogalmazott.

Orbán Viktor kiemelte: megnyitották a stratégiai olajtartalékokat, az ország energiaellátása biztosított. Ugyanakkor figyelmeztetett: „Most mindenki láthatja, mit jelentene a leválás az orosz energiáról: ezerforintos benzinár és kifizethetetlen rezsiszámlák.” Kijelentette: „Aki azt állítja, hogy a rezsicsökkentés orosz energia nélkül is fenntartható, vagy szamár, vagy hazudik.”

A kormányfő bejelentette: Magyarország megvétózta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel folyósítását, és hétfőn megvétózza a 20. szankciós csomagot is.

Amíg Ukrajna nem engedi át az orosz kőolajat Magyarországra, addig minden Ukrajnát támogató brüsszeli döntést meg fogunk akadályozni

– mondta.