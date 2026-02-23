Szijjártó Péter sokkolónak és egyben felháborítónak nevezte Kaja Kallas kijelentését

Kaja Kallas botrányos kijelentésére a Barátság vezetékkel kapcsolatos, Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel folytatott vita folyamán került sor.

Szijjártó Péter elmondta, hogy az ukrán külügyminiszter videókapcsolaton keresztüli követelőzését és vádaskodását követően a luxemburgi kollégája megkérdezte, hogy Kijev hozzájárulna-e ahhoz, hogy magyar és szlovák szakértők a helyszínen vizsgálják meg a Barátság kőolajvezeték állapotát, mire Andrij Szibiha zavarodott hümmögésbe kezdett, és azt válaszolta, hogy utána fog nézni, egyeztetnie kell erről a témával valakikkel.

Szijjártó ezzel kapcsolatban rámutatott, hogy ez a zavarodottság jól tanúsítja, hogy az ukrán fél nem mond igazat az olajvezetékről.

Szegény luxemburgi kolléga, aki azt gondolta, hogy még egy jó nagyot nekifutásból belénk és a szlovákokba bele tud rúgni, gyakorlatilag leleplezte az ukránokat abban a tekintetben, hogy bizony hazudnak a kőolajvezeték állapota kapcsán, amikor azt állítják, hogy a vezeték károsult vagy fizikailag nem alkalmas a szállításra

– jegyezte meg.