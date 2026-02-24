kőolajszállításUkrajnabetiltBarátság kőolajvezeték

Újabb hajmeresztő ötlet érkezett az ukránoktól a Barátság kőolajvezeték kapcsán, Brüsszel cinkosan hallgat

Irina Heraszcsenko ukrán parlamenti képviselő azt kezdeményezi, hogy Ukrajna törvényi úton tiltsa be az orosz kőolaj tranzitját a Barátság vezetéken keresztül, ami Magyarország energiaellátására is hatással lehet.

Magyar Nemzet
2026. 02. 24. 12:07
A Barátság kőolajvezeték (Fotó: AFP)
Az ukrán parlament egyeztető tanácsának ülésén az Európai Szolidaritás frakció ismertette a következő plenáris hét napirendjére vonatkozó javaslatait. A párt három sürgős kérdésben vár döntést a Legfelsőbb Tanácstól – írja az Origo.

Ukrán parlamenti képviselő törvényi úton tiltaná meg a kőolaj szállítását a Barátság vezetéken, ami Magyarország orosz energiaellátására is kihatna (Fotó: Németh András Péter)
Elsőként az orosz kőolaj tranzitjának azonnali leállítását szorgalmazzák a Barátság kőolajvezetéken keresztül. A frakció szerint a legegyszerűbb – és egyben legostobább – lépés Orbán Viktort sértegetni, miközben 2019 óta lehetővé teszik, hogy Moszkva kedvezményes áron szállítson olajat partnereinek. Álláspontjuk szerint az „olajrubel” jelenleg közvetlenül az Ukrajna elleni háborút finanszírozza, ezért ezt meg kell állítani.

Hangsúlyozták, hogy az erről szóló határozati javaslatot frakciójuk már korábban benyújtotta – írja a Tények.

Második követelésük, hogy a parlament még ezen a héten fogadja el azokat a jogszabály-módosításokat, amelyek megszüntetik a Mennyei Százak Hősei Múzeum létrehozásának akadályait. A projekt a múlt heti plenáris ülés napirendjéről a kormánypárt és az Ellenzéki Platform – Az Életért képviselőinek kezdeményezésére került le. Az Európai Szolidaritás ezt cinikus és kegyeletsértő lépésnek minősítette, különösen azok emlékével szemben, akik a Majdan eseményei során életüket adták Ukrajna szabadságáért.

Harmadik pontként a frakció a Telegram (TG) platform azonnali szabályozását sürgeti a közelmúltbeli lembergi terrortámadást követően. Álláspontjuk szerint a platform anonimitása komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelent, ezért nincs szükség további bizonyítékokra. 

Javaslatuk a csatornák tulajdonosainak kötelező azonosítására irányul. Mint fogalmaztak: ha valaki Telegram-csatornát kíván működtetni, megteheti, de a tulajdonos ne legyen anonim, hogy ne lehessen következmények nélkül médiagyilkosságot folytatni vagy – ami még súlyosabb – gyilkosokat toborozni.

A javaslatokat Irina Heraszcsenko ismertette, aki az Európai Szolidaritás vezető politikusa, korábbi parlamenti alelnök, és régóta aktív szereplője az ukrán közéletnek, különösen kül- és biztonságpolitikai kérdésekben.

Borítókép: A Barátság kőolajvezeték (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

