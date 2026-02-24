Ukrajna lebukott, a Tisza pedig hallgat és sunnyog a Barátság kőolajvezeték kapcsán

Menczer Tamás a közösségi oldalára feltöltött videójában elmondta, hogyan buktak le az ukránok: ugyanis Brüsszelben, a Külügyminiszterek Tanácsán a luxemburgi külügyér felvetette: Ukrajna engedjen be magyar és szlovák szakértőket, hogy megnézzék a Barátság vezetéket, megvizsgálják, megsérült-e, illetve felmérjék, hogy milyen állapotban van. – Erre azonban nem mondott igent az ukrán külügyminiszter, csak hebegett-habogott – hívta fel a figyelmet a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója, aki arra is rámutatott: a Barátság vezeték leállítása Volodimir Zelenszkij ukrán államfő politikai támadása Magyarország ellen.

Fotó: MTI/AP/Michael Probst

Az ukrán külügyminiszter azzal próbált kitérni a vizsgálat lehetősége elől, hogy majd egyeztet, majd utánanéz – sorolta a kommunikációs igazgató. Majd hangsúlyozta:

Óriási bukta!

– Mindenki tudja, hogy Zelenszkij politikai okokból, politikai támadásként zárta el a Barátság vezetéket – tette hozzá.

A Tisza persze hallgat és sunnyog. Nem csoda, ők az ukránokkal vannak

– hívta fel a figyelmet Menczer Tamás. Majd rámutatott: az Orbán-kormány ezzel szemben megtette a szükséges lépéseket, a tartalékokat a kormány feltöltötte, az üzemanyaghiánytól megmentette Magyarországot, és az Orbán-kormány Ukrajnával szemben is megtette a szükséges lépéseket, ugyanis Magyarország nem zsarolható.