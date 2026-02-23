Szijjártó Péter élőben jelentkezett be a Brüsszelben tartott külügyminiszteri csúcs végeztével. A külügyi tárcavezető szerint döbbenetes, milyen mértékben tapasztalható a brüsszeli elit körében a háborús fanatizmus.
Szijjártó Péter sokkolónak és egyben felháborítónak nevezte Kaja Kallas kijelentését
A külügyi tárca vezetője az Európai Unió külügyminiszterek Brüsszelben rendezett tanácskozása után számolt be a tárgyalás eredményeiről. Szijjártó Péter elmondta, hogy Kaja Kallas döbbenetes kijelentést tett, miközben az ukrán külügyminisztert próbálta menteni.
Kaja Kallas botrányos kijelentésére a Barátság vezetékkel kapcsolatos, Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel folytatott vita folyamán került sor.
Szijjártó Péter elmondta, hogy az ukrán külügyminiszter videókapcsolaton keresztüli követelőzését és vádaskodását követően a luxemburgi kollégája megkérdezte, hogy Kijev hozzájárulna-e ahhoz, hogy magyar és szlovák szakértők a helyszínen vizsgálják meg a Barátság kőolajvezeték állapotát, mire Andrij Szibiha zavarodott hümmögésbe kezdett, és azt válaszolta, hogy utána fog nézni, egyeztetnie kell erről a témával valakikkel.
Szijjártó ezzel kapcsolatban rámutatott, hogy ez a zavarodottság jól tanúsítja, hogy az ukrán fél nem mond igazat az olajvezetékről.
Szegény luxemburgi kolléga, aki azt gondolta, hogy még egy jó nagyot nekifutásból belénk és a szlovákokba bele tud rúgni, gyakorlatilag leleplezte az ukránokat abban a tekintetben, hogy bizony hazudnak a kőolajvezeték állapota kapcsán, amikor azt állítják, hogy a vezeték károsult vagy fizikailag nem alkalmas a szállításra
– jegyezte meg.
További Külföld híreink
Szijjártó Péter elmondása szerint Kaja Kallas menteni kívánta a kínos szituációt, és zavarában erre a cinikus válaszra volt képes:
És erre tudott még rátenni egy lapáttal a külügyi főképviselő, Kaja Kallas volt észt miniszterelnök, aki azt mondta, lehet, hogy nem is szakértőket kéne küldeni, hanem a magyar és szlovák katonákat ebben a helyzetben
– tudatta.
A külügyminiszter felháborodásának adott hangot, és megjegyezte, ahelyett, hogy az Európai Bizottság kiállna hazánk mellett, inkább összejátszva Ukrajnával veszélyezteti Magyarország energiaellátását, és még egy olyan kijelentést is megenged magának, hogy magyar és szlovák katonákat kellene küldeni a háborúban álló országba szakértők helyett.
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Választások nélküli neoliberális hatalomátvétel Bulgáriában
A kinevezések körüli botrányok és a felmérések eredményei alapján bizonytalan, sikerül-e stabil kabinetet alakítani az áprilisi voksolás után.
Szlovákia leállítja az Ukrajnának nyújtott sürgősségi áramellátást + videó
Teljesítettem, amit bejelentettem – jelentette ki Robert Fico.
Kallas olyan ütést mért Putyinra, amit biztos nem él túl
Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője megtalálta a „csodafegyvert” az orosz elnök ellen.
Katonai akcióval fenyegeti Magyarországot Ukrajna
Jevhen Dikij ukrán veterán és publicista szerint a katonai erő meglenne a támadáshoz.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Választások nélküli neoliberális hatalomátvétel Bulgáriában
A kinevezések körüli botrányok és a felmérések eredményei alapján bizonytalan, sikerül-e stabil kabinetet alakítani az áprilisi voksolás után.
Szlovákia leállítja az Ukrajnának nyújtott sürgősségi áramellátást + videó
Teljesítettem, amit bejelentettem – jelentette ki Robert Fico.
Kallas olyan ütést mért Putyinra, amit biztos nem él túl
Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője megtalálta a „csodafegyvert” az orosz elnök ellen.
Katonai akcióval fenyegeti Magyarországot Ukrajna
Jevhen Dikij ukrán veterán és publicista szerint a katonai erő meglenne a támadáshoz.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!