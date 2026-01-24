Giorgia MeloniUkrajnaOlaszországVolodimir Zelenszkij

Csalódottság az olasz kormányban Zelenszkij kijelentése miatt

Az olasz kormány tagjai kiábrándulva nyilatkoztak az ukrán elnök azon kijelentését követően, hogy az európai országok többet is tehettek volna Ukrajnáért. Úgy vélik, Olaszország a kezdetek óta számos eszközzel támogatta Kijevet, Giorgia Meloni csalódott Zelenszkijben.

Jánosi Dalma (Róma)
2026. 01. 24. 18:42
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök Fotó: MASSIMO VALICCHIA Forrás: NurPhoto
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a napokban katonai gyengeséggel és a Putyin megállítására irányuló politikai akarat hiányával vádolta Európát. A kijelentés nem tetszett Giorgia Meloninak, Olaszország miniszterelnökének és Antonio Tajani külügyminiszternek – írja a Il Secolo d’Italia. Az olasz kormányfő megjegyezte, ő az elsők között figyelmeztette Európát, hogy fel kell ébrednie. Meloni hozzáfűzte, úgy érzi, hogy az olasz kormány mindent megtett, ezért csalódottságának adott hangot. 

Az olasz kormány tagjai csalódottak az ukrán elnök azon kijelentését miatt, hogy az európai országok többet is tehettek volna Ukrajnáért
Fotó: AFP

Antonio Tajani hálátlannak nevezte Zelenszkijt. Giorgia Meloni ennél diplomatikusabb szavakat használt. Ő úgy fogalmazott, sajnálattal tölti el az ukrán elnök kijelentése. Tajani emlékeztetett, hogy 

Európa garantálta Ukrajna függetlenségét, és mindenben támogatta, gazdasági és katonai szempontból is.

Meloni tehát elismerte, hogy lehetett volna többet is tenni, de szerinte jobb, ha ezt maguk az európaiak mondják ki, nem pedig az ukrán elnök. Azt üzente, Olaszország mindent megtett, amit megtehetett, sajnálattal hallotta az ukrán elnök szavait.  

Némi csalódás és egy csipetnyi bosszúság

– írja az Ansa hírügynökség. 

Kétségtelen, hogy Volodimir Zelenszkij Európa elmarasztalására irányuló davosi felszólalása nem váltott ki tapsvihart a tagállamok vezetőiben, hiszen az Európai Unió eddig 200 milliárd eurót biztosított Kijevnek. Az Ansa hírügynökség hangsúlyozza, senkinek sem áll szándékában támadni az ukrán elnököt, különösen a jelenlegi nagyon kényes időszakban. Tajani azonban leszögezte, fontos, hogy mindenki számára világos legyen, hogy Európa garantálta Ukrajna függetlenségét, és mindent megtett politikai támogatására.

Egészen más hangvételű volt az olasz kormány azon tagjainak válasza, akik korábban sem értettek egyet Ukrajna fegyverekkel való támogatásával. 

Matteo Salvini csak annyit mondott Zelenszkijnek, hogy a lehető leghamarabb alá kellene írnia a (béke)megállapodást, mert embereket és területeket veszít. Minél előbb aláírja, annál jobb. Roberto Vannacci, a Liga európai parlamenti képviselője ennél sokkal keményebben fogalmazott: szerinte Zelenszkij csak milliárdokat és fegyvereket akar. 

Borítókép: Giorgia Meloni olasz miniszterelnök (Fotó: AFP)

