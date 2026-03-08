Donald Trump: Az Egyesült Államok megsemmisítette a teljes iráni haditengerészetet

Az olaj világpiaci árának masszív emelkedésével kapcsolatban Wright hangsúlyozta, hogy az iráni háború hatása mindössze átmeneti, szerinte „a legrosszabb esetben egy pár héttel, de nem hónapokkal” kell számolni.

Wright a CBS hírtelevíziónak elmondta, hogy az energiaárak a mostaninál nem sokkal lesznek magasabbak, mert „a világ nagyon jól van ellátva energiával”.

Nincs energiahiány a teljes nyugati féltekén

– jelentette ki, hozzátéve, hogy az áremelkedések mindössze „érzelmi reakciók és az a félelem, hogy hosszan tartó háborúról van szó”. „De ez nem egy hosszan tartó háború” – húzta alá.