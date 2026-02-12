Csak Orbán Viktor védheti meg a magyarok érdekeit!

Orbán Viktor ma is éjszakába nyúlóan harcol a magyarok érdekeiért Brüsszelben – írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra, hozzátéve: amíg az európai emberek békét akarnak, a vezetőik háborút szorgalmaznak.

Szentkirályi Alexandra (Forrás: Facebook)

A Fidesz budapesti elnöke szerint ezért is nagy érték az, hogy háborúellenes, erős, tapasztalt miniszterelnökünk van.

A veszélyek korában olyan emberre van szükségünk, aki nemet tud mondani Brüsszelnek. A Fidesz a biztos választás!

– hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.

Mint ahogyan azt korábban megírtuk, Orbán Viktor Brüsszelbe, az uniós vezetők informális találkozójára utazott, hogy a csúcson megvitassák, hogyan lehet megerősíteni az egységes piacot, csökkenteni a gazdasági függőséget és fokozni az EU versenyképességét egy új geoökonómiai kontextusban.