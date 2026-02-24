Újabb hajmeresztő ötlet érkezett az ukránoktól a Barátság kőolajvezeték kapcsán, Brüsszel cinkosan hallgat

Második követelésük, hogy a parlament még ezen a héten fogadja el azokat a jogszabály-módosításokat, amelyek megszüntetik a Mennyei Százak Hősei Múzeum létrehozásának akadályait. A projekt a múlt heti plenáris ülés napirendjéről a kormánypárt és az Ellenzéki Platform – Az Életért képviselőinek kezdeményezésére került le. Az Európai Szolidaritás ezt cinikus és kegyeletsértő lépésnek minősítette, különösen azok emlékével szemben, akik a Majdan eseményei során életüket adták Ukrajna szabadságáért.

Harmadik pontként a frakció a Telegram (TG) platform azonnali szabályozását sürgeti a közelmúltbeli lembergi terrortámadást követően. Álláspontjuk szerint a platform anonimitása komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelent, ezért nincs szükség további bizonyítékokra.

Javaslatuk a csatornák tulajdonosainak kötelező azonosítására irányul. Mint fogalmaztak: ha valaki Telegram-csatornát kíván működtetni, megteheti, de a tulajdonos ne legyen anonim, hogy ne lehessen következmények nélkül médiagyilkosságot folytatni vagy – ami még súlyosabb – gyilkosokat toborozni.