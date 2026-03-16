james hetfield metallica lánykérés

Víz alatt kérte meg barátnője kezét a Metallica énekese – fotó is készült a különleges pillanatról

Különleges módon kérte meg párja kezét a Metallica frontembere, James Hetfield. A zenész a tenger mélyén, búvárkodás közben tette fel a nagy kérdést Adriana Gillettnek – a romantikus pillanatról fotó is készült.

Magyar Nemzet
2026. 03. 16. 15:36
Eljegyezte barátnőjét a Metallica frontembere, James Hetfield. A zenész a közösségi médiában jelentette be, hogy párja, Adriana Gillett igent mondott a lánykérésre – adta hírül a Blabbermouth.

WASHINGTON, DC - MARCH 20: James Hetfield of the band Metallica and Adriana Gillett attend the 2024 Library of Congress Gershwin Prize for Popular Song on March 20, 2024 at DAR Constitution Hall in Washington, DC. (Photo by Shannon Finney/Getty Images)
James Hetfield, a Metallica zenekar frontembere és párja, Adriana Gillett (Fotó: Shannon Finney / Getty Images) 

A hírt a Metallica hivatalos felületein is megosztották. A posztban egy különleges fotó látható: Hetfield és Gillett a víz alatt úsznak, miközben a zenész egy táblát tart a kezében, amelyen ez áll: 

„Adriana Gillett, hozzám jössz feleségül?” A képhez mindössze ennyit írtak: „Igent mondott!”

Adriana Gillett saját Instagram-oldalán is közzétette a felvételt, és részletesebben is beszámolt a különleges pillanatról. Mint írta, a lánykérés egy születésnapi utazás során történt, amikor éppen cetcápákkal úszkáltak.

A legjobb születésnapi meglepetés. Péntek 13-án cetcápákkal úsztunk, és közben kaptam a legkülönlegesebb, legromantikusabb lánykérést, amit egy Halak csillagjegyű ember csak elképzelhet

 – fogalmazott a bejegyzésben.

James Hetfield magánélete az utóbbi években komoly változásokon ment keresztül. 

2022-ben derült ki, hogy a rockikon és felesége, Francesca Hetfield – akivel 25 évig éltek házasságban – elválnak. A pár 1997-ben házasodott össze, kapcsolatukból három gyermek született.

A Metallica frontembere korábban többször is őszintén beszélt személyes küzdelmeiről, köztük az alkoholfüggőséggel, a szorongással és az önbizalomhiánnyal folytatott harcáról. Egy 2022-es brazíliai koncerten például arról vallott a közönségnek, hogy a színpadra lépés előtt bizonytalanságot és félelmet érzett.

A zenész azonban azóta is aktívan turnézik a Metallicával, miközben a jelek szerint a magánéletében is új fejezet kezdődött.

Borítókép: Adriana Gillett és James Hetfield (Forrás: Getty Images/Roy Rochlin)

