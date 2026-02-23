Orbán Viktor meghívására Budapestre látogathat Matteo Salvini

Az olasz sajtó értesülései szerint Orbán Viktor meghívta Matteo Salvinit a patrióták rendezvényére, amely a közelgő választási kampány egyik kiemelt eseménye lesz. A La Repubblica arról cikkezik, hogy a magyar kormányfő kézjegyével ellátott meghívóval fordult az olasz miniszterelnök-helyetteshez, hogy személyes látogatásával támogassa szövetségesét, és vegyen részt a másfél hónappal a választások előtt a patrióta vezetőket Magyarországra szólító eseményen. A lap a Liga párthoz közeli forrásokra hivatkozva úgy véli, Matteo Salvini elfogadja Orbán Viktor meghívását. Az esemény pontos időpontja egyelőre nem hivatalos, de az Infrastrukturális Minisztériumnak eljuttatott információk szerint márciusban várható. A lap szerint a szoros választási küzdelemben a magyar kormányfő nemzetközi szövetségeseit is bevonja a kampányba.

Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes Fotó: ALESSANDRO BREMEC / NurPhoto

Marco Rubio amerikai külügyminiszter nemrégiben Budapesten járt, ahol hangsúlyozta: „Magyarország győzelme egyben az USA győzelme is.” Személyesen érkezett Magyarországra, hogy kifejezze: Orbán Viktort támogatja az áprilisi választásokon. Marco Rubio látogatása után újabb nemzetközi politikusok is segíthetik a Fidesz kampányát – írja a lap.