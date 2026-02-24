Barátság kőolajvezetékUkrajnaháború

Ukrajna lebukott, a Tisza pedig hallgat és sunnyog a Barátság kőolajvezeték kapcsán

A kőolajszállítás leállítása Zelenszkij politikai támadása Magyarország ellen.

Magyar Nemzet
2026. 02. 24. 15:14
Forrás: AFP
Menczer Tamás a közösségi oldalára feltöltött videójában elmondta, hogyan buktak le az ukránok: ugyanis Brüsszelben, a Külügyminiszterek Tanácsán a luxemburgi külügyér felvetette: Ukrajna engedjen be magyar és szlovák szakértőket, hogy megnézzék a Barátság vezetéket, megvizsgálják, megsérült-e, illetve felmérjék, hogy milyen állapotban van. – Erre azonban nem mondott igent az ukrán külügyminiszter, csak hebegett-habogott – hívta fel a figyelmet a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója, aki arra is rámutatott: a Barátság vezeték leállítása Volodimir Zelenszkij ukrán államfő politikai támadása Magyarország ellen.

München, 2026. február 14. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszédet mond a 62. nemzetközi biztonságpolitikai konferencián Münchenben 2026. február 14-én. Az idei fórumot február 13-15. között rendezik a bajor fővárosban. MTI/AP/Michael Probst
Fotó: MTI/AP/Michael Probst

Az ukrán külügyminiszter azzal próbált kitérni a vizsgálat lehetősége elől, hogy majd egyeztet, majd utánanéz – sorolta a kommunikációs igazgató. Majd hangsúlyozta: 

Óriási bukta!

– Mindenki tudja, hogy Zelenszkij politikai okokból, politikai támadásként zárta el a Barátság vezetéket – tette hozzá.

A Tisza persze hallgat és sunnyog. Nem csoda, ők az ukránokkal vannak

– hívta fel a figyelmet Menczer Tamás. Majd rámutatott: az Orbán-kormány ezzel szemben megtette a szükséges lépéseket, a tartalékokat a kormány feltöltötte, az üzemanyaghiánytól megmentette Magyarországot, és az Orbán-kormány Ukrajnával szemben is megtette a szükséges lépéseket, ugyanis Magyarország nem zsarolható.

 

 

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

