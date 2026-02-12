nemzeti petícióUkrajnafenyegetés

A nemzeti petíció válaszlehetőség az ukrán fenyegetésekre

Újabb és újabb tervek kerülnek nyilvánosságra, amelyek a magyarországi belpolitikába való beavatkozást valószínűsítik, figyelmeztetett a kancelláriaminiszter.

Magyar Nemzet
2026. 02. 12. 13:37
Fotó: Havran Zoltán
A Magyarországot érő ukrán fenyegetések új szakaszba léptek: immár katonai és fegyveres fenyegetések hangzanak el, de a nemzeti petíció válaszlehetőség a fenyegetésekre – jelentette ki Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón

Kormányinfo
Fotó: Havran Zoltán

A Miniszterelnökséget vezető miniszter emlékeztetett, az elmúlt időszakban újabb és újabb tervek kerültek nyilvánosságra, amelyek a magyar belpolitikába való beavatkozást vetítik előre.

Egy katonai vezető, akit Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kitüntetett,  Magyarország katonai lerohanásával fenyeget, miközben újabb és újabb tervek kerülnek nyilvánosságra, amelyek a magyarországi belpolitikába való beavatkozást valószínűsítik

– ismertette a miniszter. Hozzátette: a Politico nyilvánosságra hozta Volodimir Zelenszkij és az Európai Bizottság közös tervét, amely két szempontból is sérti Magyarország érdekét: a magyar baloldali ellenzéket, a Tisza Pártot kívánja hatalomra juttatni, és megszüntetné az egyhangúság intézményét az uniós döntéshozatalban.

Ebben a helyzetben Magyarországnak továbbra is meggyőződése, hogy a béke pártján kell állni, és továbbra is tévesnek tartjuk az Európai Unió olyan törekvéseit, amelyek a háború meghosszabbításával járnak

– jelentette ki a tárcavezető, hozzátéve, hogy ezekre a beavatkozási kísérletekre a válasz a nemzeti petíció kitöltése.

Az elmúlt évekhez képest is sikeresnek tekinthető a nemzeti petíció visszaküldési aránya, mondta a miniszter.

Gulyás Gergely megerősítette: a kormánynak továbbra is meggyőződése, hogy a béketörekvéseket kell támogatni. Tévesnek tartják azt az uniós politikát, amely a háború meghosszabbításához járul hozzá. 

Magyarországnak továbbra is a béke oldalán kell állnia

– mondta a miniszter.


Borítókép: A Kormányinfó (Fotó: Havran Zoltán)

