A Tisza összejátszik az ukránokkal, akik nem tervezik újraindítani a Barátság kőolajvezetéket

Ez az összejátszás a Tisza Párt és az ukránok között nem kis dolog.

Magyar Nemzet
2026. 02. 20. 15:00
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka
Súlyos információk derültek ki a Magyar Péter müncheni útjáról, ami miatt még inkább fontos, hogy részt vegyünk a nemzeti petícióban – jelentette ki Hidvéghi Balázs Magyarország Kormányának közösségi oldalára feltöltött videójában. A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára ismertette, hogy a kormányülésen elhangzott beszámoló szerint Magyar Péter müncheni útján a Volodimir Zelenszkij államfő vezette ukrán delegáció német közvetítéssel arról tájékoztatta a Tisza Párt vezetését, hogy az ukránok nem tervezik újraindítani a Barátság kőolajvezetéket.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a párt tüntetésén a Sándor-palota előtt 2025. december 13-án. A demonstrálók az állami gyermekvédelmi intézetekben folyó visszaélések, bántalmazások ellen tüntettek. MTI/Hegedüs Róbert
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Az államtitkár elmondta: a Tisza Párt vezetői ott azt üzenték ukrán barátaiknak, készek arra, hogy Magyarországot leválasszák az orosz gázról és olajról, ahogy azt az ukránok és Brüsszel már jó ideje követelik.

Vagyis a Tisza összejátszik az ukránokkal, és ez rendkívüli veszélyt jelent

– hangsúlyozta Hidvéghi Balázs. Majd rámutatott: ez az összejátszás a Tisza Párt és az ukránok között nem kis dolog. Magyar Péter és az emberei a saját lábukba botlanak, úgy igyekeznek megfelelni az összes háborúpárti vezetőnek. Jól látszott ez a müncheni találkozókról készült felvételeken – tette hozzá. 

Mit jelent ez Magyarországra nézve? Rendkívüli veszélyt

– jelentette ki az államtitkár. Közölte: azt jelenti, hogy Magyar Péter a hatalomért, a brüsszeli elit és az ukránok kegyeiért kész mindent feladni. Kész feladni Magyarország békéjét és háborúba rángatni a magyarokat. Kész odaadni a magyarok pénzét az ukránoknak, kész feladni a magyarok energiabiztonságát és többszörös rezsit fizettetni az emberekkel – sorolta. 

Ideje ennek megálljt parancsolni! Most a nemzeti petícióval, áprilisban pedig a választásokon

– emelte ki Hidvéghi Balázs. Hozzátette: mondjunk nemet a háborúra, az ukrán követelésekre és a magas rezsire. 


Borítókép: Magyar Péter (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

