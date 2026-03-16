Tarr Zoltán megerősítette: a Tisza rákényszerítené a Mol-t az orosz olajról való leválásra

Vállalati felsővezetőkből álló kormány felállítására készül Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője – erről a párt több politikusa is beszélt a Politicónak. A terv szerint a Tisza kormányra kerülése esetén elsősorban a gazdasági életből érkező szakemberekkel töltené fel a kabinetet, akik szerintük képesek lennének átalakítani az állami intézményrendszert és felszabadítani a jelenleg befagyasztott uniós forrásokat.

2026. 03. 16. 15:00
Tarr Zoltán Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI
A Tisza Párt vezetése úgy véli, az üzleti szférából érkező szakemberek tapasztalata segíthetne az állami működés átalakításában, valamint az Európai Unióval való kapcsolatok rendezésében, írja a Politico.

Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője és Tarr Zoltán, a párt EP-delegációjának vezetője sajtótájékoztatót tart Strasbourgban (Fotó: MTI)

A Tisza Párt egyik vezetője, Tarr Zoltán arról beszélt, hogy elsősorban olyan „jó menedzsereket” keresnek, akik képesek végrehajtani az általuk tervezett változtatásokat.

A párt szerint azért fordulnak inkább a vállalati világhoz, mert így elkerülhetik, hogy a jövőbeli minisztereket korábbi kormányzati szerepvállalásuk miatt politikai kötődések terheljék. Tarr Zoltán azt is hangsúlyozta, hogy a befagyasztott uniós források megszerzéséhez olyan tárgyalási tapasztalatokra lehet szükség, amelyek az üzleti életben megszokottak.

A tervek szerint a lehetséges kormánytagok között több ismert üzleti vezető is szerepel. A külügyi tárca élére például Orbán Anita kerülhetne, aki korábban a Vodafone csoportnál dolgozott vezető pozícióban. Az energiapolitika irányítását Kapitány István, a Shell globális vezetője kaphatná meg, míg a költségvetési és pénzügyi ügyekért Kármán András, az Erste Group egyik vezetője felelne. Az agrártárca élére Bóna Szabolcs vállalkozót jelölnék, az egészségügyi minisztériumot pedig Hegedűs Zsolt ortopéd sebész irányíthatná.

Tarr Zoltán: A Tisza leállítaná az orosz olajimportot

A Tisza Párt szerint kormányra kerülésük esetén jelentős átalakításokra lenne szükség több állami intézmény működésében. Példaként említették a Mol energetikai vállalatot is, amelynek tulajdonosi és irányítási struktúráját szerintük át kellene tekinteni.

Bár a tulajdonosi szerkezet nehezen változtatható kétharmados többség nélkül, a vállalat stratégiáját könnyebb lesz módosítani – mondta Tarr, aki hozzátette a Tisza 2035-ig megállítja a Mol orosz olajimportját.

Elemzők ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy számos intézményi változtatás csak kétharmados parlamenti többséggel lenne megvalósítható. A magyar politikai rendszerben ugyanis több kulcsfontosságú intézmény – például az Alkotmánybíróság, az ügyészség vagy a médiahatóság – vezetőinek kinevezéséhez kétharmados parlamenti támogatás szükséges.

A Tisza Párt vezetése szerint ezért több forgatókönyvvel is készülnek: azzal az esettel is számolnak, ha csak egyszerű parlamenti többséget szereznek, és azzal is, ha kétharmados felhatalmazást kapnak. 

A párt azt is jelezte, hogy kétharmados győzelem esetén széles körű vitát indítanának a jelenlegi alkotmány jövőjéről, amelyet Orbán Viktor kormánya 2011-ben fogadott el.

Borítókép: Tarr Zoltán (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
