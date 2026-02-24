Európa óriási félreértésben van az energia terén, Amerikában is látják, hogy az energiaellátás nem lehet ideológiai kérdés

Mi az amerikaiakkal egy új aranykorban vagyunk, a magyar–amerikai kapcsolatoknak egy új aranykorát éljük. Ennek az új aranykornak egy fontos dimenzióját jelenti az együttműködésünk az Egyesült Államokkal az energia terén

– emelte ki. Kifejtette, hogy az együttműködést az teszi lehetővé, hogy Amerika és Magyarország hasonlóképpen gondolkodik az energiaellátásról.

Ők is értik, látják és tiszteletben tartják, hogy egy közép-európai, szárazföld által körülzárt ország esetében az energiaellátás kérdése nem lehet ideológiai kérdés, hanem az energiaellátás kérdése fizikai kérdés, amelyet a földrajz és az infrastruktúra, vagyis az energetikai szállítási útvonalak meghatároznak

– magyarázta. Kifejtette, hogy egyszerűen nem lehet elvonatkoztatni a földrajztól, nem lehet elvonatkoztatni egy ország elhelyezkedésétől, és nem lehet elvonatkoztatni egy ország körüli energiainfrastruktúra képétől akkor, amikor az energiaellátásról van szó. A külügyminiszter kitért rá, hogy Európa óriási félreértésben van az energia terén.

Azért szembesül Európa folyamatosan energiaellátási vészhelyzetekkel, és azért kell Európában a sokszorosát fizetni az energiáért, mint mondjuk Amerikában vagy Kínában, mert Európában az energiaellátás kérdését lealacsonyították egy ideológiai kérdéssé

– részletezte, majd azzal folytatta, hogy ez egy óriási hiba, mivel az energiaellátásnak normál esetben nem szabadna, hogy bármi köze legyen az ideológiához. Az energiaellátás egy fizikai kérdés, egy földrajz által meghatározott kérdés, és ennek megfelelően kell ehhez közelíteni.