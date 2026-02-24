Az ukrán parlament egyeztető tanácsának ülésén az Európai Szolidaritás frakció ismertette a következő plenáris hét napirendjére vonatkozó javaslatait. A párt három sürgős kérdésben vár döntést a Legfelsőbb Tanácstól – írja az Origo.
Újabb hajmeresztő ötlet érkezett az ukránoktól a Barátság kőolajvezeték kapcsán, Brüsszel cinkosan hallgat
Irina Heraszcsenko ukrán parlamenti képviselő azt kezdeményezi, hogy Ukrajna törvényi úton tiltsa be az orosz kőolaj tranzitját a Barátság vezetéken keresztül, ami Magyarország energiaellátására is hatással lehet.
Elsőként az orosz kőolaj tranzitjának azonnali leállítását szorgalmazzák a Barátság kőolajvezetéken keresztül. A frakció szerint a legegyszerűbb – és egyben legostobább – lépés Orbán Viktort sértegetni, miközben 2019 óta lehetővé teszik, hogy Moszkva kedvezményes áron szállítson olajat partnereinek. Álláspontjuk szerint az „olajrubel” jelenleg közvetlenül az Ukrajna elleni háborút finanszírozza, ezért ezt meg kell állítani.
Hangsúlyozták, hogy az erről szóló határozati javaslatot frakciójuk már korábban benyújtotta – írja a Tények.
További Külföld híreink
Második követelésük, hogy a parlament még ezen a héten fogadja el azokat a jogszabály-módosításokat, amelyek megszüntetik a Mennyei Százak Hősei Múzeum létrehozásának akadályait. A projekt a múlt heti plenáris ülés napirendjéről a kormánypárt és az Ellenzéki Platform – Az Életért képviselőinek kezdeményezésére került le. Az Európai Szolidaritás ezt cinikus és kegyeletsértő lépésnek minősítette, különösen azok emlékével szemben, akik a Majdan eseményei során életüket adták Ukrajna szabadságáért.
Harmadik pontként a frakció a Telegram (TG) platform azonnali szabályozását sürgeti a közelmúltbeli lembergi terrortámadást követően. Álláspontjuk szerint a platform anonimitása komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelent, ezért nincs szükség további bizonyítékokra.
Javaslatuk a csatornák tulajdonosainak kötelező azonosítására irányul. Mint fogalmaztak: ha valaki Telegram-csatornát kíván működtetni, megteheti, de a tulajdonos ne legyen anonim, hogy ne lehessen következmények nélkül médiagyilkosságot folytatni vagy – ami még súlyosabb – gyilkosokat toborozni.
További Külföld híreink
A javaslatokat Irina Heraszcsenko ismertette, aki az Európai Szolidaritás vezető politikusa, korábbi parlamenti alelnök, és régóta aktív szereplője az ukrán közéletnek, különösen kül- és biztonságpolitikai kérdésekben.
Borítókép: A Barátság kőolajvezeték (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Európa energiaválsággal és tartós árnyomással fizet a háborúért
Az ukrán vezetés politikai zsarolást hajt végre.
Zelenszkij sürgeti az EU-t: mondjanak egy dátumot a csatlakozáshoz
Ukrán elnök: Az EU-s csatlakozási dátum kijelölése nem pusztán kívánság.
„Eljövünk értetek és a gyermekeitekért” – így fenyegették már a háború előtt az ukránok a magyarokat
Már az orosz–ukrán konfliktus előtt is terrorizálták a kárpátaljai magyarokat.
Dömötör Csaba: Ha tovább küldik a milliárdokat, még több koporsóra lesz szükség
A politikus az EP-ben a háború évfordulóján szólalt fel.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Európa energiaválsággal és tartós árnyomással fizet a háborúért
Az ukrán vezetés politikai zsarolást hajt végre.
Zelenszkij sürgeti az EU-t: mondjanak egy dátumot a csatlakozáshoz
Ukrán elnök: Az EU-s csatlakozási dátum kijelölése nem pusztán kívánság.
„Eljövünk értetek és a gyermekeitekért” – így fenyegették már a háború előtt az ukránok a magyarokat
Már az orosz–ukrán konfliktus előtt is terrorizálták a kárpátaljai magyarokat.
Dömötör Csaba: Ha tovább küldik a milliárdokat, még több koporsóra lesz szükség
A politikus az EP-ben a háború évfordulóján szólalt fel.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!