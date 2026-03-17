A britek állják a francia migrációs járőrözés költségeinek nagy részét

A számok nem hazudnak, ami a migráció megállítására irányuló, Franciaország és Nagy-Britannia közötti együttműködést illeti. A két ország közös járőrözésének költségeit ugyanis nagyrészt a britek állták – írja az Exxpress.

A migránsok elleni intézkedések költségeinek a nagy részét a britek állták

Kiderült, hogy az észak-franciaországi járőrözésre fordított összeg elképesztő, 62 százalékát a brit adófizetők állták. A francia kormány megerősítette, hogy a rendőrségi járőrözésre, biztonsági felszerelésekre, tengeri mentésekre és új infrastruktúrára fordított 250 millió fontból 155 millió font az Egyesült Királyságból származott.