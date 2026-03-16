Víz alatt kérte meg barátnője kezét a Metallica énekese – fotó is készült a különleges pillanatról

Eljegyezte barátnőjét a Metallica frontembere, James Hetfield. A zenész a közösségi médiában jelentette be, hogy párja, Adriana Gillett igent mondott a lánykérésre – adta hírül a Blabbermouth.

James Hetfield, a Metallica zenekar frontembere és párja, Adriana Gillett (Fotó: Shannon Finney / Getty Images)

A hírt a Metallica hivatalos felületein is megosztották. A posztban egy különleges fotó látható: Hetfield és Gillett a víz alatt úsznak, miközben a zenész egy táblát tart a kezében, amelyen ez áll:

„Adriana Gillett, hozzám jössz feleségül?” A képhez mindössze ennyit írtak: „Igent mondott!”

Adriana Gillett saját Instagram-oldalán is közzétette a felvételt, és részletesebben is beszámolt a különleges pillanatról. Mint írta, a lánykérés egy születésnapi utazás során történt, amikor éppen cetcápákkal úszkáltak.

A legjobb születésnapi meglepetés. Péntek 13-án cetcápákkal úsztunk, és közben kaptam a legkülönlegesebb, legromantikusabb lánykérést, amit egy Halak csillagjegyű ember csak elképzelhet

– fogalmazott a bejegyzésben.

James Hetfield magánélete az utóbbi években komoly változásokon ment keresztül.

2022-ben derült ki, hogy a rockikon és felesége, Francesca Hetfield – akivel 25 évig éltek házasságban – elválnak. A pár 1997-ben házasodott össze, kapcsolatukból három gyermek született.

A Metallica frontembere korábban többször is őszintén beszélt személyes küzdelmeiről, köztük az alkoholfüggőséggel, a szorongással és az önbizalomhiánnyal folytatott harcáról. Egy 2022-es brazíliai koncerten például arról vallott a közönségnek, hogy a színpadra lépés előtt bizonytalanságot és félelmet érzett.

A zenész azonban azóta is aktívan turnézik a Metallicával, miközben a jelek szerint a magánéletében is új fejezet kezdődött.

Borítókép: Adriana Gillett és James Hetfield (Forrás: Getty Images/Roy Rochlin)