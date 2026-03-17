Nagy-BritanniaFranciaországmigráció

A britek állják a francia migrációs járőrözés költségeinek nagy részét

A francia belügyminiszter is megerősítette nemrég, hogy a két ország közös járőrszolgálatának költségei egyenlőtlenül oszlanak meg. Az észak-franciaországi járőrözés költségeinek több mint hatvan százalékát a britek állták.

Magyar Nemzet
2026. 03. 17. 4:59
Fotó: HAZEM TURKIA Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A számok nem hazudnak, ami a migráció megállítására irányuló, Franciaország és Nagy-Britannia közötti együttműködést illeti. A két ország közös járőrözésének költségeit ugyanis nagyrészt a britek állták – írja az Exxpress

A migránsok elleni intézkedések költségeinek a nagy részét a britek állták 
(Fotó: CEM OKSUZ / ANADOLU)

Kiderült, hogy az észak-franciaországi járőrözésre fordított összeg elképesztő, 62 százalékát a brit adófizetők állták. A francia kormány megerősítette, hogy a rendőrségi járőrözésre, biztonsági felszerelésekre, tengeri mentésekre és új infrastruktúrára fordított 250 millió fontból 155 millió font az Egyesült Királyságból származott.

Laurent Touvet, a francia belügyminisztérium DGEF migrációs igazgatóságának vezetője szintén megerősítette az adatot.

A megállapodás a hónap végén lejár, a pótlásáról pedig még nem született végleges döntés. Keir Starmer miniszterelnök és Emmanuel Macron francia elnök tavaly júliusban kiadott közös nyilatkozatukban kijelentették, hogy egy új, hároméves, 2026 és 2029 közötti időszakra vonatkozó finanszírozási megállapodásról „a lehető leghamarabb” megállapodnak.

Mindez a Csatorna-átkelők kezelésében a brit–francia együttműködés hatékonyságával kapcsolatos egyre növekvő kételyek közepette történik.

A Belügyminisztérium által csütörtökön közzétett új adatok azt mutatják, hogy mindössze 377, kis hajókon érkezett migránst küldtek vissza Franciaországba a Keir Starmer és Emmanuel Macron által tavaly júliusban elfogadott megállapodása alapján. Ez a megállapodás augusztusi hatálybalépése óta az Egyesült Királyságba kis hajókkal érkező 18 790 migráns körülbelül 2 százalékát teszi ki.

Borítókép: Migránsokat ellenőriznek a hatóságok egy csónakban (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Csépányi Balázs avatarja

Ezt nem teszi zsebre.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
