Matteo SalviniOrbán ViktorBudapestlátogatás

Orbán Viktor meghívására Budapestre látogathat Matteo Salvini

A La Repubblica vasárnapi beszámolója szerint Orbán Viktor felkérte az olasz miniszterelnök-helyettest, hogy látogasson el a közelgő magyarországi országgyűlési választások előtti kampánygyűlésre. Salvini személyes jelenlétével és támogatásával most viszonozhatja, hogy Orbán Viktor kiállt mellette, amikor a baloldal jogi eszközökkel megpróbálta ellehetetleníteni.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 16:16
Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes Fotó: STEFANO RELLANDINI Forrás: AFP
Az olasz sajtó értesülései szerint Orbán Viktor meghívta Matteo Salvinit a patrióták rendezvényére, amely a közelgő választási kampány egyik kiemelt eseménye lesz. A La Repubblica arról cikkezik, hogy a magyar kormányfő kézjegyével ellátott meghívóval fordult az olasz miniszterelnök-helyetteshez, hogy személyes látogatásával támogassa szövetségesét, és vegyen részt a másfél hónappal a választások előtt a patrióta vezetőket Magyarországra szólító eseményen. A lap a Liga párthoz közeli forrásokra hivatkozva úgy véli, Matteo Salvini elfogadja Orbán Viktor meghívását. Az esemény pontos időpontja egyelőre nem hivatalos, de az Infrastrukturális Minisztériumnak eljuttatott információk szerint márciusban várható. A lap szerint a szoros választási küzdelemben a magyar kormányfő nemzetközi szövetségeseit is bevonja a kampányba.

Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes
Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes Fotó: ALESSANDRO BREMEC / NurPhoto

Marco Rubio amerikai külügyminiszter nemrégiben Budapesten járt, ahol hangsúlyozta: „Magyarország győzelme egyben az USA győzelme is.” Személyesen érkezett Magyarországra, hogy kifejezze: Orbán Viktort támogatja az áprilisi választásokon. Marco Rubio látogatása után újabb nemzetközi politikusok is segíthetik a Fidesz kampányát – írja a lap. 

Az olasz jobbközép kormány több alkalommal is kiállt a magyar kormányfő mellett. Egy hónapja Giorgia Meloni és Matteo Salvini videóüzenetben buzdította a magyar választókat Orbán Viktor támogatására. Meloni angol nyelvű üzenetében Orbán Viktor bölcsességét és bátorságát méltatta, és hangsúlyozta, hogy olyan Európára van szükség, amely tiszteli nemzeti szuverenitását és büszke kulturális gyökereire. Salvini olasz nyelvű üzenetében kijelentette: 

Ha békét akarsz, akkor szavazz a Fideszre!

A lap értesülései szerint Salvini minden bizonnyal eleget tesz szövetségese invitálásának. Arra is kitér, hogy a két politikus kapcsolata mélyebb a puszta diplomáciai viszonynál.

A cikk emlékeztet:

Orbán Viktor korábban több alkalommal is határozottan kiállt olasz kollégája mellett, amikor a baloldal jogi eszközökkel próbálta ellehetetleníteni politikai pályafutását. A magyar kormányfő 2024-ben személyesen is részt vett a Liga hagyományos seregszemléjén az észak-olaszországi Pontidában.

Salvini budapesti látogatása ugyanakkor belpolitikai célokat is szolgál – írja a lap. Erősítheti a Liga pozícióját az olasz kormánykoalíción belül, miközben demonstrálja a párt stabilitását a nemzetközi patrióta erőtérben. A cikk végül Salvinit idézi: 

az igaz barátok kiállnak egymás mellett a bajban.

A két patrióta politikus a közelmúltban több alkalommal is találkozott egymással: 2024 szeptemberében Budapesten, illetve 2025 októberében Rómában. 2025 márciusában Orbán Viktor személyesen adta át Salvininek Brüsszelben a nemzetközi Hunyadi János-díjat, elismerve politikai munkásságát. 

A márciusra várható találkozó kifejezetten a magyar választási küzdelemhez nyújtott támogatást jelentené Matteo Salvini részéről. Az olasz miniszterelnök-helyettes látogatása a két politikus közötti szoros szövetséget demonstrálná, különösen az Európai Unióval szembeni kritikus hangvétel és az illegális migráció elleni küzdelem terén.

Borítókép: Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

