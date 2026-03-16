Tarr Zoltán megerősítette: a Tisza rákényszerítené a Mol-t az orosz olajról való leválásra

A Tisza Párt egyik vezetője, Tarr Zoltán arról beszélt, hogy elsősorban olyan „jó menedzsereket” keresnek, akik képesek végrehajtani az általuk tervezett változtatásokat.

A párt szerint azért fordulnak inkább a vállalati világhoz, mert így elkerülhetik, hogy a jövőbeli minisztereket korábbi kormányzati szerepvállalásuk miatt politikai kötődések terheljék. Tarr Zoltán azt is hangsúlyozta, hogy a befagyasztott uniós források megszerzéséhez olyan tárgyalási tapasztalatokra lehet szükség, amelyek az üzleti életben megszokottak.

A tervek szerint a lehetséges kormánytagok között több ismert üzleti vezető is szerepel. A külügyi tárca élére például Orbán Anita kerülhetne, aki korábban a Vodafone csoportnál dolgozott vezető pozícióban. Az energiapolitika irányítását Kapitány István, a Shell globális vezetője kaphatná meg, míg a költségvetési és pénzügyi ügyekért Kármán András, az Erste Group egyik vezetője felelne. Az agrártárca élére Bóna Szabolcs vállalkozót jelölnék, az egészségügyi minisztériumot pedig Hegedűs Zsolt ortopéd sebész irányíthatná.