Donald Trump: Az Egyesült Államok megsemmisítette a teljes iráni haditengerészetet

Az Egyesült Államok megsemmisítette a teljes iráni haditengerészetet – jelentette ki vasárnap Donald Trump amerikai elnök az ABC amerikai hírtelevíziónak nyilatkozva.

2026. 03. 08. 22:12
Az amerikai elnök kiemelte, hogy 44 iráni hajót süllyesztettek el, vagyis „a teljes haditengerészetüket”. Trump szerint sikerült megbénítani az iráni légierőt is. „Kiütöttük a teljes légierejüket (…), a légvédelmi rendszereiknek vége. Teljességgel védtelenek” – húzta alá.

Az iráni Forradalmi Gárdához közel álló Tasznim hírügynökség vasárnap közölte, hogy az amerikai tengeralattjáró-támadásban a héten elsüllyesztett Dena nevű fregatt fedélzetén a legénység 104 tagja vesztette életét, 20 embert eltűntként tartanak nyilván, 32 túlélőt pedig Srí Lanka kórházaiban kezelnek.

Chris Wright amerikai energetikai miniszter a CNN hírtelevíziónak nyilatkozva elmondta, hogy az Egyesült Államok támadásai során igyekszik megkímélni az iráni energetikai infrastruktúrát, így nem hajtanak végre csapásokat olaj- vagy gázlétesítmények ellen.

 A Teherán közelében szombaton egy olajlerakatot ért izraeli csapással kapcsolatos kérdésre a miniszter azzal válaszolt, hogy az egy „helyi üzemanyag-lerakat volt benzintartályok feltöltésére”.

Az olaj világpiaci árának masszív emelkedésével kapcsolatban Wright hangsúlyozta, hogy az iráni háború hatása mindössze átmeneti, szerinte „a legrosszabb esetben egy pár héttel, de nem hónapokkal” kell számolni.

Wright a CBS hírtelevíziónak elmondta, hogy az energiaárak a mostaninál nem sokkal lesznek magasabbak, mert „a világ nagyon jól van ellátva energiával”. 

Nincs energiahiány a teljes nyugati féltekén

 – jelentette ki, hozzátéve, hogy az áremelkedések mindössze „érzelmi reakciók és az a félelem, hogy hosszan tartó háborúról van szó”. „De ez nem egy hosszan tartó háború” – húzta alá.

