Csalódottság az olasz kormányban Zelenszkij kijelentése miatt

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a napokban katonai gyengeséggel és a Putyin megállítására irányuló politikai akarat hiányával vádolta Európát. A kijelentés nem tetszett Giorgia Meloninak, Olaszország miniszterelnökének és Antonio Tajani külügyminiszternek – írja a Il Secolo d’Italia. Az olasz kormányfő megjegyezte, ő az elsők között figyelmeztette Európát, hogy fel kell ébrednie. Meloni hozzáfűzte, úgy érzi, hogy az olasz kormány mindent megtett, ezért csalódottságának adott hangot.

Az olasz kormány tagjai csalódottak az ukrán elnök azon kijelentése miatt, hogy az európai országok többet is tehettek volna Ukrajnáért

Fotó: AFP

Antonio Tajani hálátlannak nevezte Zelenszkijt. Giorgia Meloni ennél diplomatikusabb szavakat használt. Ő úgy fogalmazott, sajnálattal tölti el az ukrán elnök kijelentése. Tajani emlékeztetett, hogy

Európa garantálta Ukrajna függetlenségét, és mindenben támogatta, gazdasági és katonai szempontból is.

Meloni tehát elismerte, hogy lehetett volna többet is tenni, de szerinte jobb, ha ezt maguk az európaiak mondják ki, nem pedig az ukrán elnök. Azt üzente, Olaszország mindent megtett, amit megtehetett, sajnálattal hallotta az ukrán elnök szavait.

Némi csalódás és egy csipetnyi bosszúság

– írja az Ansa hírügynökség.